Карпин: «Спартак»? Могу куда-то уехать из «Ростова, но не обязательно туда»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Спартак».

– Сейчас вас называют одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака». Как к этому относитесь и можете ли сказать, что точно останетесь в «Ростове» в этом сезоне?

– По поводу моего отношения – к Нобелю Арустамяну, он что-то знает. А по поводу «Спартака» – могу куда-то уехать из «Ростова», не обязательно туда. Домой, например.

– «Реал» свободен...

– Например. Опять же – улыбаюсь.

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