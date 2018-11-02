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    Павлюченко: «Я знаю Глушакова. Он не будет заниматься такими вещами, как слив тренера»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал возвращение на поле полузащитника команды Дениса Глушакова.

    В середине сентября Глушаков был отправлен в молодежку красно-белых бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста хавбек вернулся к тренировкам с основным составом. В четверг, 1 ноября, он провел первую игру после своего отстранения, сыграв в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0).

    «С «Анжи» было видно, что есть нервозность и какое-то недопонимание, в команде все равно не совсем хорошо. Это связано и с возвращением Глушакова, мы видели, как к нему отнеслись болельщики. Многие хотят, чтобы он ушел. Многие – чтобы остался.

    Денис, несмотря на все, провел хороший матч. Он был полезен, пытался подсказывать, не обращал ни на что внимания. Если смотреть на все, можно сойти с ума. Он видит и читает весь негатив, ему не очень комфортно, но это бывает со всеми футболистами. Со мной тоже так было. Но когда он забьет два-три мяча, принесет победы, тогда все забудут о конфликте. В прошлом году его носили на руках, он был лидером команды. Но от любви до ненависти один шаг…

    Я уверен, что многие болельщики, которые пишут гадости, не знают, что происходит. Один написал, что Глушаков сливает Карреру. Пять тысяч прочитали – и все думают, что это так. Но я знаю Дениса, он не будет заниматься такими вещами. Не понимаю, откуда это берется. Какой-то бред...

    Правильно ли поступил Рианчо, вернув Глушакова сразу после увольнения Карреры? Наверное, этот вопрос обсуждался. Может быть, даже на командном собрании. Но будь я тренером, тоже вернул бы Глушакова. Он определяющее звено в центре поля, делает много отборов и перехватов, очень полезен. Плюс сейчас на этой позиции в «Спартаке» нет игрока, способного заменить Дениса. Возможно, поэтому тренер его вернул. Если команда хочет добиваться результата, конфликты и обиды надо убирать на второй план и решать задачу. Если обижаться на каждого футболиста, ничего не получится», – сказал Павлюченко.

    Источник: Sportbox

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    02.11.2018 18:15
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:41

      Плохо ты его знаешь Роман.

      4
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий > zigbert 2 ноября 2018, 23:12

      Да хорошо все они друг друга знают! Просто все кореша и не будут срать себе сами! Это как на нашей Пид..ской эстраде, - хоть кто-нибудь плохое сказал про своего коллегу по пид..ско.у цеху!

      1
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 2 ноября 2018, 21:32

      Пройдёт время, не знаю, правда сколько, но многие поймут, что Спартак выиграл чемпионат только из-за умения в Карреры ТОМ сезоне эмоционально встряхнуть игроков команды.
      После - всё.
      Тренерского умения у Карреры не было.
      Команда стала попросту деградировать вместо того, чтобы прогрессировать, укреплять игровые связи, расширять тактические возможности.
      Прекрасная внутрикомандная атмосфера просто сошла на нет, из-за того, как показали последние события, что Каррера себе любимчиков выбрал в лице Фернандо, Луиса Адриано и Зе Луиша, чем фактически расколол команду.
      А "нужные замены", которые проводил Каррера???
      Это даже не уровень ФНЛ! (((

      До кого-то всё это дойдёт позже, правда, только не до упёртых.
      Не до таких же, как имеются "варелаверящие", "эмериверящие" и пр. "верящие".

      2
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий > derrik2000 2 ноября 2018, 23:15

      Обеими руками ЗА! Здравая оценка москвича. Думаю не многие спартачи согласны с данным комментом.

      1
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > DMитрий 2 ноября 2018, 23:18

      "Здравая оценка москвича".

      )))))))
      Живу очень далеко от Москвы.
      Очень.
      От того, наверное, и лучше вижу всё, что происходит с любимой командой.

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > derrik2000 3 ноября 2018, 12:04

      Дауненок, ты все не успокоишься...

      -2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 ноября 2018, 21:24

      ну да.Кокорин с павликом тоже ангелы

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 2 ноября 2018, 21:07

      Рома,да ты и Мамая с кукориным защищал йопта !

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 ноября 2018, 21:07

      ну значит херово знаешь, или наоборот, слишком хорошо - прикрываешь теперь

      0
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      Рейтинг: +577

      semm 2 ноября 2018, 21:04

      Павлюченко сам-то трудягой на поле не был никогда..
      Более знаменит синькой и ухмылочками,когда мимо ворот пинал..
      Полтора года играл достойно,потом от него осталось имя..а чуть погодя и имени не осталось...
      Короче- шланг..

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 2 ноября 2018, 21:03

      СМИ- это...

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 2 ноября 2018, 20:12

      Не хотелось бы сравнений, но Роману хорошо бы ответить самому себе на несколько вопросов.
      Что бы понять как глушак сливал Карреру, достаточно сравнить его игру в чемпионский год, и после. Понимаю бывают спады у игроков. Но, что сделал глушак, как капитан, что бы помочь тренеру в трудные для команды моменты??? Насколько я помню, когда трудно было глушаку, тренер пошел к Федуну, и ему продлили контракт и оставили в команде. Вот и судим по делам а не по слухам и заказным статейкам.
      Насчет того, что он незаменим в команде. По кубковой игре было видно, что практически вся команда игнорировала его, и отдавала ему пас только в крайних случаях. Да и не подсказывал он игрокам, а предъявлял им, за то что пас ему не отдают. Будь тренер получше, из имеющихся игроков уже давно бы получился нормальный центр, при котором даже Фернандо выходил бы на замену, не говоря о глушаке.
      Хорошо что ты не тренер, а то твои высказывания было бы тяжело понять. А так спишем на пространные рассуждения.

      8
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      Рейтинг: +101488

      sv1969 > ivany4 2 ноября 2018, 20:17

      Извини , если минуснул! С телефона неудобно...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 19:38

      Роман если не ошибаюсь С Ростова, как и Глушак.
      Потому зёма зёме всегда поможет как настоящий пацан, а то что пацан дерьмом оказался, об этом история умалчивает.

      3
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      ...
      Рейтинг: +296

      akku > Мары 2 ноября 2018, 20:33

      Где Краснодар, а где Ростов.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > akku 2 ноября 2018, 22:30

      Ну Волгоград к Ростову всё равно ближе чем Краснодар, хотя признаю.Да, ошибся.Всё не упомнишь.

      2
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 2 ноября 2018, 19:02

      Мы тоже уже неплохо знаем Глушакова, и тебя неплохо знаем: вы оба всегда требуете к себе повышенного внимания, а в обратном направлении хрен чего дождёшься, топы ***.

      7
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