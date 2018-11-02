Редактор Marca: «Переход Каранки в «Спартак» невозможен, он не променяет Англию на Россию. Для него это шаг назад»

Редактор испанской газеты Marca Хуан Кастро высказал мнение о возможном назначении в «Спартак» главного тренера «Ноттингем Форест» Айтора Каранки и экс-тренера «Реала» Хулена Лопетеги..

«Я не верю в возможный переход Лопетеги в «Спартак». Просто не вижу его там сейчас. Думаю, после «Реала» Хулен попробует найти для себя что-то получше, несмотря на плохие результаты и досрочную отставку.

Каранка? Это невозможно. Сейчас у него есть «Ноттингем Форест», и он не променяет Англию на Россию. Для него это был бы шаг назад. Даже из Чемпионшипа.

О Рауле Рианчо мне сказать нечего – даже в Испании его практически не знают», – сказал Кастро.

В настоящее время Рауль Рианчо исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Массимо Карреры.