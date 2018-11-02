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    Адиев: «У «Анжи» столько проблем, что для нас каждая игра – отдушина»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев считает, что его команда достойно выступила в кубковом матче против «Спартака».

    «Матч разделился на два тайма. В первом тайме «Спартак» владел ощутимым преимуществом, прижимал нас к воротам.

    Из ряда моментов они один забили, хотя это наша тактическая детская ошибка, в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону.

    Во втором тайме начали агрессивнее играть, появились пространства и выходы. Мы могли забить, но, к сожалению, не удалось и мы выбыли из Кубка.

    Была ли у нас задача на Кубок? Я и ребятам говорю, и сейчас повторяю: у нас в повседневной жизни столько проблем, на которые мы закрываем глаза, что для нас каждая игра – отдушина.

    Игра со «Спартаком» на «Открытии» стоит особняком. Здесь царит футбольная атмосфера.

    Один раз попав сюда, хочется сюда приезжать и приезжать. Хотелось достойно выступить на фоне «Спартака», и нам это удалось.

    Что нас может подстегнуть? У нас предстоит архиважная игра с «Енисеем».

    Игра со «Спартаком» – хороший десерт, который мы не до конца съели. Теперь нас ждут тяжелые будни. Многое будет зависеть от матча с «Енисеем», – сказал Адиев.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».

    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2018 06:10
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    Комментарии246
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 23:38

      У всех свои проблемы, и все их решают по разному. Мы их завтра будем решать по мере поступления новостей, обсуждая в своём кругу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 10:28

      Олег, утро доброе ! Как спалось ?
      Какие баттлы ночью смотрел по ТВ ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 10:32

      ну давайте попробуем..!
      у кого есть проблемы? выкладывайте )
      привет Олег!
      привет братва!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 10:34

      здоровичь Макс!
      Олег батлы смотрит?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:34

      Здорово, Андрик !
      Чтобы сэкономить место, проще будет написать какие проблемы у нас отсутствуют ))))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:35

      Тут я под баттлами подразумевал любые спортивные соревнования ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 10:39

      ааа! а я уж дыма Олежа на раперский трёп подсел))
      думаю, где я это упустил, вроде не говорил он об этом)

      подожди макс... "сварожич" - это Толик?

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:40

      Рэперы супротив Олега, как безусые юнцы против Фиделя Кастро ! ))

      8
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:41

      (с) .. подожди макс... "сварожич" - это Толик? ..

      Учи вас всему и учи ! )) Канечна )) Толяныч у нас тоже не чужд рептилоидности ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 10:44

      да там Олега клиент один.. репер лет 70)) минусы ему паяет, пытается рейтинг испортить))
      шинник тоже видно под такого же попал, чуть с балкона не вышел)
      а может уже и вышел..))

      8
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:45

      Всем здрасьте...)
      А я,грешным делом,подумал что Андрейка почитав вчерашний "протокол родительского собрания"))
      пошлёт подальше всех сухомлинских и макаренок...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 10:48

      (с) не чужд рептилоидности

      круто вы тут расклонировались))
      а вообще "сварожич - рептилойд" звучит конечно..)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 10:48

      Привет, Макс. Посмотрел вечер с Соловьевым, а потом дежурный по стране со Жванецким. Баскет НБА уже решил утром посмотреть в повторе. Это не ты со второго аккаунта утром отстрелялся из АКС 74У, выпустив почти 140 патронов ?)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:50

      Привет, Андрюша ! Если мы начнём грузить друг друга проблемами, врачи обрадуются, как и аптекари.)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 5 ноября 2018, 10:50

      Дарова, Лёха !
      Да, и пойдём, а нам-то что ?! Мы не гордые
      Нищему собраться - только подпоясаться ))))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 10:50

      (с) пошёл подальше

      пошёл бы , да не послали..)
      даже у Макаренко руки опустились..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 10:51

      Спалось нормально, заснул хоть быстро, обычно у меня с этим проблемы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 10:51

      (с) ..из АКС 74У, выпустив почти 140 патронов ?)))..

      Угу, это второй на случай бана ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 10:52

      (с) .. заснул хоть быстро..

