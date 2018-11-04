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    Парфенов: «В «Спартаке» какая-то нездоровая ситуация, вопрос не ко мне»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

    – Настраивались на матч очень сильно. Сейчас не так много очков, таблица очень плотная. Мы ехали побеждать и делать это благодаря компактным действиям. Благодарю команду, выполнили то, о чем договаривались. Игра понравилась.

    – Чем удивил «Спартак»?

    – Было сложно угадать стартовый состав. Но «Спартак» сейчас играет по одной схеме, разница только в исполнителях.

    – Вам как бывшему спартаковцу не обидно за команду?

    – Конечно, слежу, но не могу комментировать то, чего не знаю. Тут какая-то нездоровая ситуация, вопрос не ко мне.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2018 22:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 5 ноября 2018, 00:45

      ))

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 23:47

      Ну вот, проблемы Спартака видны даже с Урала!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 22:52

      Дим, а какие к тебе вопросы ?
      Тебя кстати и команду с победой !

      5
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      Рейтинг: +222

      johnny983 4 ноября 2018, 22:31

      Вопрос был другой:)

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