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    Галаджан выйдет в атаке у «Оренбурга», Полоз сыграет в нападении у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Рубина» на матч 13-го тура РПЛ.

    «Оренбург»: Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Чиркин, Афонин, Сутормин, Мишкич, Галаджан.

    «Рубин»: Ив. Коновалов, Кудряшов, Навас, Байрамян, Сорокин, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Яковлев, Полоз.

    Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    05.11.2018 12:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD 5 ноября 2018, 13:24

      Ни Козлова, ни Азмуна - будет беззубая ничья )

      1
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      Рейтинг: +47

      fax 5 ноября 2018, 13:12

      Оренбург, вперед!!

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 ноября 2018, 12:52

      Давай, Артем, мужай возвращайся назад!

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