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    Пресс-атташе «Спартака» вступил в перепалку с журналистом после матча с «Уралом» и предложил ему пари на 10 миллионов

    Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг вступил в перепалку с одним из журналистов после поражения от «Урала» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ и предложил ему заключить пари на 10 миллионов рублей.

    На пресс-конференции работник СМИ упрекнул московский клуб в том, что он не объяснил причину увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.

    Итальянский специалист был отправлен в отставку 22 октября. В настоящее время командой руководит Рауль Рианчо. Поражение от «Урала» стало для «Спартака» четвертым подряд в РПЛ на своем поле в этом сезоне.

    – Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: «Произошло важное событие – отставка главного тренера и клуб ничего не объяснил», – сказал Трахтенберг журналисту. – На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили, что чтобы мы ни писали, есть два глагола – «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

    Мы сообщаем, что у нас больны три игрока, поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера». Я еще раз говорю, есть два глагола – «смотреть» и «видеть».

    Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.

    – Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам.

    – При чем здесь «оскорбляли»? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей? [Смех в зале].

    – У меня нет таких денег.

    – Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.

    – Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.

    – Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите. Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.

    – Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!

    – Все, это кто?

    – Все болельщики. Вся трибуна.

    – Вы за всех расписываетесь?

    – За всех не могу.

    – Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все, или не все?

    – Трибуна болельщиков.

    – Вы ее всю оббежали?

    В итоге дискуссию Трахтенберга и журналиста прервал Рианчо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2018 13:59
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +5686

      afw13 5 ноября 2018, 20:58

      трахтенберг, ты бы сам сходил к ребятам на фанатскую трибуну и спросил что да как, или oчкo жим-жим?

      2
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      ...
      Рейтинг: +750

      rammax fcsm > afw13 5 ноября 2018, 23:24

      а ему бы там повторное обрезание сделали, шавке фидунской, обсосу..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 5 ноября 2018, 20:15

      Охамели совсем !!! Футбол наш убили деньгами и народной команды ребята тоже больше нет, зажрались они и уважения тоже нет вот отсюда и появляются Глушаковым, Кокорины и Мамаевы да ещё и унижают простых крестьян пари на 10 миллионов. Карреры на них не хватает!
      .

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 ноября 2018, 16:32

      В "Спартаке" творится полный трахтенберг.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 5 ноября 2018, 15:55

      Г-да. Какой придурок может считать команду народной? Если в ней такие вот трахтенберги, для которых 10 мультов это пустяшная сумма.
      Теперь понятней становится - почему проходимцы, пригревшиеся в клубе, так согласованно и беззастенчиво гадят.

      6
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm 5 ноября 2018, 15:33

      жидёнок - фИдунский холуй

      -1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 ноября 2018, 15:27

      Особенно ситуацию с Глушаковым вы объяснили, мол набирают форму. Очень занимательная история

      2
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      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > Dimka_Foxy 5 ноября 2018, 15:32

      С другой стороны, если пресс-аташе клуба выйдет и скажет, что капитан команды сослан в дубль из-за слива главного тренера, мне кажется не совсем корректно будет, т.к. сор из избы выносить не стоит ))) В этом отношении мне нравится поведение ЦСКА, наверняка тоже внутри скандалы бывали, да и будут, но вот на публику не вытаскивают и парвильно делают

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 ноября 2018, 15:10

      Ишь ходют тут нищеброды, вопросы не по регламенту задают. Нет 10 миллионов - нехрен и на пресс-конференцию пущать.

