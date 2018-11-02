Уткин: «У Карпина есть харизма, у Черчесова – характер. А у Кононова – пиджак и больше практически ничего»

Комментатор Василий Уткин поделился точкой зрения по поводу возможного назначения главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова на аналогичный пост в «Спартак».

Ранее СМИ сообщили, что красно-белые также рассматривают кандидатуры Станислава Черчесова (сборная России) и Валерия Карпина («Ростов»).

«В качестве выбора у «Спартака», как считается, есть вариант с Олегом Кононовым – прекрасным главным тренером «Арсенала», за которого еще надо заплатить. Сколько разных кандидатур: Кононов, Карпин, Черчесов. У Карпина есть харизма, у Черчесова – характер. А вы знаете, что есть у Кононова? У Кононова есть пиджак! И больше у него нет практически ничего.

Он нормальный тренер. Но на том месте, где у Карпина харизма, у Кононова только один пиджак. Он очень красиво смотрится на бровке. Мы все считаем Кононова большим интеллигентом, умницей и так далее. Вы можете вспомнить хотя бы одну мысль, которую вам сообщил Олег Кононов за то время, которое он ходил на телевидение, давал интервью и так далее? Хотя бы одну, внятно высказанную, более-менее яркую? Нет! Но все вы вспомните, как он прекрасно смотрится на бровке.

И умный, интеллигентный и воспитанный человек, по словам одного моего коллеги, вышел из себя один-единственный раз. Во время интервью у него спросили: «Олег Георгиевич, а вот интересно, кто вам пиджаки покупает?» И представляете: вышел из себя. Видно, за живое задело», – сказал Уткин.