      Это мы на тебя благотворно и умиротворяюще влияем )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:52

      У меня тоже про Сварожича вопрос. Это наш Толик или просто тёзка его ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 10:52

      (с) обрадуются как аптекари

      давайте все в едином порыве, прекратим лить воду на их мельницу...! пусть загнутся проклятые!
      травками , травками...)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 5 ноября 2018, 10:53

      Привет, Лёха.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:55

      Я вначале не въехал про "рэперов". ))) Да тут их хватает. Знаний для дискуссии нет, а проще ходить и поносить под дверью...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 10:55

      у меня тоже странности за ночь

      Ну ладно Барон Саня фон..З.налепил плюсов вагон,за что спасибо..
      Но Макс74...облайкал прямо за хвост и об стену...
      Ничего не понимаю...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:56

      (с) ..паяет, пытается рейтинг испортить))

      С нынешними ограничениями на 10 минусов серьёзно испортить карму можно, имея не менее 50 акков, и то будет трудно )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 5 ноября 2018, 10:56

      а когда старый не понимает,старый пугается...))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 10:57

      И вы, и усталость. Всё-таки много торчу за ноутом, да ещё плюс телевизор. Три дня отдыхал, а завтра уже к своей олимпийской надежде к 12-00 поеду. )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 10:59

      Чаще не реагируешь на ерундитов местного значения, но иногда хочется ответить и посадить на копчик...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 5 ноября 2018, 10:59

      (с)..Но Макс74...облайкал прямо за хвост и об стену...

      Лёха, это твои фанаты активизировались ! Подожди начнут ещё ночью в дверь квартиры звонить и автографы просить ... ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 10:59

      (с) проще ходить и поносить под дверью

      знаешь что такое - супер наглость
      это насрать под дверью соседа, позвонить, и попросить бумажку..)

      вот тут на ветках сплошь и рядом это происходит)
      причём срут с левых аккаунтов)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 5 ноября 2018, 11:00

      а огда он пугается он норовит сбегать в канцтовары,за линейкой..
      "В воздухе зловеще запахло третьим днём праздника.."полу(с)...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 5 ноября 2018, 11:01

      Я что-то такого не видел ника ? Это ты кого так называешь ? Макс сегодня от бедра стрелял из автомата.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 11:01

      (с) ..ходить и поносить под дверью...

      Олег, раскладывай возле дверей отраву, чтобы серуны повыздыхали ... )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 5 ноября 2018, 11:03

      кофе дерябну, и возвернусь..
      глаза только продрал ..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 11:04

      Или как в моём детстве был из этой серии тоже, но там концовка : " По шипишь, по шипишь и смоешь".... Да ну их на фиг, чтобы ещё время на них тратить.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:13

      Таких поносников всё равно в разы меньше. Их кровавая дизентерия меня не беспокоит. Руки мою тщательно. ))) По России сегодня в 21-00 фильм Годунов. Посмотрим, реклама было агрессивной. Кроме Оренбурга с Рубином в 14-00 и смотреть нечего на ниве спорта.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 11:14

      А я чаю с лимоном, а то турку чуть не спалил. Забыл, что поставил воду вскипятить. )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 11:15

      Как думаешь сыграет Оренбург с Бекиичем ?
      Для меня эта игра вообще чёрный ящик. Склонен к ничьей с мин счётом, но от Рубина, как и от Оренбурга можно ждать неожиданных всплесков !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:19

      Кто у "Рубина" будет играть. Готовы после травмы Азмун и Могилевец. Они на тренировке там здорово столкнулись. Если их не будет, то шанс есть у хозяев на победу. А так тоже на ничью больше склоняюсь. Пока "Оренбург" функционально очень хорош, из-за ошибок в защите и воротника порой пропускают голы чаще.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 11:21

      (с) ..Пока "Оренбург" функционально очень хорош..

      Но ведь и Рубин не пальцем деланный ! ))
      Ты вон возьми как Бекиевич в матче со Спартаком выпустил Сорокина на замену. Несколько секунд и ГОЛ. Бекиич старый лис ! ))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:22

      Понятно. Сварожич ко мне раньше начал заходить с плюсами, а потом, когда уже задружбанились и "тёзка" нагрянул.)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 11:22

      (с) .. Это наш Толик или просто тёзка его ?..

