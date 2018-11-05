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    Чешский миллиардер Кржетински хочет купить «Рому»

    Миллиардер из Чехии Даниэль Кржетински заинтересован в покупке «Ромы».

    Состояние бизнесмена оценивается в 2,2 миллиарда евро. Он владеет контрольным пакетом акций чешского энергетического и промышленного холдинга.

    Кржетински был готов приобрести «Милан» за 600 миллионов, но получил отказ от нынешнего руководства клуба. Теперь же бизнесмен хочет предпринять попытку купить «Рому». Он – давний футбольный болельщик и один из владельцев пражской «Спарты».

    Тем не менее, американский владелец римлян Джеймс Палотта не собирается продавать клуб. Он считает, что после постройки нового стадиона «Рома» при потенциальной продаже будет стоить гораздо больше.

    Источник: Football Italia

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    05.11.2018 13:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD 5 ноября 2018, 14:30

      Пусть лучше водки возьмёт )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +104

      SoupMan 5 ноября 2018, 13:39

      Так из Польши или Чехии?

      0
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