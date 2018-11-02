Анри не исключил вылет «Монако» из Лиги 1

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри считает, что любой клуб может вылететь из сильнейшей лиги страны.

«Ни одна команда не бывает застрахована от вылета. Любой клуб может как вылететь, так и стать чемпионом. «Лестер» – яркий тому пример», – считает Анри.

После одиннадцати туров «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.