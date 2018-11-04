«Милан» предлагает Ибрагимовичу шестимесячный договор. Швед хочет получить контракт на 1,5 года

«Милан» ведет переговоры с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

Швед хочет вернуться в итальянский клуб, но у сторон есть разногласия по поводу длительности контракта. Миланцы готовы предложить 37-летнему футболисту шестимесячное соглашение с возможностью продления еще на сезон. Ибрагимович хочет сразу получить договор сроком на 1,5 года.

Форвард уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. За это время он провел 85 матчей, забил 56 голов и сделал 24 результативные передачи.