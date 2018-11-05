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    Белотти прервал безголевую серию из 479 минут

    Накануне состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сампдория» и «Торино». Игра завершилась со счетом 1:4.

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти в этой встрече записал на свой счет два гола и результативную передачу. Благодаря этому результату он прервал пятиматчевую безголевую серию. Форвард не поражал чужие ворота на протяжении 479 минут.

    Последний раз Белотти забивал гол в игре пятого тура Серии А с «Наполи» (1:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2018 11:15
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    Комментарии195
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 00:05

      Белотти прервал безголевую серию, а наша серия продолжается здесь на утренней зорьке на базе сбора ягод и грибов... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 00:10

      я первый, после первого)

      4
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 08:08

      Привет, Олег!.. Приветствую, соратники!..
      Пока кто-то превращает минуты в голы, кто-то перековывает мечи в орала, мы будем переплавлять мысли в комментарии!..))
      Будем в течении дня подходить к мартену ветки!..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 08:11

      Привет, Андрик!..
      Попробую затесаться в очередь, место не принципиально!..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 08:23

      Всем доброго утра и удачного дня, друзья ! Юве вчера транжирил моменты, как мы деньги порой, за что и был наказан.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 09:21

      (с) за что и был наказан...
      Посмотрел обзор матчей ЛЧ и этого в частности... Монстры!..
      Крутыши подтвердили класс результативностью!..
      А Юве мог, но не смог... Обидно впухли дома...
      Зато МЮ с Мауром теперь немного расправят крылья!..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 09:24

      Юве в первом тайме уже мог сделать счёт 3:0 не напрягаясь, но били куда угодно, только не в створ ворот. Вчера Макс как и многие на КП пролетели со ставками.

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 10:20

      (с) попробую затесаться

      да вообще без проблем..! тут поля не паханные, есть где развернутся твоему бульдозеру)
      коль время имеешь, проблем не возникнет

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 10:24

      (с) коль время имеешь...
      Сегодня я ограничен... У сына ДР - 22 года, подрос хлопчик!..))
      Да и для склада надо халтурку наработать!..))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 10:27

      (с) у сына ДР...

      принимай поздравленья отец!!!
      уверен хлопец смышлёный! пусть и дальше растёт, мужает, родителям на радость

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 10:28

      в этой паре, Макс на Мю ставил. он специально сюрреалистичные ставки сделал...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 10:31

      Поздравляю, Андрей, с Днюхой сына !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 10:35

      Он обратку по многим поставил в матче на гостей, но за эту не знаю. Если так, то повезло, МЮ мог проиграть с разгромным счётом. А так Юве сам себе проиграл. Впереди не забивали, а в защите привезли, да ещё сами себе затолкали второй гол.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 10:37

      (с) сами себе затолкали

      тем самым спасли ж..опу маура)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 10:38

      Буду к внучке собираться. Заходил с утра мастер сантехников. У нас тут проблема в подвале. Будут одну трубу менять нам на сушилку и кусок фанины в подвале. Оставил телефоны, когда материал будет, то придут и сделают.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 10:40

      Не думаю, что из-за поражения от Юве его бы убрали. Всё-таки это Юве и у себя дома. Его убрать это минус огромные деньги у клуба и плюс на счёт Маура. Но до конца сезона может и не дотянуть.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 10:41

      ли жбы не Афоня какой нибудь менял... а то будет вам фанина вместо финской мойки))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 10:43

      Саня мастер толковый, недавно им стал, а до этого сам был слесарем-сантехником. Мы его постоянно вызывали и по заявке и на личному мобильнику. С ним нам повезло, не алкаш и мастеровой.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 10:44

      (с) до конца сезона может не дотянуть

      он как эквилибрист без страховки, весь сезон по жёрдочке ходит, десять раз уал, и не разу не разбился )

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 11:18

      (с) принимай поздравленья...
      Спасибо, друже!..
      Подрастает, радует!.. Нацелен, подготовлен и мотивирован!..
      Надеждами и переживаниями и живём, как многие родители!..

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 11:20

      Спасибо, Олег!..
      Я пока на один этап от тебя отстаю, ты уже с внучкой гуляешь!..
      Но ничего, рад и тому положению вещей, какое есть!..
      Окунусь в праздничную суету!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 11:30

      (с) на один этап отстаю

      я так вообще безнадёжно от вас отстал )

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      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 11:37

      (с) от вас отстал )...
      Андрик, пожалуй, это не отставание, а позиция, которую ты выбрал и удерживаешь...)) Пока удерживаешь..))
      Когда-нибудь она падёт под натиском очаровательных глаз и душевной совместимости!..))

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      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 12:58

      я всё ещё держусь, но сил всё меньше)

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      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 13:02

      у Толяна интересная ситуация.. . выезжал болельщиком "оренбурга" а завтра он уже фан "зенита") это даже не в воздухе переобулся, а буквально на ходу.
      поменял, летнею на зимнюю ...)

