Болт покинул «Централ Кост Марринерс» из-за завышенных финансовых требований

Все бегуны на короткие дистанции быстро выдыхаются. Надо было брать стайера.
Восьмикратный олимпийский в беге Усейн Болт покинул австралийский футбольный клуб «Централ Кост Маринерс».
«Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал, игроков и болельщиков за то, что они так радушно приняли меня во время моего пребывания здесь. Желаю клубу успехов в предстоящем сезоне», – сказал Болт.
Клуб предлагал бегуну зарплату в 150 тысяч долларов в год и контракт на два сезона. Представитель Ямайки рассчитывал получить три миллиона долларов за год выступления.