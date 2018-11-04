Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 11-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (6:1).

«Первые 20 минут прошли превосходно. Мы хорошо играли в атаке, но мы упустили много моментов. Атака оставила у меня приятное впечатление, но мы не очень хорошо оборонялись. Но все закончилось со счетом 6:1, так что я удовлетворен.

Мы возглавляем таблицу? Это не решающий фактор. Важно быть там, а не внизу, но разница в два-три очка – ничто. Мы смотрели игру «Арсенала» вчера, они были хороши против «Ливерпуля». «Тоттенхэм» тоже, они играют на выезде с «Вулверхэмптоном». «МЮ» тоже рядом.

Это сложная лига, важно играть стабильно», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» с 29-ю очками возглавляет турнирную таблицу. У «Челси» и «Ливерпуля» по 27 очков, они занимают второе и третье места соотвественно.