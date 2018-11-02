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    Редактор Marca: «Переход Каранки в «Спартак» невозможен, он не променяет Англию на Россию. Для него это шаг назад»

    Редактор испанской газеты Marca Хуан Кастро высказал мнение о возможном назначении в «Спартак» главного тренера «Ноттингем Форест» Айтора Каранки и экс-тренера «Реала» Хулена Лопетеги..

    «Я не верю в возможный переход Лопетеги в «Спартак». Просто не вижу его там сейчас. Думаю, после «Реала» Хулен попробует найти для себя что-то получше, несмотря на плохие результаты и досрочную отставку.

    Каранка? Это невозможно. Сейчас у него есть «Ноттингем Форест», и он не променяет Англию на Россию. Для него это был бы шаг назад. Даже из Чемпионшипа.

    О Рауле Рианчо мне сказать нечего – даже в Испании его практически не знают», – сказал Кастро.

    В настоящее время Рауль Рианчо исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Массимо Карреры.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2018 17:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 ноября 2018, 00:19

      Особенно интересна здесь информация о Рианчо - ни добавить ни убавить.

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 2 ноября 2018, 20:09

      Шарит мужик...

      0
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 2 ноября 2018, 20:09

      Да и нахер он нужен???? если он с топ игроками не чего не смог добиться летел всем кому не лень.....да и вообще во взрослом футболе у него достижений ноль......не понятно как взяли в Реал...результат показал что круто ошиблись.....футбол смотрю 35 лет такого Реала не видел.....

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 19:07

      Только негр в спартак пойдет, только негр!

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      Рейтинг: +799

      амани 2 ноября 2018, 17:59

      ну ты глянь, кругом одни спецы , даже плюнуть некуда!.....мне одному кажется , что вокруг футбола, все больше идиотов !!! Журналюги, вы что совсем охренели?....эксперты начнут скоро орать,что у них хлеб забирают....скоро еще и агенты кричать начнут, караул грабят.....скоро ничего не останется, только одно бабло!.....

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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 2 ноября 2018, 17:52

      Переход Каранки в Спартак - это большой шаг назад. Для Спартака!

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