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 13:09

      (с) переобулся буквально на ходу...
      Это других введёт в заблуждение, но мы знаем Толю, как закалённого клубного бойца, вообще, и по личным пристрастиям, в частности!..))
      Нас на мякине, тьфу, на резине не проведёшь!..))

      (с) сил всё меньше...
      Тут, даже не знаю, что тебе присоветовать...))
      Или крепиться дальше, или расслабиться и сдаться в скором будущем!..))
      Как у камня со стрелками в сказке!!)))))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 13:34

      (с) не проведёшь на чекине..

      " он скуп на слова как де Ниро
      с ним спорит только больной
      его не проведёшь на мякине
      он знает ходы под землёй"
      Б.Г.
      этот "человека из кемерово" по моему в Оренбурге прописан)

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 15:55

      (с) Б.Г.
      По прописке ничего не внемлю..))
      Но Анатолий заслуженно преклоняется перед И.Г. - Игорем Губерманом...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 16:09

      ))) Ещё успеешь и ты с внуками повозиться. Только обо дном и жалею в этом плане, что сам поздно женился и дочь вышла замуж, а так бы было больше времени и возможности дать внучке больше в этой жизни. Одно радует и у меня текут слёзы, когда она танцует. Тут моя кровь и чувство ритма. Только где музыку услышит или начнёшь сам ей напевать. Она тут же в так мотает головой, поднимает ручки и машет ими. Танцор диско растёт.))) Я за твоего парня поднял бокал вина в обед. Дай бог ему здоровья, счастья и удачи !

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 8 ноября 2018, 16:12

      Привет Андрей. Где основные силы?

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 16:14

      Олег привет. Рад что у твоей внучки такой добрый дед.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 16:22

      Привет, Саша ! Я был сумасшедшим отцом и таким дедом остаюсь. Я с дочкой по всем поликлиникам и врачам ходил, лежал с ней 10-месячной в детской инфекционной больнице и гонял там врачей и медсестёр. А теперь с внучкой 5 раз в неделю гуляю в сквере и в парке, по всем поликлиникам с ней и дочерью хожу, все анализу всюду отношу и забираю. Я сам ещё был ребёнком, но умел с малышнёй играть, и они ко мне тянулись. И старший брат такой же в этом плане. А теперь одна радость видеть как она растёт и соображает. Пока из всего нашего рода самая сообразительная растёт. )))

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 16:33

      Дети и внуки это наше счастье. Я сам много времени уделял своей дочери. Сейчас я живу вторым браком с внуком вижусь редко. Ему исполнилось 10 лет. Со второй супругой детей у нас нет.

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      insider_retro > zigbert 8 ноября 2018, 16:39

      (с) основные силы...
      Думаю, что у нас тут нет основных сил и главных ораторов)))
      Должности и понятия упразднены в первые же дни зачатия)))
      У кого есть время и возможности, то и модерирует ветку на текущий момент!..))
      Есть у нас не штатный хедлайнер Шинник, но и он пока вне информационного поля...
      Андрей кубанский (проджект) - в рабочее время чаще в разъездах...
      Олег питерский - периодически занимается с внучкой, а так чаще на связи, на ветках поднимает с колен амбициозных юнцов...
      Анатолий (Шломо) - перезжает на стационарное положение в Питер, будет чаще...
      Я на суточных дежурствах, а в перерывах пасусь тут, вкушая пищу для мозга и души...
      Макс ростовский - в будние дни только по вечерам появляется, хотя, бывает, что пропадает ненадолго...
      Как-то так!!..))

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 16:42

      Понятно. Для меня и дочь была долгожданным ребёнком, ну а во внучке я весь растворяюсь. Когда я с ней гуляю мало кто мимо нас пройдёт равнодушно и не улыбнувшись. Она сейчас по своему лопочет. очень любит животных. Мы постоянно кормим с ней голубей и кошек в округе и ей нравится как гуляют и носятся собачки на площадке для выгула собак или в парке на заросшем футбольном поле.

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 16:44

      (с) Мы постоянно кормим с ней голубей и кошек...
      И я так хочу... Обалденно!..

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      zigbert > insider_retro 8 ноября 2018, 16:47

      Очень подробная информация. А я побывал на ленте и сейчас освободился.

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 16:50

      У меня дочь в этом плане сумасшедшая. Она сама будет голодная, пока не обойдёт всю округу и не покормит кошек и бродячих собак. Причём покупает им корм в магазине не дешёвый. И мы с внучкой выходим гулять у нас хлеб с собой и корм для кошек. Она их как увидит так из коляски вся выдирается. Я крошу хлеб, голуби все слетятся и только успевай подбрасывать. И кошкам корм в желе в одноразовые контейнеры кладём и смотрим как они едят, а потом облизываются и умываются. А внучка смеётся и делает губами звук, напоминающий пук.)))

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      insider_retro > zigbert 8 ноября 2018, 16:52

      (с) подробная информация...
      Саша, для этого и накалякал..)) Что бы ты представлял народ по персоналиям и ориентировался по времени... Вечером, чаще, почти все в сборе, а днём - как придётся..))
      Если не спасаем мир - то пишемся, подкалываем, поднимаем друг другу настроение и узнаём индивидуальные особенности каждого))

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 16:53

      Конечно им все надо показать. Для них все это интересно и непонятно. Молодец Олег ,ты настоящий дедушка ,внучка запомнит всю твою заботу.

