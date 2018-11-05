«Локомотив» взял на матч с «Порту» 23 игрока. Смолов, Фернандеш и Фарфан полетели в Португалию

Во вторник, 6 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Локомотив».

Футболисты российского клуба отправились в Португалию в составе из 23 человек:

Вратари: Гилерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов.

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Алексей Миранчук, Тугарев.

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.