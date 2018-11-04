Парфенов: «В «Спартаке» какая-то нездоровая ситуация, вопрос не ко мне»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

– Настраивались на матч очень сильно. Сейчас не так много очков, таблица очень плотная. Мы ехали побеждать и делать это благодаря компактным действиям. Благодарю команду, выполнили то, о чем договаривались. Игра понравилась.

– Чем удивил «Спартак»?

– Было сложно угадать стартовый состав. Но «Спартак» сейчас играет по одной схеме, разница только в исполнителях.

– Вам как бывшему спартаковцу не обидно за команду?

– Конечно, слежу, но не могу комментировать то, чего не знаю. Тут какая-то нездоровая ситуация, вопрос не ко мне.

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