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      zigbert > insider_retro 8 ноября 2018, 16:56

      Даже мир приходится спасать. Вот это я понимаю размах.

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 16:57

      (с) крошу хлеб, голуби все слетятся...
      Год назад был в Питере в месячной командировке, жену брал с собой, а времени было - вагон!..
      Кроме пешеходных прогулок и путешествий, ходили в Таврический сад гулять и кормить голубей и уток... Голуби прикормленные садились на руки, плечи и голову, нагло вырывали батон, но было всё равно классно!!..))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 17:01

      Пока деда узнаёт и радуется моему приходу, гуляем по округе и ползаю с ней по квартире. А туда дальше уже начнём болтать, читать , считать и слушать сказки. Пока любит телек смотреть. рекламу и мультитки. Под это дело успеваем её кормить.)))

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 17:04

      В центре на площадях, в парке голуби, уточки в прудах уже ручные, все их кормят. Во дворах ещё шарахаются и чуть что сразу взлетают голуби. Кошки нас уже знают и подходят когда мы зовём их кормить. А новым приходится накладывать в контейнер и отходить, а так они ещё боятся подходить к еде.

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 17:06

      Я удивляюсь как у тебя на все времени хватает?

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 17:08

      (с) они ещё боятся подходить к еде...
      Человек силён умом, а зверьки интуицией и инстинктом самосохранения... Поэтому, люди чаще обманываются, думая, что они умнее всех... Звери больше доверяют чутью и чуйке!!..))

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      insider_retro > zigbert 8 ноября 2018, 17:13

      (с) на все времени хватает...
      Он прообраз человека, способного на многое и прошедшего немало... Планирует день, не ленится, нагружает ноги и голову, а дети и внучка радуют сердце и душу!..))
      Обрати внимание, он ещё много чем занимается!..))

      Отскочу по делишкам... Буду...

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 17:21

      Дела не ждут, их надо делать... )))

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 17:23

      Я сплю мало. Дочь живет недалеко. Раньше пешком ходил, но сейчас дочь чуть дальше живёт и чтобы я меньше уставал, стал ездить на автобусе , пролонгировав свой льготный проездной. Мне город компенсирует как пенсионеру и ветерану труда на транспорт 874р в месяц, а единый льготный проездной стоит 576р. Я всё успеваю для себя и дочери делать. Засыпаю в 2ч. ночи просыпаюсь в 7:00. включаю телек и захожу в инет. Позавтракаю и к дочери, погуляю с внучкой, накормим её и дочь укладывает спать, я пообедав у дочери еду домой. Сегодня не стал обедать, ибо дома наготовил и надо своё подъедать. Раньше с внучкой гулял до обеда она спала, а потом и вечером, Но сейчас у неё одноразовый дневной сон где-то с 15-00.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 17:36

      Да тяжело жить в таком графике. Такой энергии можно только позавидовать. У моей второй жены есть внук ,ему скоро 4года. Бывает привозят нам на 2 - 3дня. вот тут и начинается целая карусель. Постоянно приходится контролировать и чем то заниматься. Устаем не столько физически сколько психологически.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 17:46

      Это всегда так с этим возрастом. Любопытные, всюду лезут и туда где не надо, у родителей одни требование, дед с бабой чаще балуют. Они уже это быстро ловят, где с кем чего можно. Я к такому образу жизни привык. С 1976г как я пошёл после первого курса работать в пожарку, так и началось. Занятия, работа, опять занятия, тренировки, общественная работа. Я ещё 5 лет был секретарём парторганизации в общаге. Это 60 коммунистов и 600 проживающих студентов и 4 года в профкоме института был в комиссии по спортивно-оздоровительной работе. И на личную жизнь времени хватало и посещать все соревнования, что шли в Донецке.

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 18:03

      Вспоминая прошлые годы ,хочу отметить что тоже пришлось трудится много. Работа и учеба в текстильном техникуме ,всевозможные партийные собрания ,заседания. Всевозможные нагрузки. Сейчас вспоминаю те времена и думаю как все успевал.Теперь живу в свое удовольствие.

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 18:12

      Меня только раздражали очереди в продовольственных магазинах и когда выбрасывали разного рода дефицитный товар. А так была возможность и учиться, работать и подрабатывать,халтурить. Цены были неизменными, а при желании можно было заработать и не только студентам. У меня был месячный совокупный доход 350р. Я закончил институт и на кармане у меня был 5000р. И это при том, что я не был аскетом и гулял в кафе. ресторанах и в общаге устраивал "совещания" где на столе всё было и не мало дефицитного. ))) С нами продавцы дружили, а мы им помогали с консультацией, лекарством ну и другими важными для женщин делами....

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      insider_retro > zigbert 8 ноября 2018, 18:54

      (с) живу в свое удовольствие...
      И это правильно!..
      Всегда считал и никогда не откажусь от принципа:
      - Кто хорошо работает, - тот должен хорошо отдыхать!..))
      - А кто хорошо отдыхает, тот должен хорошо работать!!.))

