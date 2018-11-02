Павлюченко: «Я знаю Глушакова. Он не будет заниматься такими вещами, как слив тренера»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал возвращение на поле полузащитника команды Дениса Глушакова.

В середине сентября Глушаков был отправлен в молодежку красно-белых бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста хавбек вернулся к тренировкам с основным составом. В четверг, 1 ноября, он провел первую игру после своего отстранения, сыграв в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0).

«С «Анжи» было видно, что есть нервозность и какое-то недопонимание, в команде все равно не совсем хорошо. Это связано и с возвращением Глушакова, мы видели, как к нему отнеслись болельщики. Многие хотят, чтобы он ушел. Многие – чтобы остался.

Денис, несмотря на все, провел хороший матч. Он был полезен, пытался подсказывать, не обращал ни на что внимания. Если смотреть на все, можно сойти с ума. Он видит и читает весь негатив, ему не очень комфортно, но это бывает со всеми футболистами. Со мной тоже так было. Но когда он забьет два-три мяча, принесет победы, тогда все забудут о конфликте. В прошлом году его носили на руках, он был лидером команды. Но от любви до ненависти один шаг…

Я уверен, что многие болельщики, которые пишут гадости, не знают, что происходит. Один написал, что Глушаков сливает Карреру. Пять тысяч прочитали – и все думают, что это так. Но я знаю Дениса, он не будет заниматься такими вещами. Не понимаю, откуда это берется. Какой-то бред...

Правильно ли поступил Рианчо, вернув Глушакова сразу после увольнения Карреры? Наверное, этот вопрос обсуждался. Может быть, даже на командном собрании. Но будь я тренером, тоже вернул бы Глушакова. Он определяющее звено в центре поля, делает много отборов и перехватов, очень полезен. Плюс сейчас на этой позиции в «Спартаке» нет игрока, способного заменить Дениса. Возможно, поэтому тренер его вернул. Если команда хочет добиваться результата, конфликты и обиды надо убирать на второй план и решать задачу. Если обижаться на каждого футболиста, ничего не получится», – сказал Павлюченко.