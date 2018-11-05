Белотти прервал безголевую серию из 479 минут

Накануне состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сампдория» и «Торино». Игра завершилась со счетом 1:4.

Нападающий «Торино» Андреа Белотти в этой встрече записал на свой счет два гола и результативную передачу. Благодаря этому результату он прервал пятиматчевую безголевую серию. Форвард не поражал чужие ворота на протяжении 479 минут.

Последний раз Белотти забивал гол в игре пятого тура Серии А с «Наполи» (1:3).