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 18:55

      Чего чего а очереди были длинными. Это везде так было. Особенно мне не нравилось когда появились талоны на все продукты ,в том числе на вино- водочные изделия. Сколько приходилось простаивать в очередях. И ведь приходилось брать водку ,даже если ее не хочешь. Но с другой стороны она родимая была разменной монетой. К примеру телега навоза стоила 4 бутылки.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 18:55

      Наш пламенный лучшим людям ресурса ! ))))

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 18:58

      (с) Меня только раздражали очереди...
      Полностью с тобой солидарен, Олег!!
      Терпеть не могу очереди НИГДЕ и НИКАКИЕ!!!...
      Готов на всё - лишь бы не стоять (сидеть) и ждать!..
      Ладно, во сне и на горшке время утекает неизбежно, но когда его отнимает очередь - это уже запредельно и недопустимо!!!

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      zigbert > insider_retro 8 ноября 2018, 19:00

      Это верно Андрей. С этим принципом я согласен. Правда есть небольшое условие. Что бы эта работа была не в холостую и имела пользу в смысле заработка.

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      insider_retro > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:00

      (с) Наш пламенный...
      Тащи его (привет), пока он не остыл и не заветрил!..))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:00

      ДокладАю результаты вчерашней афёры со ставками
      Кроме Реала ставил везде на победу гостей (П2)

      Из десяти ставок на ЛЧ по 1000 (10 x 1000 = 10 000) зашли три:

      Ювентус 1 - 2 Манчестер Юн
      ТБ 2.5 1000 x2.08
      Выигрыш: 2080 +1080
      П 2 1000 x6.55
      Выигрыш: 6550 +5550

      Бавария 2 - 0 АЕК
      ТМ 2.5 1000 x3.02
      Выигрыш: 3020 +2020

      Отсальные 7 ставок сгорели, но:

      При поставленных 10 000 выигрыш к балансу составил 11 650, т.е. +1650
      К рейтингу соответственно приплюсовалось 11650 - 3000 = 8650
      Можно констатировать, что афёра не провалилась только благодаря автоголу Ювентуса !!!!! ))))

      Сегодня хернёй страдать не стал и на ЛЕ поставил более или
      менее обдуманно. Посмотрим, что из этого получится. Завтра
      отчитаюсь

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 19:01

      Это уже при Горбатом, а в 60-70 -е никаких талонов у нас не было. А так пришлось крутиться, благо я халтурил на одном АТП где всё это можно было отоварить и закуски накупить всякой.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:02

      Привет, Макс. Сегодня ты как решил проставить на КП.

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      insider_retro > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:03

      Привет, Макс!!!!
      (с) результаты вчерашней афёры...
      Это не афёра...
      Это жёсткий невпопад с финансовыми потерями и моральными издержками!..))

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:03

      (с) ..Тащи его (привет),..

      Вспомнил добрый советский мультик про мартышку и удава ! ))

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      insider_retro > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:05

      (с) мультик про мартышку и удава...
      Благо, что тебе не Бубка Боб привиделся!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 19:05

      У нас хоть было по легче с продуктами и со шмотками, а в других регионах с этим был большой напряг.

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      zigbert > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:07

      Привет Максим. Ну я понял кто поставил на Манчестер оказались в выигрыше.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:11

      Ясно. Но уже не химичил. )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:11

      Ой, Олег, одним словом не скажешь, как например вчера, ибо
      всего 26 ставок по 1000 и все разные !
      Если интересует какая-либо конкретная игра, то спрашивай.
      На Зенит например поставил ничью на исход, а на тотал не ставил ))

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      MaxRnD > zigbert 8 ноября 2018, 19:13

      Тут сработала теория вероятности в чистом виде. Автогол Ювентуса на 90-ой минуте и я с одной игры вернул всё, что сгорело в семи остальных )))

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:13

      Где то с начала 70х у нас начались рейсы в Москву. Колбасу брали помногу. Апельсины ,мандарины ,конфеты. Качество всей продукции было отменным.

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:15

      Андреас, у меня все эти забугорные поделки (шедевры мультипликации) вызывают стойкое отвращение уже на уровне нарисованных образов, не говоря уже о внутренней сути

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 19:16

      Донбасс хорошо снабжался в отличие от большинства регионов страны. Многие мяса и молока не видели, а только в армии попробовали, я с такими встречался.

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      zigbert > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:16

      Всегда так бывает ,в чем то везет ,в чем то нет.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:18

      А если бы и позавчера так поставил, то на одной победе Црвены Звезды бы уже озолотился ((

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:19

      Я слышал об этом. Те кто служил на Украине или ездил к родственникам ,поражались наличием продуктов в тамошних магазинах.

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      insider_retro > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:20

      (с) вызывают стойкое отвращение...
      Аналогично...
      Тем более, не понятно, как этот шлак, типа "Корпорации монстров", может увлекать детей... Покупают игрушки, картинки...
      С этого, пожалуй, начинается беда в головах...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:20

      Понятно, что там очень большой кэф при таком варианте был.

