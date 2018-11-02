Анри не исключил вылет «Монако» из Лиги 1

Он прав, но в данной ситуации такие высказывания на публику неуместны. Тренер должен выражать чёткую уверенность, что кризис в команде будет преодолён. Его затем и звали. Уже который раз пишу, что при всех проблемах Монако, у команды третий по дороговизне состав в Лиге 1. Позорно с такими ресурсами идти в зоне вылета и играть будто новичок из Лиги 2.
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что любой клуб может вылететь из сильнейшей лиги страны.
«Ни одна команда не бывает застрахована от вылета. Любой клуб может как вылететь, так и стать чемпионом. «Лестер» – яркий тому пример», – считает Анри.
После одиннадцати туров «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.