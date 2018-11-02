Черчесов и Болт встретились в Москве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с ямайским спринтером, восьмикратным олимпийским чемпионом Усейном Болтом.

«С легендарным легкоатлетом Усейном Болтом в Москве», – написал Черчесов в инстаграме под совместным фото.

Недавно Болт решил начать карьеру футболиста. В последнее время он тренировался с «Централ Кост Маринерс». Легкоатлет провел за австралийский клуб два товарищеских матча и забил два гола. Тем не менее, ямаец отказался подписывать контракт с «Централ Кост Маринерс», поскольку его не устроила предложенная зарплата.