      Нашу профессуру (на нелегальном положении) надо знать в лицо, иначе на экзамене будет цугундер )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:24

      Бывает. Без везения тут не обойтись. Курбан опытный тренер, но сейчас у него мало игроков на перспективу. В основном уже проверенные его ветераны. Игра должна быть интересной. Полагаю, что по зрелищности должна быть второй в туре.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 11:26

      Тогда приветули, Толя ! ))) Будем болеть за Оренбург.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 11:26

      Я вот тоже по жадности ткнул ТБ в этой игре, но оно будет, только при наличии Азмуна в старте у Рубина , ибо ваш Козлов в последнее время подсдулся. А вот если иранец не выйдет, то плакали, Толяныч, наши денежки ((

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 11:28

      А вот с исходом на эту игру так и вообще не определился пока - везде равновероятный исход ((

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:29

      Есть сомнения по поводу результативности в этом матче. Или до гола сыграют, возможно 1:1. Будем посмотреть, команды не забивные и по голу в матче в среднем пропускают как и забивают.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 11:32

      Олег, да знаю я всё это (статистику посмотрел), но надежда умирает последней !
      Главное чтобы Джокер Бердыевский вышел на поле, глядишь пошустрее дело с результативностью пойдёт

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 11:32

      Понял. Ты уж меня просвещай дальше. "Рептильный клон", до 1дива, это ? Я все эти сленги инетовские и прочие аббревиатуры не знаю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 11:33

      (с) раз в год и палка стреляет, кто думал, что Урал Спартак тюкнет?..

      Вот только на это и уповаем )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:34

      Я за интересную зрелищную игру с голами и моментами. Чтобы не было травм и свистун игру не испортил.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:35

      Я склонялся к ничьей. Но нынешний " Спартак" на его ферме сейчас дрючат как хотят.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 11:38

      Ясно. У нас на редкость хорошая погода в ноябре началась. Доходило до +12. Сейчас два дня +6 без дождей, облачно, но иногда солнышко выходит, да и ветра нет, что очень хорошо. С внучкой хоть можно гулять без проблем.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:40

      Я смотрю на канале Евроспорт зарядили показывать эту неделю МЛС. Я их практически не смотрю.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 11:40

      У меня сегодня ночью эта палка жахнула не по-детски ! Утром проснулся, аж глаза ещё раз протёр )))
      МЛС:
      Реал Солт-Лейк 1 - 1 Cпортинг КС
      ТМ 2.5 1000 x2.16 Выигрыш: 2160 +1160
      Ничья 1000 x3.5 Выигрыш: 3500 +2500

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 11:40

      Проснулся утром и понял, что я боХат ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 11:41

      Олег, как-нибудь посмотри - очень бодро и результативно играют ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:43

      Я как-то раза два посмотрел. Скорости там приличные и мастеров хватает. Посмотрю и на этой неделе.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 5 ноября 2018, 11:44

      хоть я ещё тот "эксперт" но думаю хоть и не ураза Оренбург Бекиичу свинью всё же сможет подсунуть

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 11:47

      Всё понял теперь. Я в рейтинге так смотрел некоторых клиентов. Кого-то уже давно нет на сайте, кого-то забанили пожизненно по разным мотивам. Я же могу сюда заходить только со своей почты, а другие с других сетей, как я понял, но я там нигде не сижу. Если что, то со второго браузера и почты нарисуюсь.)))

      5
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 11:48

      Толик, поленись с нами хоть денёк. От работы ж кони дохнут ))

      7
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 11:49

      Я тоже склонен, что хозяева не проиграют. Тут всё будут решать ошибки, а по игре они равны.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 11:51

      Толик с виноградниками уже работу, наверное завершил на зиму. Теперь по мелочам в доме работы всегда хватает.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 12:09

      Отлучусь на часок в магазин и на рынок.

      5
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 5 ноября 2018, 12:25

      Чиста поржать ! Это ж надо такую херню замутить ))

      https://bombardir.ru/news/562018-V-Egipte-posmeyalis-nad-statuey-Salaha#25003436

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 5 ноября 2018, 12:25

      что я боХат..0
      --------
      а я так молчаливо и сижу на бонусах,принципиально с ЧМ..)

      А после)) "нового сезона прогнозов" ваще
      поднялся на ,.ля,триста с лишним мест...
      первый дивизион,кули..
      Я-элита.
      Меня только тронь..(
      Такая будет вонь..)

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 5 ноября 2018, 12:31

      (с) ..Меня только тронь..Такая будет вонь..)

      Лёха, может тебя с такими способностями в чат мобилизовать . ))
      Так сказать по обмену опытом ...... практика на производстве ! ))

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 12:36

      (с)...может тебя в чат мобилизовать

      в чате и так не продохнуть, а тут ещё не дай боже в этой толчие Лёху там кто тронет...)

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 5 ноября 2018, 12:36

      Я там гундел,троянил и ливреел..месяца три...)
      Покуда смог.(

      Но .Как только 27.08.18(вроде-бы) они загрызли(рыжие собаки)) нашего Шер-Хана..
      Я "ушёл на Север"..))

      5
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 12:38

      (с) ..Лёху там кто тронет...

