РПЛ. «Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в таблице

«Локомотив» победил тульский «Арсенал» в матче 13-го тура РПЛ благодаря голу Бенедикта Хеведеса и дублю Антона Миранчука.

Московская команда набрала 24 очка и на данный момент вышла на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хеведес, 26; 1:1 – Беляев, 35; 2:1 – Ан. Миранчук, 70; 3:1 – Ан. Миранчук, 74.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Баринов (Идову, 46), Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 46).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко (Бакаев, 56), Ткачев (Лесовой, 67), Мирзов (Ожегович, 76), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Баринов, 32; Идову, 76 – Мохаммед, 19; Мирзов, 69; Джорджевич, 77.

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