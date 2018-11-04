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    Боярский: «Дриусси и Паредес выглядят изгоями на фоне «Зенита», где все друг за друга бьются»

    Известный российский актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал удаление полузащитника петербуржцев Леандро Паредеса в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

    Аргентинец покинул поле на 83-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение он получил 14-ю минутами ранее. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что накажет футболиста.

    «Прав ли Семак? Конечно. А как иначе? Вначале Дриусси такое себе позволил [аргентинец был удален во встрече 11-го тура с «Динамо»], теперь Паредес туда же полез. Хватит уже. Хорош. Ничего не имею против футболистов из других стран, но совесть нужно иметь и выступая в России. Тут не разгуляй-малина. Чтобы другим повадно не было. Подводить так команду, может человек, который думает о себе, а не о коллективе. Нельзя так себя вести, каким бы ты эмоциональным ни был. Темперамент всегда поощрялся, но не в этом случае.

    Были ли справедливы две желтые карточки? Это меня не интересует. Важно то, что он подвел партнеров. Дриусси и Паредес выглядят изгоями на фоне нашей команды, где все друг за друга бьются. А они чувствуют себя отдельно от коллектива. Это несерьезно», – сказал Боярский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 18:07
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 5 ноября 2018, 08:40

      Будем подождать)

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 5 ноября 2018, 00:54

      Наказывать надо за карты, которые игроки заслужили по глупости, а не за которые дали неграмотные, продажные судьишки! Второй желтой у Паредеса не было - был обычный рабочий подкат, ногу соперника еле в скольз задел!!! Даже если лысый и выкатил вторую, как ему показалось за дело, то обвинять игрока за то что он боролся в моменте до конца НЕЛЬЗЯ!!! А многими уважаемому Боярскому Михаилу прошу не превращаться в дешевого спамщика, а то скоро как Вася Уткин станет!

      0
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 4 ноября 2018, 22:31

      Да ладно вам. Пошли лучше над Спамом угарать ))))

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 21:50

      Горячие аргентинские парни.

      3
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      Рейтинг: +1484

      balam 4 ноября 2018, 21:48

      ******* опять всех подвел. кроме Бракамонте никто из аргов так и не заиграл у нас. и один фиг покупают.

      1
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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор > balam 4 ноября 2018, 22:09

      Здрасьте. А то, что демонстрировал Гарай - это не заиграл? А Чори? Его вынос с ленточки обеспечил Зениту первое чемпионство. Да и сейчас меня лично как минимум Маммана и Паредес впечатляют

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Ганнибал Лектор 4 ноября 2018, 22:18

      Согласен отличные защитники Гарай и Маммана,А Паредес техничный игрок ,да есть чуть с самооценкой но не более

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 ноября 2018, 21:24

      С ними все было понятно 2 года назад!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +491

      arrivalgist 4 ноября 2018, 20:45

      Да похоже, это проблема всех аргентинцев в последнее время - если и есть эмоции, то они не в ту сторону вылазят.

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 ноября 2018, 19:52

      Надо разобратся

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      Рейтинг: +4951

      polt 4 ноября 2018, 19:01

      Он прав.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 18:59

      Начнут выписывать денежные штрафы, придёт понимание своих действий на поле, и то, что подводят команду.

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