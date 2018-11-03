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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в таблице

    «Локомотив» победил тульский «Арсенал» в матче 13-го тура РПЛ благодаря голу Бенедикта Хеведеса и дублю Антона Миранчука.

    Московская команда набрала 24 очка и на данный момент вышла на второе место в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Хеведес, 26; 1:1 – Беляев, 35; 2:1 – Ан. Миранчук, 70; 3:1 – Ан. Миранчук, 74.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Денисов, Баринов (Идову, 46), Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), Ал. Миранчук, Фарфан (Эдер, 46).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко (Бакаев, 56), Ткачев (Лесовой, 67), Мирзов (Ожегович, 76), Костадинов, Джорджевич.

    Предупреждения: Баринов, 32; Идову, 76 – Мохаммед, 19; Мирзов, 69; Джорджевич, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2018 15:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 3 ноября 2018, 19:21

      Ну что, кажись началось!!! ЛОКО ПРОСНУЛСЯ!!! Теперь мало ни кому не покажется!!!

      2
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 3 ноября 2018, 17:41

      Рад за Команду и за Антона! Красавец!!!

      2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 3 ноября 2018, 16:54

      Похоже, что Иванову оформили бесплатный проезд в персональном СВ на "Тихий Дон".

      -1
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 3 ноября 2018, 16:49

      Наш паровоз вперёд летит.вперёд без остановок!!!!С Победой Локо!!!!!Хороша игра посмотрел с удовольствием...

      2
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 3 ноября 2018, 16:13

      С Победой!!!!! Братья Миранчуки радуют все больше и больше!!!! Радует что выросла такая качественная и техничная молодежь

      3
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