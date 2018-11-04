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    Руни 15 ноября проведет прощальный матч за сборную Англии

    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни проведет прощальный матч за сборную Англии.

    Это будет товарищеская встреча с США, которая состоится 15 ноября на «Уэмбли». 33-футболист, для которого эта игра станет 120-й за национальную команду, выйдет на поле с капитанской повязкой.

    На матче будет организован сбор средств для благотворительного фонда Руни.

    Форвард не выступал за сборную Англии с ноября 2016 года, а в августе 2017-го он объявил о завершении международной карьеры. Руни – лучший бомбардир в истории английской национальной команды (53 гола) и второй игрок по числу проведенных матчей (119).

    Источник: BBC

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    04.11.2018 15:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 18:31

      Все правильно ,Уэйн заслужил это.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 4 ноября 2018, 15:40

      Мачт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 4 ноября 2018, 15:30

      Сделай дубль, чтоб числа красивые были 120 игр и 55 голов

      6
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