      А пусть не лезут ... ))

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 12:43

      (с) я ушёл на север

      а с тех мест в другую сторону пойти и не получится... тундра кругом)

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 5 ноября 2018, 12:48

      (с) ..а я так молчаливо и сижу на бонусах,принципиально с ЧМ..)..

      А подъёмные 10 000 B$ ежемесячно куда перечисляешь ? В красный крест небось, филантроп ты наш ?! )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 5 ноября 2018, 12:48

      Не,)
      тут ничего себе..)
      Лужайка..
      И ГРИБОЧКИ!!))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 5 ноября 2018, 12:55

      Я что...опять всё профуганил...?((

      Я-то думал..
      а тут кенты тему подгоняют..)

      "В Ростове как-то на-Дону
      Однажды я попал в беду —
      На нары, "ля, на нары, "ля, на нары.
      Сижу на нарах и грущу,
      Блоху за пазухой ищу -
      Кусает, "ля, кусает, "ля, кусает. .."

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 13:05

      Олег, по всей видимости, беззубая будет игра - ни Козлова в составе, ни Азмуна с Могилевцем.
      Эх зря я повёлся на ТБ x3.3,/ А вот на ничью всё же воткнул и это уже плюс

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 13:54

      (с) тут ничего себе.)
      лужайка
      и грибочки))

      я предлагаю мох со мною покурить..)

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 5 ноября 2018, 14:39

      для остроты ощущений, подумываю предложить свою кандидатуру спартаку.. на багаже карреры как нибудь продержусь до зимы

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 5 ноября 2018, 14:58

      думаешь спартак меня не потянет..? )

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 14:59

      Не получилось за час управиться. Сходил к метро пролонгировал проездной на следующий месяц, а на рынке коллегу встретил ( вместе работали в одном отделении ), ну и по болтали. Успел приготовить обед хохляцкий, только без самогоночки обошлось и начал смотреть с 20-й минуты матч. Матч упорный и травматичный, здесь от силы до гола или по нулям сыграют. Хотя могут и второй вкатить на контратаке хозяева, если Рубин побежит отыгрываться.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 15:04

      Толя, твой ящик сейчас с рисую. Мой ящик на яндексе, мы можем без проблем общаться с разных ресурсов или как правильно назвать ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 15:04

      Потянет, как в сказке про Репку... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 15:18

      (с) ..как в сказке про репку

      за внучку пожалуй потянуть можно )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 15:19

      Ну, если уже совершеннолетняя. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 15:20

      Понял. Значит связь будет.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 5 ноября 2018, 15:21

      (с) обкуренная мохом

      всё думают что спартак это ЦИРК..
      как будущий тренер, ответственно заявляю - :будет ещё веселее )

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 5 ноября 2018, 15:26

      (с)... там жучка

      то есть добраться до внучки, можно только через жучку..?))

      во блин...! я в задумчивости)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 15:29

      (с) если совершеннолетняя

      ну раз в очереди за репой стоит, то надо полагать - созрела)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 5 ноября 2018, 15:30

      после моха))
      ----------
      "Издревле белореки занимались заготовкой мха..
      Беда была в том,что он у них не рос,а если и рос
      то был беспощадно слизаем неведомыми оленями ,приходящими с Юга.."
      Поэтому белореки до сих пор за мхом ходят на Юг.
      С котомками,бабками и прочей утварью..,необходимой в моховом хозяйстве...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 15:30

      Жучка она такая, может и откусить, когда через неё к внучке будешь тянуться... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 15:46

      (с) ..белорики ....

      как всегда проклятые летописци(видно как всегда заказ равина выполняли) всё переврали..
      белорикам никуда ходить не приходилось, всё росло своё, убойное, два урожая в год.. я уже не говорю про домашние растения на подоконнике))

      8
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 15:52

      (с) ..когда через неё к внучке будешь тянуть

      пожалуй проект под названием трубопровод "дружба" , придётся свернуть, в связи с тем что он проходит через территорию не дружественных субъектов ..

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 5 ноября 2018, 15:59

      Толян, принимай поздравления - Казань пала..

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 15:59

      Мы Северный поток-2 тянем по Балтийскому морю в обход майданутых соседей, а тут придётся или шлангом прикинуться, или под землёй тянуть к потребителю.)))

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 5 ноября 2018, 16:00

      " ..ещё Царским Указом в БелОр-Городе запрещалось иметь подоконники внутри изб и нежилых строений..
      Посему,до сих пор.. кое-где видны нелепые
      "прилепы" ,называемые среди белореков
      "заоконниками"..или "заокладниками",или просто.."закладками.."..)

