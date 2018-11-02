Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анри не исключил вылет «Монако» из Лиги 1

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что любой клуб может вылететь из сильнейшей лиги страны.

    «Ни одна команда не бывает застрахована от вылета. Любой клуб может как вылететь, так и стать чемпионом. «Лестер» – яркий тому пример», – считает Анри.

    После одиннадцати туров «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 ноября 2018, 13:49

      Он прав, но в данной ситуации такие высказывания на публику неуместны. Тренер должен выражать чёткую уверенность, что кризис в команде будет преодолён. Его затем и звали. Уже который раз пишу, что при всех проблемах Монако, у команды третий по дороговизне состав в Лиге 1. Позорно с такими ресурсами идти в зоне вылета и играть будто новичок из Лиги 2.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 2 ноября 2018, 12:09

      уж если тренер намекаеь о вылете, то команда тогда обречена

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 ноября 2018, 10:36

      так бывает взлёты и падения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 2 ноября 2018, 08:25

      Возможно , возможно

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 