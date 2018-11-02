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    Черчесов и Болт встретились в Москве

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с ямайским спринтером, восьмикратным олимпийским чемпионом Усейном Болтом.

    «С легендарным легкоатлетом Усейном Болтом в Москве», – написал Черчесов в инстаграме под совместным фото.

    Недавно Болт решил начать карьеру футболиста. В последнее время он тренировался с «Централ Кост Маринерс». Легкоатлет провел за австралийский клуб два товарищеских матча и забил два гола. Тем не менее, ямаец отказался подписывать контракт с «Централ Кост Маринерс», поскольку его не устроила предложенная зарплата.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    02.11.2018 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:06

      Как же они похожи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5686

      afw13 2 ноября 2018, 20:20

      Черчесов выложил в инстаграмм фото с болтом?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 2 ноября 2018, 19:09

      Мне интересно, что Болт в России делает? Прилетел у Черчесова тренироваться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 2 ноября 2018, 18:03

      Стас, это у него фамилия такая смешная, а то, о чём ты думаешь, палец надо опустить чуть ниже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      SvinoPas 2 ноября 2018, 17:36

      Болтов нам хватит..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 2 ноября 2018, 16:55

      Не в сборную ли позвать хочет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 2 ноября 2018, 16:00

      Новый легионер в сборной?)))

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > absent32 2 ноября 2018, 16:52

      Угум. При этом с весьма говорящей фамилией - просто создан для сборной.

      5
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      ...
      Рейтинг: +799

      амани > Eddyson 2 ноября 2018, 17:16

      красава!!!!!! ахахах

      0
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