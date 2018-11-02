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    Павлюченко: «Я бы вернул Глушакова, будь я тренером»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о ситуации с полузащитником Денисом Глушаковым. В сентябре у футболиста произошел конфликт с Массимо Каррерой, который тогда возглавлял команду.

    – Правильно ли поступил Рианчо, вернув Глушакова сразу после увольнения Карреры?

    – Наверное, этот вопрос обсуждался. Может быть, даже на командном собрании. Но будь я тренером, тоже вернул бы Глушакова.

    Он определяющее звено в центре поля, делает много отборов и перехватов, очень полезен. Плюс сейчас на этой позиции в «Спартаке» нет игрока, способного заменить Дениса. Возможно, поэтому тренер его вернул.

    Если команда хочет добиваться результата, конфликты и обиды надо убирать на второй план и решать задачу. Если обижаться на каждого футболиста, ничего не получится.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Sportbox

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    02.11.2018 21:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 18:42

      Что бы в Спартаке стабилизировалась обстановка, Глушакова надо увольнять.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 ноября 2018, 10:32

      Рома встрял за товарища) Вместе Билича сливали...

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 ноября 2018, 03:38

      Уверен, Глушак тоже вернул бы Пава в состав. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 ноября 2018, 01:51

      Я конечно не специалист, но по-моему нужен новый тренер со стороны, который не участвовал в этом конфликте, который независимым и профессиональным взглядом оценит игроков без их роли в увольнении Карреры и тогда всё успокоится и станет на свои места. Будет Денис и Ко играть или будут в дубле к этому станут относится более спокойно, по их игровому состоянию.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 01:12

      Ну, давай Пав, расскажи сколько отборов и перехватов в среднем у Глушака за матч.
      Ну понятно, что ты с ним пересекаешься. Но нас-то не лечи....

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 ноября 2018, 00:54

      Уже всё нормализовалось.Как и должно было произойти.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 ноября 2018, 00:09

      Так в чем проблема ... " Спартаку " нужен тренер .

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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 ноября 2018, 00:08

      Я бы тоже, если бы был тренером, вернул Глушакова. В молодежку или в Спартак-2, если его нельзя убрать из Спартака.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 3 ноября 2018, 00:05

      Слава Богу ты не тренер и не Спартака!

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 ноября 2018, 23:45

      Я бы ВЫГНАЛ Глушакова с ПОЗОРОМ из Спартака, будь я тренером или владельцем.
      Болельщиков не ОБМАНЕШЬ!
      Они РАСКУСИЛИ Глушакова и наградили его МАТЮКАМИ, которые он по праву ЗАСЛУЖИЛ!
      Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и как можно скорее.
      Он разлагает команду, сам не играет и другим не даёт.
      По игре было видно, что игроки Спартака СПЛАВИЛИ Карреру и это сказалось на игре!
      Негативный фон пока не рассосался и даёт о себе знать в каждом матче.
      ***
      Знаю Глушакова и его ОПГ "Ромашку" с подельниками!
      Глушаков СЛИЛ Карреру и глазом не моргнув.
      Этот ГРАНДИОЗНЫЙ скандал в Спартаке на совести Глушакова.
      Отставка Карреры ПОДРЫВНАЯ работа Глушакова.
      Вот до чего его РАЗГУЛЬНАЯ жизнь довела.
      Добегался по бабам и баням и допился в кабаках и ресторанах.
      Глушаков очень подвёл Карреру, команду и руководство клуба.
      Во всём футбольном мире уже знают, кто такой Глушаков и недобрая слава о нём пошла гулять по миру.
      Все показывают на него пальцем и в спину кричат ему всякие МАТЮКИ!
      Это и есть ему "награда" за заслуги сплавления Карреры!

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