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      Рейтинг: +844

      lejnin 5 ноября 2018, 15:09

      Я не одобряю действия руководства Спартака во всей этой ситуации, но в одном Трахтенберг прав на 146% - журнашлюшки зачастую настолько извращают смысл фактов, что назвать их просто "жареными" - это никак не назвать

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2018, 14:54

      Ну, если Трахтенберг на пустом месте может выкинуть десять миллионов (двушка в Москве), то с клубным руководством всё становится ясно... С жиру бесятся на нефти! На приХватизированной у населения нефти, смею отметить... Не в Норвегии живём... И даже не на Ближнем Востоке, где подобного тоже нет.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > cska-62 5 ноября 2018, 14:59

      А кто, простите нефть прихватизировал? Лукойл покупает месторождение, разрабатывает его за свой счёт, продаёт и платит с этого налоги в бюджет России - обычный бизнес... Собственно, вы сами можете за свой счёт купить месторождение, разработать и продавать её за ту цену, которую поставите, что вас останавливает? Насколько я знаю, нефть в стране не монополизирована, вотличие от газа, например... Ну а про то, что на Ближнем Востоке с жиру не бесятся, ну вы прям пальцем в опу попали, достаточно посмотреть какие нефтяные бабки вливаются в машины, яхты, дворцы - Федуну такое и не снилось!

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      cska-62 > lejnin 5 ноября 2018, 15:03

      С головой всё в порядке? Не знаете, как создавался "Лукойл"? Если по возрасту, то учите ИСТОРИЮ своей собственной страны. Если страна Ваша, конечно, Россия, а не Израиль... :-)))

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      Рейтинг: +844

      lejnin > cska-62 5 ноября 2018, 15:12

      С головой всё в порядке, историю собственной страны я знаю. Вот только приватизация компании и приватизация нефти - несколько разные понятия, вы, как взрослый (надеюсь) человек должны это понимать

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      cska-62 > lejnin 5 ноября 2018, 15:20

      Речь идёт о приХватизации КОРМУШКИ! Никакой серьёзной собственности у нас с 1917 года и по сей день нет ни у кого! Сплошное распределение КОРМУШЕК! С самого раннего Ельцина. Все декларации - чушь собачья! И прикрытие для разворовывания национального достояния. Впадёт политрук Федун в немилость, рядом с братьями Магомедовыми на нарах окажется. Тоже ещё недавно были БОЛЬШИМИ бизнесменами... И друзьями Медведева и Дворковича... :-)))

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      lejnin > cska-62 5 ноября 2018, 15:29

      Ну конечно, конечно, заговоры - они повсюду!!! :D:D:D Если так рассуждать, то ЦСКА, за который вы, судя по нику, болеете, тоже прихватизировал народные деньги в виде страховок и иже с ними? Ведь Гинер контролирует "Росгосстрах-жизнь", которая входит в "Росгосстрах", которая является приватизированным "Госстрахом СССР" :D:D:D Теория заговора - она такая, можно дофантазироваться до таких глубин, что потом не любой психиатр разберется :D:D:D

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      cska-62 > lejnin 5 ноября 2018, 16:07

      Классическое словоблудие о "теории заговора"... К Суркову и Кириенко! На службу! Если ещё не уже...?! :-)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > lejnin 5 ноября 2018, 16:44

      Если вы взрослый человек,то должны знать ,что приватизировали не нефть,а природную ренту при её продаже.Т.е попросту её украли у народа .

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      Рейтинг: +844

      lejnin > александр п 5 ноября 2018, 16:56

      Природная рента — добавочный доход, получаемый сверх определённой прибыли на затраченные труд и капитал; образование ренты обусловлено более благоприятными условиями, в которых один природопользователь находится перед другим, например, за счёт выявления, разведки и добычи природных ископаемых с лучшими горно-геологическими характеристиками, более высокой продуктивности пластов, местоположения природных ресурсов, лучших климатических условий, более высокого естественного плодородия земли, обладает привилегией и т. д. Если я правильно понял, то имеется в виду, что сверхприбыль саудитовских шейхов от нефти выше, т.к. она у них под ногами валяется и выкачивать её гораздо легче, чем на Ямале...так кто у кого украл эту ренту? И как она может быть у народа, если народ нефть не разрабатывает??