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:25

      Страшно то, что взрослые люди на уровне подсознания могут ставить этой телевизионной грязи барьер и на них это никак не влияет, а вот психика малышей калечится напрочь, ибо они не способны отделить зёрна от плевел в этом возрасте

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:31

      Да, Андреас, если сын оправдывает отцовские надежды, то значит ты в этой инкарнации жил не зря, с чем всенепременно тебя (и его тоже) поздравляю ! ))

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      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:31

      На МатчТВ идёт пляжный футбол - Межконтинентальный кубок...
      Наши, пока, сливают иранцам 0-2...

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      insider_retro > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:33

      (с) жил не зря...
      Спасибо, Макс!..
      Может быть...
      Хотя, бывает временами понимание того, что, если вернуть былое время, то, обязательно бы подправил ряд моментов...

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:34

      (с)подправил ряд моментов...
      Ну да, всегда не без этого !

      Спортом занимается ? ))

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      Рубик Докоян > insider_retro 8 ноября 2018, 19:36

      Я смотрел расписание спортивных программ, но пляжный футбол не стал вписывать в свой просмотр. ЧМ по штанге смотрю, еврокубки по баскету, футболу, гандболу. Вчера начался ЧР по плаванию на короткой воде, но тоже не посмотрел.

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      insider_retro > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:38

      (с) Спортом...
      Профессионально - нет, для себя - да...))
      1 км - 3.15, подтягивается в классике 14-15 раз, вес держит...
      Выпивает по праздникам, не курил и не курит...

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:39

      Астана - звери !
      Сопернику забили, себе забили. Мастерюги ... )))

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:41

      Живёт уже сам или пока с вами ?

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      insider_retro > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:45

      (с) сам или пока с вами...
      С нами... Пока, у него по принципу - первым делом самолёты, ну, а девушки потом...)) Короче, внуками и не пахнет...))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 19:45

      Астана, полагаю сорвёт все яблоки с Яблонца. ))) Фенер пока не может забить Андерлехту. Команда не простая, Зенит в своё время с ним тяжело играл.

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:47

      Много различных видов спорта показывают а вот настольный теннис увидеть где либо сложно.

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:47

      До 30-и времени море, пусть пока понаслаждается свободой и беззаботностью ))

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      insider_retro > zigbert 8 ноября 2018, 19:49

      (с) настольный теннис...
      Не интересует рекламщиков, - не интересен для ТВ... Закономерно...
      Лет 10-15 назад так же прозябал биатлон... А сейчас, как раскрутили!..))

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 19:49

      Очень редко на Евроспорт-2 ещё показывают н/теннис. Я его смотрю тоже.

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      zigbert > insider_retro 8 ноября 2018, 19:53

      Откровенно говоря не любитель биатлона. Гораздо интереснее посмотреть снукер. Правда сейчас евроспорт у нас отключили.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 8 ноября 2018, 19:55

      (с) не любитель биатлона...
      Я тоже только крупняки смотрю... Просто, как вид спорта, благодаря телевизионной раскрутке быстро продвинулся в плане популярности...

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 19:56

      По сравнению с большим теннисом ,здесь мастера экстра класса.

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      MaxRnD > insider_retro 8 ноября 2018, 19:58

      Андреас, из пляжных видов привлекает только парный женский волейбол и не спрашивай почему ! )))))))))))

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      zigbert > insider_retro 8 ноября 2018, 20:01

      Вот именно ,по телевидению показывают почти каждый день. У нас на работе бывает сразу прильнут к телевизору любители этого вида спорта. А я как то равнодушен.

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      zigbert > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:04

      Ну если учесть что с другой стороны такая же пара или даже красивей. Тогда понятно.

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 20:09

      В н/теннисе по-прежнему играют ветераны. Там тоже появились для них хорошие деньги. Володя Самсонов из Белоруссии ему 42г. Немец Тимо Болл 37 лет, Швед Вальднер долго играл тоже и другие тоже. В большом теннисе очень большие призовые и там одни уходят великие, другие их заменяют. В большом теннисе уже сколько лет царствуют Федерер, Надаль и Джокович.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:11

      Я как-то другу говорил, (в Питере часто пляжные турниры проводят) я бы там массажистом или смахивающим полотенцем песок, пристроился... )))

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      ...
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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:15

      Даааааа !
      Вот эти изящные руки за спиной с пальчиками в виде буквы V на упругой ягодице ..... И, эх, песня-песенная ))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:17

      Там есть откуда и с кого песок смахивать, особенно с бразильянок... )))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:18

      федерер вообще достоин уважения. Игрок возрастной и до сих пор держится в верхней части рейтинга. В настольном теннисе властвуют китайцы ,фамилия которых трудно запомнить. Очень мало показывают по телевидению этот вид спорта а жаль.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:19

      Так бы и смахивал до утра ))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 20:26

