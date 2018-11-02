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    «Денис – наш капитан». Болельщик «Спартака» поддержал Глушакова на матче с «Анжи»

    Один из болельщиков «Спартака» поддержал полузащитника команды Дениса Глушакова на матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи».

    Фанат держал в руках шарф, на котором написано: «Денис – наш капитан».

    При этом часть болельщиков красно-белых подвергли обструкции футболиста из-за его конфликта с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Они вывесили баннеры «Глушаков – это похороны. Наши» и ««Глушак, на выход».

    Глушаков во встрече с «Анжи» вышел на поле с капитанской повязкой.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Твиттер Артема Калинина

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    02.11.2018 13:26
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 3 ноября 2018, 08:43

      РЕСПЕКТ БОЛЕЛЬЩИКУ НЕ ПОБОЯЛСЯ ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ СЕКТЫ КОРЕРОВЕРОВ!!!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > lexazenit_89 3 ноября 2018, 12:18

      Тут секта поклонников глушакова есть, которым по... что он случайно 1 сезон выстрелил а до этого играл как днище и вернулся на этот уровень уже в следующем сезоне. Главное на взгляд этих умственно-отсталых как кстати и на взгляд руководства, это как можно больше очернить Карреру... Больные люди очерняют того кто постоянно работал и восхваляют того кто получив бабло снижает к себе требования...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 02:57

      Вьери и Неста «звездят»,
      О своих прическах заботясь.
      Выглядеть круче хотят
      На вечеринках,
      Держа в руках мобилки.
      Вижу – под ним выгорает газон.
      Но проснусь я – и нет Массимо Карреры.
      Кончился грустно сезон:
      Нет ужасней потери,
      Сердце сразу опустело.
      В матче с «Мессиной»
      Вижу его, но это сон.
      Нет! Это невыносимо!
      Ну вернись, супер Массимо
      Каррера!
      И пусть тебя
      Хватит на полтайма от силы!
      С нами наше знамя -
      Великий Массимо Каррера!
      «Был» – это верно,
      Но в сердцах он – навсегда!
      В «Наполи» отдали тебя,
      И в Геную Дони уехал.
      А нам, раз мы в Серии А,
      Нужно меньше пропускать,
      Нужно больше забивать.
      Карреры будет не хватать,
      Да, Дони тоже, но не так.﻿

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 ноября 2018, 02:56

      Arde Vieri e Nesta a zuegà
      L'è pioe l'tep chi pasa a sircà ‘ppetenàs
      I sistema ol cerchietto coi mà
      Al party mondano
      Col telefonino in mano

      Che importa di un sogno erotico se
      Al risveglio non c'è Massimo Carrera
      Anche quest'anno per me
      L'ìa mei sa lue l'ghera
      Caegia, bala, erba e tera
      Cuntra l'Messina
      A tlo edìet po' dàs de fa

      Se per innamorarmi ancora
      Tornerai super Massimo Carrera
      Che importa se ha un'autonomia di un quarto d'ora
      L'è **** bandiera
      Grande Massimo Carrera
      Al sarès mei dì “l'era”
      Ma per cuent mè l'è amò chè

      I là vendìt al Napoli de fa
      Per daga a Vugrinec de bìf e de maià
      Adès ca ‘nsè ndacc in serie A
      Al sarès amò ‘mportante
      Ciapanne poche dan fò tante
      Carrera attaccante
      E diga a Doni ‘ddaga là!

      Glenn Peter Stromberg
      Evair, Magnocavallo
      Rustico e Gallo
      Suegadùr de tegnì a mà…

      Che importa se ha un'autonomia di un quarto d'ora
      L'è **** bandiera
      Grande Massimo Carrera
      Al sarès mei dì “l'era”
      Ma ‘l pioe grant to sé amò te!﻿

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 2 ноября 2018, 23:31

      Для меня эта история кажется созданная журналюгами. Во-первых история с лайками попахивает идиотизмом. Объясню: тот кто поставил лайк идиот, но тот кто представил это как заговор - еще больше идиот. Мы не знаем всей истинной истории, но готовы сделать категоричный вывод. Я рад и горд тем, что Каррера хороший тренер который привел нас к чемпионству, но оказывается есть "жизнь" и после победы. Мне кажется Каррера был не готов к нашему менталитету (сейчас ура, а потом по барабану). Вспомните историю с "тренеришкой" - на тот момент изгой, а сейчас кумир.

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      Рейтинг: +3438

      violator20 2 ноября 2018, 21:32

      Один только и нашелся. Но не написали что перед началом матча болельщики затянули песню Глушаков г........он

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > violator20 3 ноября 2018, 08:44

      Да дибилов хватает !!!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 21:05

      Лучше ему уйти из Спартака. Замена ему найдется.

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > zigbert 2 ноября 2018, 21:17

      "Огласите весь список, пожалуйста".

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 3 ноября 2018, 01:54

      Ерёменко.
      На этом список сказал стоп.
      Хотя есть Попов и Фернандо иТимофеев.
      Забирай Глушака и вали куда хочешь.
      Подальше от клуба.

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Мары 3 ноября 2018, 08:26

      Вы, батенька, ещё и хам.
      Ничего, с возрастом пройдёт.
      Может быть.
      А если не пройдёт, то грохнут

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      Рейтинг: +23534

      Мары > derrik2000 3 ноября 2018, 09:21

      Ой, много вас таких было грохольщиков.
      Одни в бронзе, а других и след простыл.
      Не умеете думать головой, будете думать ногами и руками.
      Заметь, это не я придумал.
      PS: я ещё и Ханни пропустил.
      Не многовато ли на место "капитана" будет ?

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 2 ноября 2018, 19:53

      Хочется верить, что Глушаков еще покажет себя...

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 2 ноября 2018, 19:38

      Как хочется иногда фанатов, претендующим на управлением клубом, послать куда подальше, чтобы на трибунах не отсвечивали и не мешали нормальным болельщикам. Фанатизм - это болезнь...

      2
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 2 ноября 2018, 19:09

      это Глушаков фотошоп замутил

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 ноября 2018, 18:54

      Ещё раз для тех, кто думает, что всё началось с лайков.
      После совета директоров в мае 2018 года Федун сказал - Причины неудач вскрыты и проанализированы. Пилипчук покинул команду сам. Что будет с Глушаковым и Комбаровым, неясно.

      Вы действительно думаете, что Глушак ушёл в дубль из-за лайков?
      Ещё в мае уже был поставлен вопрос о Глушакове и Комбарове, причём затронута тема Пилипчука.

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