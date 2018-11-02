Болт покинул «Централ Кост Марринерс» из-за завышенных финансовых требований

Восьмикратный олимпийский в беге Усейн Болт покинул австралийский футбольный клуб «Централ Кост Маринерс».

«Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал, игроков и болельщиков за то, что они так радушно приняли меня во время моего пребывания здесь. Желаю клубу успехов в предстоящем сезоне», – сказал Болт.

Клуб предлагал бегуну зарплату в 150 тысяч долларов в год и контракт на два сезона. Представитель Ямайки рассчитывал получить три миллиона долларов за год выступления.