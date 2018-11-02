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    Аллегри: «Барселона» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов.

    «В прошлом году, когда «Реал» на 20 очков отставал от «Барселоны» в чемпионате, я говорил, что они фавориты ЛЧ. С ними была удача, с нами нет, они победили.

    В этом году главный претендент на победу в Лиге чемпионов – это «Барселона». Нужно следить за их игрой, не просто смотреть ее. Они претенденты номер один. Мы среди основных претендентов, но нужно оставаться спокойными», – сказал Аллегри.

    «Барселона» с 9-ю очками занимает первую строчку в своей группе в Лиге чемпионов, опережая на 3 очка «Интер».

    Источник: Football Italia

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    02.11.2018 20:13
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:55

      Претендентов конечно много и Барселона одна из них.

      5
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 2 ноября 2018, 21:46

      Ювентус в этом году должен взять ушастого!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 21:03

      Мы среди основных претендентов, но нужно оставаться спокойными -- ахахахахахахахахахахахахахахахаахахахахахах ! нормально отжигает аллегри ! уфффф нормально шутит !

      10
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 2 ноября 2018, 20:56

      . Как это есть понимать поруски:"...Нужно просто следить за их игрой, не смотреть ее. Это просто." ?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 ноября 2018, 20:37

      конечно льстит аллегри ! Но он прав ! его блювентусу лч не светит даже купив петушалду !

      5
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > dinar7777dinar 2 ноября 2018, 22:03

      Как будто то вам светит,хот барса помнить когда стала чемпионкой лиги чемпионов,до полуфинала не могут идти, своими гномами ,людоедами, барса только у себя в в Испании король,а в Европе клоуны

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > dinar7777dinar 3 ноября 2018, 00:16

      Что за шлюшка делает на разных сайтах пошла н а х у й не кому тебя т ра х а т ь

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Санёк 17 3 ноября 2018, 00:48

      что то я давно не помню чтоб блювентус лч выигрывал ! давно это было и то 1 раз !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > BARCLAYS_APL 3 ноября 2018, 00:49

      петушок ты то тут че делаешь? а глор? дичь тупая ! на каких это сайтах ты петушара сидишь?

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      Рейтинг: +10

      BYANKONERI95 > dinar7777dinar 3 ноября 2018, 07:19

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 4 ноября 2018, 17:14

      шлюшка привет ! гы гы гы !

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