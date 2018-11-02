«Денис – наш капитан». Болельщик «Спартака» поддержал Глушакова на матче с «Анжи»

Один из болельщиков «Спартака» поддержал полузащитника команды Дениса Глушакова на матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи».

Фанат держал в руках шарф, на котором написано: «Денис – наш капитан».

При этом часть болельщиков красно-белых подвергли обструкции футболиста из-за его конфликта с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Они вывесили баннеры «Глушаков – это похороны. Наши» и ««Глушак, на выход».

Глушаков во встрече с «Анжи» вышел на поле с капитанской повязкой.

twit text — Artem Kalinin (@kalininart) 1 ноября 2018 г.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков