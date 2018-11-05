Пресс-атташе «Спартака» вступил в перепалку с журналистом после матча с «Уралом» и предложил ему пари на 10 миллионов

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг вступил в перепалку с одним из журналистов после поражения от «Урала» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ и предложил ему заключить пари на 10 миллионов рублей.

На пресс-конференции работник СМИ упрекнул московский клуб в том, что он не объяснил причину увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера.

Итальянский специалист был отправлен в отставку 22 октября. В настоящее время командой руководит Рауль Рианчо. Поражение от «Урала» стало для «Спартака» четвертым подряд в РПЛ на своем поле в этом сезоне.

– Я хочу вернуться к реплике, которую ты бросил: «Произошло важное событие – отставка главного тренера и клуб ничего не объяснил», – сказал Трахтенберг журналисту. – На следующий день после матча с «Арсеналом» было объяснение происшедшему, были четко названы причины. Мы с тобой сегодня и вчера говорили, что чтобы мы ни писали, есть два глагола – «смотреть» и «видеть». Вот, люди смотрят на один предмет, но видят разное.

Мы сообщаем, что у нас больны три игрока, поэтому они не едут в Казань. Игроки это подтверждают, главный врач это подтверждает. Все равно я читаю: «Игроки бастуют в знак протеста из-за увольнения тренера». Я еще раз говорю, есть два глагола – «смотреть» и «видеть».

Вы здесь очень образованные люди сидите, очень хорошо разбираетесь в футболе, вы замечательно складываете слова, но не надо извращать слова. Это звучит банально, но факты – вещь упрямая. Поэтому, если вы говорите, что клуб в чем-то виноват, что клуб что-то не объяснил, то, пожалуйста, отвечайте за эти слова.

– Факт в том, что болельщики на протяжении всего матча оскорбляли всех, начиная с игроков, заканчивая руководством клуба. Досталось и вам.

– При чем здесь «оскорбляли»? Я еще раз повторяю! Вы сказали, что клуб ничего не объяснил. Вы готовы на пари на 10 миллионов рублей? [Смех в зале].

– У меня нет таких денег.

– Я предлагаю вам, выиграйте! Вы же только что утверждали… Получите.

– Я говорю, что те объяснения, которые дал клуб, сопроводив их фотографией стадиона, никого не устраивают.

– Я еще раз говорю – вы хотите большего. Вы хотите, извините за тавтологию, то, чего вы хотите. Но я не диктую вам условия вашей работы. Вы пишете, о чем хотите. Мы объяснили, почему это произошло.

– Сделали это так, что все над вами посмеялись. И клубу все равно!

– Все, это кто?

– Все болельщики. Вся трибуна.

– Вы за всех расписываетесь?

– За всех не могу.

– Не можете? Вы же только что сказали, что все. Так все, или не все?

– Трибуна болельщиков.

– Вы ее всю оббежали?

В итоге дискуссию Трахтенберга и журналиста прервал Рианчо.