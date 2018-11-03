Корнеев: «Каррера сам бросил камень в свой огород. В какой-то момент он посчитал себя выше команды»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о разладе в «Спартаке» и об отставке с поста главного тренера москвичей итальянского специалиста Массимо Карреры.

«Думаю, итальянец сам бросил камень в свой огород. Вспомните, как он начинал. Каррере удалось создать хорошую атмосферу в коллективе, всех объединить своей идеей. В итоге спартаковцы играли за тренера. Где-то Глушаков вытаскивал на последних секундах, где-то – кто-то еще. То есть этот процесс невозможно было остановить! Со стороны чувствовалось, что команда единое целое, что все бьются друг за друга! Как я уже сказал, обойма была на стороне тренера.

Что произошло потом? Мне кажется, в какой-то момент Каррера посчитал себя выше команды и, возможно, подумал, что те игроки, которые его подняли, ему больше не нужны», – сказал Корнеев.

Каррера был отправлен в отставку 22 октября. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.