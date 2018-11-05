Галаджан выйдет в атаке у «Оренбурга», Полоз сыграет в нападении у «Рубина»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Рубина» на матч 13-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Мишкич, Галаджан.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Навас, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Яковлев, Полоз.

Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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