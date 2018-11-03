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    Тренер «Кардиффа» Уорнок: «Рассчитывал, что игру с «Лестером» перенесут»

    Главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок перед матчем с «Лестером» сказал, что надеялся на перенос игры в связи со смертью владельца гостей. При этом менеджер валлийцев принял и решение провести поединок.

    «Начало недели в связи с трагедией было эмоциональным. Если быть честным, я надеялся на перенос игры. Однако сейчас понимаю, что матч – это возможность идти вперед, шанс для людей вернуться к обыденной жизни как можно скорее», – сказал Уорнок, чьи слова приводит The Sun.

    Игра начнется в 17:00 по Москве.

    Этот миллиардер сделал «Лестер» чемпионом. Он погиб при крушении вертолета

    Источник: The Sun

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    03.11.2018 09:25
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