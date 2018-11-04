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    Карпин: «Спартак»? Могу куда-то уехать из «Ростова, но не обязательно туда»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Спартак».

    – Сейчас вас называют одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака». Как к этому относитесь и можете ли сказать, что точно останетесь в «Ростове» в этом сезоне?

    – По поводу моего отношения – к Нобелю Арустамяну, он что-то знает. А по поводу «Спартака» – могу куда-то уехать из «Ростова», не обязательно туда. Домой, например.

    – «Реал» свободен...

    – Например. Опять же – улыбаюсь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 21:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 23:41

      Твой дом, Валера, Спартак!!!

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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 ноября 2018, 22:56

      Есть такое понятие "токсичный актив", сейчас Спартак точно подподает под этот термин, надо вводить временную, до зимнего перерыва, админитсрацию и пытаться исправить ситуацию, но ни о каком чемпионстве и по-моему Лиге Чемпионов уже речь не идёт. Сейчас все шарахаются от это бренда. Надо подождать пока пена осядет.

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 > Yev 4 ноября 2018, 23:37

      Вот только администрация должна быть независимой.
      А можно ли при Федуне быть независимым в выполнении оговоренного плана?)

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 22:42

      Только при неудачной игре Ростова Карпин покинет команду. Сейчас ему там комфортно.

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      Рейтинг: +1531

      klim2m > zigbert 5 ноября 2018, 14:01

      Ростову уже стали как в былые времена кричать МУЖИКИ, я думаю от такой народной похвалы не стоит, бегать и как говорил наш шеф))) Куй железо не отходя от кассы))) как то так ))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 ноября 2018, 22:23

      Уеду срочно я
      Из этих мест
      Где от черёмухи
      Весь белый лес...…

      4
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      Рейтинг: +983

      Riot Zero > Полная Канистра 5 ноября 2018, 01:00

      М. Боярский

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      Рейтинг: +2077

      nominum 4 ноября 2018, 22:13

      Альфред Нобель когда-то изобрёл динамит. Другой Нобель (Арустамян) постоянно придумывает какие-то взрывоподобные "сенсации" Разница в том, что первый учредил Нобелевскую премию а второму надо номинироваться на Шнобелевскую премию за вечную брехню во имя Арустамяна. Нобель в лужу пёрднул, а мы здесь копья ломаем.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 22:03

      Есть команда, есть игра, нужен только профессиональный менеджмент и достойный "денежный мешок" в виде спонсора.

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 4 ноября 2018, 22:00

      Он правда бывший спартаковец? Я уже начинаю сомневаться.. Спартак разваливается, а ему смешно.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > oyabun 4 ноября 2018, 22:07

      А ему по хрен.
      Почему у него должна болеть голова за клуб, если клуб с ним обошёлся так же как с Каррерой ? Тут всё на поверхности.

      9
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 ноября 2018, 21:54

      - Перейду, если Федун отсосет у меня...

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > тщмек 19 4 ноября 2018, 22:17

      "Кто о чём, а вшивый - о бане."

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > derrik2000 4 ноября 2018, 22:39

      Вшивый - это Слуцкий или ты?

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