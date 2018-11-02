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    Уткин: «У Карпина есть харизма, у Черчесова – характер. А у Кононова – пиджак и больше практически ничего»

    Комментатор Василий Уткин поделился точкой зрения по поводу возможного назначения главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова на аналогичный пост в «Спартак».

    Ранее СМИ сообщили, что красно-белые также рассматривают кандидатуры Станислава Черчесова (сборная России) и Валерия Карпина («Ростов»).

    «В качестве выбора у «Спартака», как считается, есть вариант с Олегом Кононовым – прекрасным главным тренером «Арсенала», за которого еще надо заплатить. Сколько разных кандидатур: Кононов, Карпин, Черчесов. У Карпина есть харизма, у Черчесова – характер. А вы знаете, что есть у Кононова? У Кононова есть пиджак! И больше у него нет практически ничего.

    Он нормальный тренер. Но на том месте, где у Карпина харизма, у Кононова только один пиджак. Он очень красиво смотрится на бровке. Мы все считаем Кононова большим интеллигентом, умницей и так далее. Вы можете вспомнить хотя бы одну мысль, которую вам сообщил Олег Кононов за то время, которое он ходил на телевидение, давал интервью и так далее? Хотя бы одну, внятно высказанную, более-менее яркую? Нет! Но все вы вспомните, как он прекрасно смотрится на бровке.

    И умный, интеллигентный и воспитанный человек, по словам одного моего коллеги, вышел из себя один-единственный раз. Во время интервью у него спросили: «Олег Георгиевич, а вот интересно, кто вам пиджаки покупает?» И представляете: вышел из себя. Видно, за живое задело», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    02.11.2018 18:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1484

      balam 3 ноября 2018, 08:19

      у васи есть пузо и задница. в первое он ест,вторым думает мысли

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 ноября 2018, 05:38

      отличие от Васи он мало треплется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 ноября 2018, 00:05

      Уткин положил глаз на пиджак Кононова.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak > DIDI 23 3 ноября 2018, 05:53

      Не налезет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:48

      Эх Василий несешь какую то околесицу.

      4
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 2 ноября 2018, 22:00

      У Карпина харизма, а у Уткина маразма

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 2 ноября 2018, 21:33

      Вася Уткин знает ФСЁ!
      "Аплодируем ему, товарищи, аплодируем". )))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 ноября 2018, 21:08

      Вомля, оказывается, у Черчесова уже что-то есть. А давно мы слышали визг - "смените тренера, пока не поздно!"

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 3 ноября 2018, 09:35

      До ЧМ сборная играла безобразно, теперь думаю, не специально ли.Потому что арабы не приняли нас всерьёз и поплатились.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 3 ноября 2018, 13:37

      Есть такое понятие: "подготовительный период". Для человека, знакомого по спортом не понаслышке, он известен, а для выпускника лит-института с синдромом Котара - нет.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 3 ноября 2018, 14:36

      Переводчик Моуриньо и бухгалтер Капелло ,наверно знали спорт понаслышке.Если бы не специально подобранная группа ,утёрлись бы мы как обычно.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 4 ноября 2018, 22:20

      Испания специально слила сначала своего тренера, а потом и плей-офф? Хорватия специально довела дело до послематчевых пенальти? Лечитесь, сударь, в отличие от Уткина еще не безнадежно

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 4 ноября 2018, 22:45

      Тренера Испании слил Перес,которому ЧМ не нужен.У меня сложилось впечатление что звёздам мирового футбола ЧМ стал не интересен,он им просто не нужен.Если вы сударь этого не заметили.то наверно плохо разбираетесь в футболе.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 ноября 2018, 21:07

      а у васи как у латыша - буй да душа

      3
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      Рейтинг: +569

      avera 2 ноября 2018, 20:12

      А у уткина не язык, а помело.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 ноября 2018, 20:03

      Умный,интеллигентный и воспитанный, эти качества Кононова как тренера, достойны уважения.Ну а" тупые" высказывания Уткина ,подчеркивают кто он такой.Когда у самого "трусы в гавне" он завидует тому, у кого есть пиджак.

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