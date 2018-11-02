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    Болт покинул «Централ Кост Марринерс» из-за завышенных финансовых требований

    Восьмикратный олимпийский в беге Усейн Болт покинул австралийский футбольный клуб «Централ Кост Маринерс».

    «Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал, игроков и болельщиков за то, что они так радушно приняли меня во время моего пребывания здесь. Желаю клубу успехов в предстоящем сезоне», – сказал Болт.

    Клуб предлагал бегуну зарплату в 150 тысяч долларов в год и контракт на два сезона. Представитель Ямайки рассчитывал получить три миллиона долларов за год выступления.

    Источник: Goal.com

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    02.11.2018 10:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 16:31

      Все бегуны на короткие дистанции быстро выдыхаются. Надо было брать стайера.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 13:55

      Грозит Австралии дефолт:
      Они на всё забили Болт.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 ноября 2018, 13:46

      Всё с ним ясно уже давно, это который там клуб он уже сменил?)) Пусть вот эту лапшу "про любовь к футболу" вешает кому-то другому - всё ищет где бы бабла срубить побольше и попроще. Это понятно - карьера в лёгкой атлетике окончена, а жить на широкую ногу по-прежнему хочется.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 ноября 2018, 13:25

      В спартак в принципе мог бы перейти. Там все равно играют без тактики по принципу "бей-беги".

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 ноября 2018, 13:13

      В Китай тогда надо было ехать

      2
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 2 ноября 2018, 13:10

      такая дорогая реклама никому не нужна

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 2 ноября 2018, 12:17

      Приезжай Усейн. В Питере примут радушно. Холодновато конечно, но и 5 лямов дадут.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 2 ноября 2018, 11:59

      Так ты деньги зарабатывать собрался или в футбол играть?

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 ноября 2018, 11:57

      Ну и зря отказался, отличная ведь зарплата была для человека, который только что начал играть в футбол!

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 ноября 2018, 11:49

      Приписывают фразу то Пеле, то армянскому радио.
      В год, когда Олег Блохин стал обладателем «Золотого мяча», Пеле спросили, как он оценивает лучшего футболиста Блохина? Пеле ответил: "Ничего не могу сказать о нем - я совсем не разбираюсь в легкой атлетике".
      Здесь тоже ситуация анекдотическая.

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