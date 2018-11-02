Павлюченко: «Я бы вернул Глушакова, будь я тренером»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о ситуации с полузащитником Денисом Глушаковым. В сентябре у футболиста произошел конфликт с Массимо Каррерой, который тогда возглавлял команду.

– Правильно ли поступил Рианчо, вернув Глушакова сразу после увольнения Карреры?

– Наверное, этот вопрос обсуждался. Может быть, даже на командном собрании. Но будь я тренером, тоже вернул бы Глушакова.

Он определяющее звено в центре поля, делает много отборов и перехватов, очень полезен. Плюс сейчас на этой позиции в «Спартаке» нет игрока, способного заменить Дениса. Возможно, поэтому тренер его вернул.

Если команда хочет добиваться результата, конфликты и обиды надо убирать на второй план и решать задачу. Если обижаться на каждого футболиста, ничего не получится.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков