Боярский: «Дриусси и Паредес выглядят изгоями на фоне «Зенита», где все друг за друга бьются»

Известный российский актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал удаление полузащитника петербуржцев Леандро Паредеса в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Аргентинец покинул поле на 83-й минуте за вторую желтую карточку. Первое предупреждение он получил 14-ю минутами ранее. После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что накажет футболиста.

«Прав ли Семак? Конечно. А как иначе? Вначале Дриусси такое себе позволил [аргентинец был удален во встрече 11-го тура с «Динамо»], теперь Паредес туда же полез. Хватит уже. Хорош. Ничего не имею против футболистов из других стран, но совесть нужно иметь и выступая в России. Тут не разгуляй-малина. Чтобы другим повадно не было. Подводить так команду, может человек, который думает о себе, а не о коллективе. Нельзя так себя вести, каким бы ты эмоциональным ни был. Темперамент всегда поощрялся, но не в этом случае.

Были ли справедливы две желтые карточки? Это меня не интересует. Важно то, что он подвел партнеров. Дриусси и Паредес выглядят изгоями на фоне нашей команды, где все друг за друга бьются. А они чувствуют себя отдельно от коллектива. Это несерьезно», – сказал Боярский.