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    Корнеев: «Каррера сам бросил камень в свой огород. В какой-то момент он посчитал себя выше команды»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о разладе в «Спартаке» и об отставке с поста главного тренера москвичей итальянского специалиста Массимо Карреры.

    «Думаю, итальянец сам бросил камень в свой огород. Вспомните, как он начинал. Каррере удалось создать хорошую атмосферу в коллективе, всех объединить своей идеей. В итоге спартаковцы играли за тренера. Где-то Глушаков вытаскивал на последних секундах, где-то – кто-то еще. То есть этот процесс невозможно было остановить! Со стороны чувствовалось, что команда единое целое, что все бьются друг за друга! Как я уже сказал, обойма была на стороне тренера.

    Что произошло потом? Мне кажется, в какой-то момент Каррера посчитал себя выше команды и, возможно, подумал, что те игроки, которые его подняли, ему больше не нужны», – сказал Корнеев.

    Каррера был отправлен в отставку 22 октября. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2018 16:53
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 22:00

      Пошло слишком много спецов ,перепутавших берега.

      2
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      Рейтинг: +843

      Князев 3 ноября 2018, 19:25

      Иностранным тренерам нас русских не понять. Очень правильная формулировка: "Каррера посчитал себя выше команды". Заносчивость и самомнение порок европейцев. Здесь у нас совсем другой менталитет.

      0
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 3 ноября 2018, 18:59

      "Мне кажется, в какой-то момент Каррера посчитал себя выше команды и, возможно, подумал, что те игроки, которые его подняли, ему больше не нужны..."
      когда кажется, креститься надо... с какого перепуга такие выводы?

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 ноября 2018, 18:56

      Сколько в стране телепатов! И все знают кто прав и кто не прав и почему! Может хватит "ковыряться в белье, которое не носил"? Задолбали уже "ясновидящие"!

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 ноября 2018, 18:55

      Корнеев бросил камень в чужой огород. Ничего не зная, не будучи вхож в команду, делает предположения, которые созрели в его воспаленном мозгу. Видимо он по себе меряет человека, которого не знает лично и начитавшись желтой прессы и выступлений всегда недовольных ветеранов, пытается его очернить.
      И откуда они только вылезают, эти "бывшие", о которых уже люди в возрасте забыли, а молодые даже и не знали, и не слышали?

      2
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 3 ноября 2018, 18:26

      И почему в таких случаях как черви из-под камней все, кого уже и не помнишь жив ли, вылазят? Кушать хочется? Чёртовы продажные твари...

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 3 ноября 2018, 18:16

      в команде тренер должен всегда стоять выше игроков, а то будет 11 мнений на поле и никакой игры

      4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 ноября 2018, 17:42

      Такое ощущение,что в нашем чемпионате,иностранным тренерам,какой-то "отворот" сделан))) за исключением,Зенита,нигде и никто не добился успеха,и не доработал до конца контракта..... а! Ещё,Бердыев в Рубине "пошумел",но тоже,закончилось отставкой,после спада...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 3 ноября 2018, 17:38

      Простите,мое невежество,но.... Корнеев,это кто??? Или,нынче,у каждого прохожего интересуются мнением про Спартак и Карреру?

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 4 ноября 2018, 08:52

      Единственный российский футболист игравший за Барселону,признавался лучшим игроком СССР,чемпион СССР, Голландии ,обладатель Кубка Уефа,входил в тренерский штаб страны,в общем никто.Куда ему да местных пикейных жилетов.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 ноября 2018, 17:33

      видать с головой уже не дружит такую тупость сморозил отстойник

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