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      lejnin > cska-62 5 ноября 2018, 16:59

      Ваши слова про кормушки не меньшее словоблудие, если не большее ))) А к чему тут Сурков и Кириенко, простие, вообще не понял ))))

      -1
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      Рейтинг: +844

      lejnin > александр п 5 ноября 2018, 17:04

      Я не специалист в области налогов и нефтянки, но по данным на 2014 год, которые нашёл в интернете: совокупный размер нефтяной природной ренты, сгенерированной в России в 2014 году, составляет 13,25% ВВП 2014 года. Как эта рента делится? Делится она на четыре составляющие. Первая – рентные доходы государства – 9,2% ВВП. Это основной кусок. Примерно одинаковый кусок ренты получают потребители нефтепродуктов и нефтепереработка – по 1,8% ВВП. И есть еще одна небольшая составляющая – это субсидирование дружественных экономик. Здесь речь идет о беспошлинных поставках нефти в Белоруссию и беспошлинных поставках нефтепродуктов в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Армению. В сумме эти страны изымают примерно 0,4% ВВП российской ренты. Т.е. по сути, "украдено" 3,6% ВВП, что в 3 раза меньше того, что ушло обратно государство, т.е. искомому народу...так что говорить, что всё украдено, как минимум некорректно ))

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      александр п > lejnin 5 ноября 2018, 17:11

      Не совсем правильно понимаете.Природная рента это разница между рыночной стоимостью нефти и себестоимостью её добычи и доставки до потребителя,включая норму прибыли.Шейхи воруют ренту у своего народа,наши жулики у российского.Поэтому вы правы ,у народа нашего уже нет ничего.

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      александр п > lejnin 5 ноября 2018, 17:14

      Не пытайтесь тут никого задурить.По разным подсчётам в России украдено и вывезено от 1 го до 3 три долларов.Всё это по своей сути природная рента.

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      cska-62 > александр п 5 ноября 2018, 19:41

      Объяснять им что-то БЕСПОЛЕЗНО! Их с "залоговых аукционов" 1995 года учили просто трындеть, доказывая, пусть нелепо и смешно, что УПЫРИ заслужили право владеть, распоряжаться и пользоваться как российской территорией, так и населением... Использовать в качестве "аргумента" мифическую теорию заговора и т.д. Хотя речь идёт о заурядном, но масштабном ГРАБЕЖЕ. Злые языки утверждают, что Альфреду Коху намекнули, что ему не рекомендовано теперь за бугром (где он скрывается от бывших коллег!) посещать Лувр и другие государственные музеи, ибо по его теории "невозможно украсть вещь, если она никому не принадлежит"... :-))) О сохранности национального достояния французы заботятся... От "теоретика"... Нью-маркса...

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      александр п > cska-62 5 ноября 2018, 19:46

      Объяснить жулику ,что бы он не воровал,,можно только при помощи судебного приговора.А страну они действительно захватили в 1917 году,с той поры и дербанят.

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      cska-62 > александр п 5 ноября 2018, 20:04

      Абсолютно согласен. Только они ещё и вырвали с корнем ростки реально зарождавшегося, а не номенклатурно-криминального, предпринимательства, что давали всходы в самом конце 80-ых. Где тогда были все эти упыри? После принятия в мае 1988 года Закона о кооперации в СССР?! Протирали штаны на тепленьких местах... И ждали своего звёздного часа, когда им позволят масштабно грабить страну! Исключениями были Сергей Дубов ("Новое время") и Александр Паникин ("Панинтер"), но акулами бизнеса они стать не могли по определению, ибо всего добивались сами. Но Сергея Дубова убили в 1994 году ("висяк" до сих пор!), а Паникин скончался в январе 2002 года... Дмитрия Зимина в пример не привожу, хоть бизнес у него и "отжали"... Без связей, "заносов" и "откатов" никакой "Вымпелком" состояться бы не мог в принципе! При всех возможных талантах Зимина. Историю Дурова не знаю. Но слышал много нелицеприятного о его деятельности и методах.

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      Рейтинг: +7944

      BarStep 5 ноября 2018, 14:42

      Журналюга какой то инкогнито..., никак господин Нобель?! Этот может из ничего лепить конфетку для...

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