      Они по всему миру разъехались, натурализовались и выступают за разные страны. Сгласен, что мало показывают как и другие виды спорта. В СССР я всё смотрел: хоккей с мячом, ватерпол, регби, конькобежный спорт и т.д. Это я перечисляю не популярные и не массовые виды спорта, а остальные так постоянно. А сейчас не показывают и не пишут. Всё решают рейтинги и деньги поэтому и показывают, в основном, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, теннис, биатлон.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:28

      До утра смахивать уже здоровья нет. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:30

      Олег, а помнишь Кубок Канада 87 ? Матчи по 5-6 6-5 5-6 - вот где были звёздные войны !!! )))))))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:31

      Дожимают, у них не мало опытных и мастеровитых ребят. Жуля бы сейчас играл в Зените Семака, так вынужден был уйти из-за Манчини в Фенер, а теперь к арабам ушёл бабки зарабатывать. Что-то Астана застыла...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:31

      И Фил Эспозито берущий себя за горло.

      4
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:31

      Фенер повёл 1-0
      Упс уже 2-0
      71
      74
      У Андерлехта - КК

      5
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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:32

      (с) Что-то Астана застыла...

      Она два забила и хватит )))

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:34

      Натурализовать игрока как один из способов прославить страну.

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      MaxRnD > zigbert 8 ноября 2018, 20:35

      Саня, а разве Эспозито тогда (в 1987) ещё играл ? Чёто я его не припоминаю в тех играх. Гретцки -да, Лемье - да, а вот Эспозито наверное уже тогда не играл !

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:36

      Астаааанннаааа ! )))) 2-1

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:36

      Я больше и лучше помню первую серию 1972г. Эту серию уже как-то подзабыл. Уже была семья, дочь родилась, работал в Питере и уже память иная как и ассоциации.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:37

      Я когда заглянул было 1:1. Вот и откликнулись на мой пост.)))

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      zigbert > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:38

      Макс я про 72год. Не заметил. Все же мне кажется в 1972г были более интересные матчи.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:38

      А у меня как сейчас всё перед глазами ! ))
      Причём феерили две первые наши пятёрки и первая (Ларионовская) и вторая (Быковская) ! ))))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:39

      Саша попутал. Это как раз было в первой серии и в ответных играх в Москве, кажется, он этот жест сделал, а наши зрители начали свистеть или там, уже тоже не вспомнить.

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      MaxRnD > zigbert 8 ноября 2018, 20:40

      Саня, чёрте чё происходит - не могу вспомнить !!!
      Дайте подумать почему ?!
      А-а-а-а-а вспомнил, я ж родился на два года позже )))))))))))))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:43

      Бывает так, одни матчи как на ладони, а другие затуманились и не вспомнить. У меня матчи 60-70-х годов больше и лучше держатся в памяти, чем остальные. ЧМ 1990г; 1994г по футболу как-то у меня совсем не отпечатались в памяти. Ничего не припомню, если не зайти в Википедию.

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      zigbert > MaxRnD 8 ноября 2018, 20:47

      Это было нечто. как полет Гагарина в космос. Первую игру в серии мы выиграли 7:3. Прошу запомнить одно ,самую первую шайбу канадцам забросил Евгений Зимин (Спартак Москва)!!!.

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 20:48

      Тогда только начинали, первая серия, особенно первая игра поразила. Я смотрел в армии, начальник заставы разрешил нам смотреть в ленинской комнате. Только начали и мы летим 0:2, ну думаю песец нам, разгром обеспечен. А потом наши приноровились в их малой площадке, к обстановке и обули их 7:3. Что творилось, как мы орали, пришлось всех утихомирить, а то разбудим остальных. Потом как всё это расписывали в газетах такой триумф наших.

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      zigbert > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 20:52

      Олег я тоже был в это время в армии. Вот это были игры. Столкнулись две политические системы. Все было на уровне государств.

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      zigbert > zigbert 8 ноября 2018, 20:55

      Друзья ,рад был провести с вами встречу. Простите если что не так. Выхожу. До свидания.

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      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 20:56

      Тогда и там мерились силой и славой. Тем более Лёня был страстным болельщиком хоккея. И мы с канадцами рубились с любителями как и с чехами, шведами на ЧМ, позже подтянулись американцы и финны, ну а потом эти серии с профи. В 1974г играли с сборной ВХА где играл Бобби Халл, а потом пошли играть с ними на клубном уровне.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 8 ноября 2018, 20:57

      Пока Саша, до завтра. Начнём Спартак смотреть.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 21:05

      Барабанная дробь. Первые две игры - 100% результат
      ===================================================
      Фенербахче 2-0 Андерлехт

      ТМ 2.5 1000 x2.06
      Выигрыш: 2060 +1060
      Фенербахче 2-0 Андерлехт
      П1 1000 x2.02
      Выигрыш: 2020 +1020

      ===================================================
      Астана 2-1 Яблонец

      ТБ 2.5 1000 x2.24
      Выигрыш: 2240 +1240
      18:50 Астана 2-1 Яблонец
      П1 1000 x1.9
      Выигрыш: 1900 +900

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      MaxRnD > zigbert 8 ноября 2018, 21:05

      Давай, Санёк ! Заходи если что ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 21:09

      Ну вот, другое дело, хозяева выиграли с нужным результатом. А что на Спартак поставил и Краснодар ?

