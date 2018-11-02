Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов.

«В прошлом году, когда «Реал» на 20 очков отставал от «Барселоны» в чемпионате, я говорил, что они фавориты ЛЧ. С ними была удача, с нами нет, они победили.

В этом году главный претендент на победу в Лиге чемпионов – это «Барселона». Нужно следить за их игрой, не просто смотреть ее. Они претенденты номер один. Мы среди основных претендентов, но нужно оставаться спокойными», – сказал Аллегри.

«Барселона» с 9-ю очками занимает первую строчку в своей группе в Лиге чемпионов, опережая на 3 очка «Интер».