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    Обляков – о вызове в сборную России: «Даже не думал об этом»

    Полузащитник ЦСКАИван Обляков не задумывается о вызове в сборную России на данный момент.

    – Вы выступали в составе молодежной сборной России, которая недавно не смогла отобраться на чемпионат Европы-2019. Вам самому не обидно за такой результат, учитывая потенциал команды?

    – Конечно, есть обида и разочарование. Мы разговаривали с ребятами после вылета из турнира, анализировали. Честно говоря, не понимали, как это произошло. По сути, это были последние матчи в нынешнем составе, у нас был очень хороший коллектив. Просто в каких-то моментах нам не повезло, удача была не на нашей стороне. Но таков футбол, и такова жизнь, на этом ничего не заканчивается. Все победы еще впереди. Этот опыт был для нас очень важен и полезен.

    – Очевидно, что некоторые игроки молодежной сборной не вызывались в основную из-за решающих матчей квалификации. Теперь, когда цикл отбора молодежки завершился, у вас и ваших бывших партнеров больше шансов на попадание в главную команду страны?

    – Честно, я даже не думал об этом. Надо просто играть и быть сильнее тех футболистов, которые сейчас выступают за сборную. Решение по составу принимает Станислав Саламович Черчесов, а мне просто нужно хорошо делать свою работу, чтобы моя команда выигрывала, а я лично развивался и прогрессировал.

    Источник: «Известия»

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    02.11.2018 10:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7968

      Томик 2 ноября 2018, 17:39

      В нашей сборной даже Заболотный играет. Шанс есть, Иван.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 11:00

      Какой умник задаёт последовательно такие вопросы??? Ответ на них может быть только такой :"В молодёжке мы играли плохо,но во взрослой сборной будем играть ещё лучше".

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