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 21:10

      Олег, поставил 2-е ничьи с тоталом меньше или равно 2))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 21:20

      Краснодар может и выиграет, там правда в воротах стоит Сафонов, а так состав нормальный. Ну вот в Спартаке твоя ставка зависла.))) Наверняка ещё голы будут.)))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 21:25

      Лихо в Москве идёт дело. ТМ-а уже нет ! )) минус одна ставка !

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      Рубик Докоян > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 21:25

      ))) Есть надежда, что одна ставка сыграет на ничью 2:2, а то и 3:3

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 21:32

      2-2
      Или 4-4 ))))))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 21:34

      Давно такого цирка не видел. По своим воротам бьют точнее, чем по чужим. Это повезло, что Бокетти себе в угол не забил.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 21:54

      Такой хоккей нам не нужен ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 21:57

      Там и четвёртый был, игроки были на одной линии. Не защита а решето. И кто у этого чудака играет впереди по схему 4-3-3 ?

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      Project Бабангида > MaxRnD 8 ноября 2018, 22:15

      (с) астана - звери!
      сопернику забили, себе забили. мастерюги..)))

      спартак и рейнджерс, видно вдохновились)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 22:17

      Я на ветке Спартака написал при счёте 1:2, что проиграет та команда, которая забьёт больше голов... в свои ворота. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:20

      спартак в свою цирковую программу даже рейнджеров умудрился втянуть)

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      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:22

      (с) вдохновились...
      Замечательная перестрелка!.. Глаз радуется!..
      Теряюсь, даже в догадках, - на сколько комментов сегодня раскочегарится спартаковская ветка по завершению игры!..))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:25

      Не говори в этом цирке все участвуют и судьи не отстают со своими решениями.

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      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 22:26

      (с) на сколько комментов раскочегарится...

      нам в этой толчие точно не место))
      вряд ли там кто будет услышан

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      Рубик Докоян > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:28

      Если выиграют, то всё равно отгребут за такую игру, особенно в обороне. Ну, а если не выиграют, там похороны будут Рианче и "Ромашке".

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:31

      (с) в этой толчие...
      При успешном раскладе, у людей будет повод кучно, тесно и гуртово выплеснуть положительные эмоции и долгожданную радость...))
      Пора уже пар спустить!..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:32

      (с) ...и судьи не отстают

      предлагаю ввести по периметру поля три кольца взявшихся друг друга за руку судей)
      что ФИФА что УЕФА сборище шарлатанов

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:34

      Рамзана на них нет... )))

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      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 22:36

      (с) пора уже пар спустить

      жду шедеврального высера от назарова)
      чт то же нам в этот дед мороз отморозит ?)

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      MaxRnD > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:39

      Привет, Андрик ! )

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:42

      (с) рамзана на них нет

      я вот всё жду когда он мак грегора на бой вызовет! сколько можно своих охранников и замов пи...дить?)

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 8 ноября 2018, 22:44

      здоровски Макс!
      масть смотрю прёт! тьфу тьфу...
      я не глазливый, просто рад за тебя!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:44

      С Макгрегором разберётся Хабиб в очередной раз. )))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:49

      хабибу главное на мейвезера не нарваться! этот сказочку быстро закончит

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 22:53

      вторые таймы сегодня у наших идут..! краснодар тоже не подкачал
      вот что значит я вовремя подошёл))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:56

      Моя оригинальная ставка и прогноз сработал. ))) Надо Максу предложить и там самый высокий кэф ставить. Проиграет та команда, которая больше забьёт голов... в свои ворота. шотландцы два забили, а Спартак один.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 22:59

      Две ставки Макса на ничьи не сработали и тотал по голам не угадал. Может Зенит выручит. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:01

      у нас с инсайдером есть подозрения что ты тихоря от нас конторы бомбишь..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:01

      Макс своё возьмёт.... не в ставках так в другом - уверяю

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:03

      Друг долго уговаривал меня втягивая в это дело, он с сыном и с приятелем играл, но меня не прельщали условия в этих конторах. Я играл с ними на счёт и результат по нашим расценкам на разные турниры и игры. А друг звонил консультировался по баскету, хоккею и другим видам спорта которые конторы втюхивали к футболу.

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:07

      я люблю азартные игры, но не люблю парить себе мозг.
      рулетка мне больше подходит( на автоматах немало просрал - как пришло, так и ушло) . а все эти кэфы и прочая хиротень....
      меня знобит от этого

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:08

      Андрик, началось хорошо, а дальше чуть сдал, но в итоге перед матчами, которые начнутся в 23.00 расставлены 23 ставки по 1000 B$ в том числе на 1 игру МЛС и завтра на молодёжку Ростова
      Утром глянем куда попал ))))
      + не расставленных осталось 3000

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:09

      Да, Олег, ничьи на наших не сработали, хоть и были рядом )))
      Ну оно и хорошо для наших ! )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:11

      (с) Может Зенит выручит...
      Кому Спартак, кому Зенит, кому Монако...
      А за Хоффенхайм вздыхаю беспобедно...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 8 ноября 2018, 23:13

      (с) утром глянем куда попал))

      в общем постелил ты себе "простынь" для нервного сна)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:13

      (с) у нас с инсайдером есть подозрения...
      Папка набирает вес, факты набухают своей очевидность...
      Предъява почти готова..))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:16

      Ой, нет, Андрик, сплю всегда как убитый. Нервных снов никогда не бывает, видать совесть не в меру чистая )))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 23:18

      (с) папка набирает вес..

