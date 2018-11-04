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    «Милан» предлагает Ибрагимовичу шестимесячный договор. Швед хочет получить контракт на 1,5 года

    «Милан» ведет переговоры с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

    Швед хочет вернуться в итальянский клуб, но у сторон есть разногласия по поводу длительности контракта. Миланцы готовы предложить 37-летнему футболисту шестимесячное соглашение с возможностью продления еще на сезон. Ибрагимович хочет сразу получить договор сроком на 1,5 года.

    Форвард уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. За это время он провел 85 матчей, забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    04.11.2018 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 13:42

      Торг пошёл, в итоге будет 1 год.

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