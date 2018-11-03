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    «Манчестер Сити» платил зарплату Манчини через оффшорный счет на Маврикии

    Согласно последним отчетам Football Leaks, «Манчестер Сити» платил зарплату бывшему тренеру Роберто Манчини незаконным путем.

    Деньги переводились специалисту через «Аль-Джазиру». Средства перенаправлялись через оффшорный счет на Маврикии. Клубом из Абу-Даби и «Сити» владеет один человек – шейх Мансур.

    Ранее Football Leaks обнародовал информацию, по которой нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2014 году.

    Источник: Football Italia

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    03.11.2018 14:17
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