      ..."тарелочка с голубой каёмочкой" тут и на Олега и на Берлагу дело заведено... так и хочется крикнуть - "Бендер, а когда деньги делить будем?")

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 8 ноября 2018, 23:20

      (с) сплю как убитый ..

      ...и это радует! "с деньгами надо расставаться легко" ))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:20

      Я не влезал в автоматы и рулетку. Играл только в преферанс на дежурстве с ребятами на бабки. Мне тоже эти тоталы , кэфы не интересны. Я предпочитаю счёт и результат. Мы ещё прогнозировали места призёров после первого круга и по окончании чемпионата. За угаданное 1-е место была 1000р, за второе 500р и за третье 300р. Если угадывали призёров, но ошибались с местами, то 100р в копилку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:22

      И не говори, утром проснёшься в одних носках. Ляпота ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:22

      Когда с деньгами расстаёшься, не забудь назначить новую встречу.)))

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:23

      знаю одного типа(дядя за 50) за счёт конторы за границу съездил!
      но он похе уже свихнулся на этой почве.. говорят сейчас с ним не всё в порядке

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 23:23

      Надо ложиться спать по-итальянски, тогда нечего терять, если яй-ца не оторвут...)))

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      Project Бабангида > MaxRnD 8 ноября 2018, 23:25

      (с) проснёшься в одних носках

      а вносках заначка с шестью нулями))
      и пятка так чешется...)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:27

      (с) надо ложится спать

      ну давай попробуем..))

      я минут через пятнадцать - двадцать ...
      "ну тем кто ложится спать - спокойного сна! "

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:27

      Вполне возможно. Расчёты, заполнения, все эти заморочки засасывают. не помню, но кажется писали, что один чувак влупил на ЧМ 7:1 на матч Германия-Бразилия или где-то в другом турнире такой же экзотический счёт угадал. А там кэф сумасшедший. Поставив штуку баксов можно уже из трусов выпрыгивать.

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      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 23:28

      Андрес , мы завтра я так понимаю без тебя!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:30

      Я летом так ложился в жаркую погоду один. И когда партнёрша рядом так само собой...

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      insider_retro > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:32

      (с) без тебя...
      Да, Андрик, я на заработки...
      Как говорит Шинник, пойду склад стеречь!..))
      Пользуясь случаем, попробую откланяться!..
      Зубы в стакан, будильник на полку, носки в ботинки!..

      Всем, парни, спасибо за вдохновенный день!..
      Приятных сновидений и удачного завтра!!!..))

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      MaxRnD > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:34

      Ребята, я валю в кильватерном следе Андреаса ! Всем спокойной ночи !

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:35

      (с) и когда партнёрша рядом..

      если кто с партнёршей, то наоборот - желаю бурной ночи! )

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      Рубик Докоян > MaxRnD 8 ноября 2018, 23:38

      Спокойной ночи, Макс.

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      Project Бабангида > insider_retro 8 ноября 2018, 23:38

      удачной смены!
      аккурат к нашим выходным вернёшься!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:38

      Ну это было по большей части в бурной молодости. )))

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      Project Бабангида > MaxRnD 8 ноября 2018, 23:40

      да ты негде не заваляешься..))
      до завтра Макс !

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:42

      (с) по большей части в бурной молодости

      уверен что есть ещё порох в пороховницах ..! и ягоды в ягодицах!)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:44

      Порох не рассыпал и держу сухим. Осталось дело за постоянной партнёршой.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 8 ноября 2018, 23:46

      (с) порох держу сухим ..

      главное что порох сухой, а подносящий спичку найдётся)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 8 ноября 2018, 23:54

      Это да, спичек ходит много. Сейчас модна скандинавская ходьба с палками. Возле моего дома тут одна накручивает круги. Сегодня с внучкой еду по тротуару и две нам такие навстречу, но идут не спеша и болтают между собой. Я им:" Девочки, третьим буду." Одна " А мы не пьющие". --Так и я не по этой части... Они не поняли, что я про шведскую семью намекал.)))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 ноября 2018, 00:02

      Ну что, Андрюша, на боковую. Сейчас базу забью на утро.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 ноября 2018, 00:07

      6.11.2018г 22:28 координаты базы отдыха.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 00:08

      (с) они не поняли что я... намекал

      пару не совсем шведских палок можно было предложить)

      давай Олег, до встречи на новой базе!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 ноября 2018, 00:09

      Они со шведским палками ходят, а я со своей.)))

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