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    «Локомотив» взял на матч с «Порту» 23 игрока. Смолов, Фернандеш и Фарфан полетели в Португалию

    Во вторник, 6 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Локомотив».

    Футболисты российского клуба отправились в Португалию в составе из 23 человек:

    Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков.

    Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов.

    Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Алексей Миранчук, Тугарев.

    Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.11.2018 06:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 5 ноября 2018, 10:13

      Федю зачем с собой таскать повсюду? Чемодан без ручки! Носить тяжело,и выбросить жалко!

      0
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 > АЛЕКС 58 5 ноября 2018, 10:14

      Удачи Локо!

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 ноября 2018, 08:04

      желаем успеха

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 ноября 2018, 07:26

      Пора уже выигрывать, верим в команду)!!!

      4
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Lev Aleks 5 ноября 2018, 10:47

      Поздно уже. Если только на ЛЕ сподобятся. Да и то вряд ли.

      -2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > lotsman 5 ноября 2018, 13:18

      поздно для нытиков и слабаков! Болельщик своей команды верит до финального свистка!

      3
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > fortune-bva 5 ноября 2018, 14:15

      Хорошо, что ты веришь в свою команду. Болельщики команды должны верить в свою команду и быть с ней и на вершине, и поддерживать при падении. Я не болельщик Локо. Поэтому я реально оцениваю шансы Локомотива. В Португалии, против "Порту", шансы Локо близки к 0. Шальке, Локо тоже проиграл, в домашней игре, поэтому я думаю, что у себя дома, Шальке выиграет. Останется одна домашняя игра против турков. Но это уже ничего не даст, поскольку, даже выиграв, Локо возьмёт 3 очка, а у турков уже сейчас 4.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > lotsman 5 ноября 2018, 21:03

      Ну что за бред?! Откуда такая уверенность, что если проиграли дома, то и в гостях подавно?! Рассуждения дилетанта... В сезоне 2002-2003 ЛЧ Локомотив и Галатасарай обменялись гостевыми победами (ну, это так , на вскидку), и таких примеров куча!

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > lotsman 5 ноября 2018, 23:10

      в еврокубках я болею за все наши команды, и за Зенит при 0-4 переживал, за коней, спартак, за быков, даже за уфу против шотландцев, потому что я такой человек с детства... и за локо буду до свистка 6 игры переживать, буду надеяться на евро-весну!

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > mdu86 5 ноября 2018, 23:10

      да, тогда барса была в группе и локо по-моему с 7 очками вышел из группы со второго места обыграв брюгге... если я не ошибаюсь)) Времена Лоськова были))

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