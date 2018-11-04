Руни 15 ноября проведет прощальный матч за сборную Англии

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни проведет прощальный матч за сборную Англии.

Это будет товарищеская встреча с США, которая состоится 15 ноября на «Уэмбли». 33-футболист, для которого эта игра станет 120-й за национальную команду, выйдет на поле с капитанской повязкой.

На матче будет организован сбор средств для благотворительного фонда Руни.

Форвард не выступал за сборную Англии с ноября 2016 года, а в августе 2017-го он объявил о завершении международной карьеры. Руни – лучший бомбардир в истории английской национальной команды (53 гола) и второй игрок по числу проведенных матчей (119).