      -----------------------Думаешь,сам прочитал?
      Неа,у Толи скачал...)
      Там уже ящиками разбрасываются...нас не зовут...((

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 16:02

      Поздравления, Толя. Мои предположения оправдались, игра не очень оказалась, к сожалению, а результат по статистике. Тут рассчитывать на обилие голов не стоило.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 16:02

      Под Андрюхой тебя поздравил.)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 16:05

      (с) ...заоконники ... закладники..

      белорики не шибко доверяют летописям, властям, и церковнослужителям... поэтому всё передают от дедов и отцов от поколения к поколению.. вплоть до семян)

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 16:08

      Я думаю, что до зимнего перерыва "Спартак" таким и останется, а по весне видно будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 16:09

      Толик, с победой ! ))
      У меня как всегда на матчах с Оренбургом -2K, хоть не ставь вообще ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shlomo 5 ноября 2018, 16:09

      (с) ...у остальных мой ящик есть ...

      блин, рискуешь Толян.. накидает это хулиганьё тебе туда мусора))

      8
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 16:11

      Три раза до этого ставил на победу Оренбурга - влетал, сегодня поставил ничью - опять влетел. Караул !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 16:11

      (с) ..накидает это хулиганьё тебе туда мусора))..

      Ещё и подожгут ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 16:12

      Надо было написать и удалить в течение 5 минут почту.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 16:17

      Ну понятно, ты в этих делах шаришь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 16:22

      (с) ..за внучкой там Жучка, место уже занятОе...:)))

      Жучка, я смотрю, вообще педали стала путать ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 16:54

      Посмотрел концовку игры Смолевичи - Гомель (Белоруссия)
      Остался в лёгком ахере от зрелища - это какой-то чемпионат среди инвалидов (((

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 5 ноября 2018, 16:55

      Привет всем. Анатолий с победой!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:00

      Привет Анатолий. Ну что там со скульптурой будем делать,может самим что нибудь изваять?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:01

      Здорово ещё раз, Саня ! Что-то ты на наш огород только к вечеру набрёл , когда уже и народ почти рассосался )))

      8
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:03

      Да чё будем делать - поставим в музей, как статую первого египетского космонавта, а арабы пусть пока на белках и стрелках потренируются ))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:06

      С утра что то не получается ,все какие то делишки.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:08

      А следующие поколения пусть голову ломают, что у него там под ногами за хитрая такая ступень ракетоносителя, шаровидной конструкции ))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:10

      Что то уже стал забывать о египетских космонавтах. Это пожалуй было еще в советские времена.

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:12

      (С) ...чемпионат инвалидов

      вы вот бросьте в Смолевичи камни пулять.. это наш город побратим.
      Блора - Смолевичи - дружба на веки)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:15

      Со многими туземцами мы в Союзе летали в космос, но с этими по-моему нет ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:15

      Щас глянул даже с Монголами успели, а вот с египтянами нет ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 5 ноября 2018, 17:16

      (с) стал забывать египетских космонавтов

      я только двоих вспомнил. рамзес 2й и мохамед салах )

      привет Саня !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:17

      Знаю был космонавт из Болгарии Какалов . Когда принесли на стол Брежневу его данные ,он возмутился и фамилию сменили на Иванова.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:19

      (с) даже с монголами успели

      даже с татаро-монголами успели..)
      я уже глянул - муса манаров получился)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:19

      Саня для жизни главное присказку про Е*бипетскую силу не забытвать, а космонавты это дело десятое ..

      При капитализме космос в принципе нерентабелен, скоро и сами забудем как летать ...

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 5 ноября 2018, 17:21

      (с) ...какалов...

      фамилия конечно знаковая , но после Падалко космос вообще прикрыли )

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 5 ноября 2018, 17:21

      ПриветАндрей. Был еще фараон Тутанхамон ,Нифертити опять же.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 17:21

      (с) ..даже с татаро-монголами успели..)

      Ага, даже Орду в полном составе вместе с Чингисханом в космос забрасывали

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:24

      Сейчас вот проталкивают идею всеобщего переселения на Марс. Как к этому относишься?

      7
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      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:25

      (с) ..Был еще фараон Тутанхамон ,Нифертити ..
      Скафандры у них однако цивильные. До сих пор в них, как живые, лежат ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:25

      (с) орду в полном составе в космос...

      Армстронг когда на луну сошёл, первое что увидел, это войлочную палатку кочевников)

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      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:29

      (с) Как к этому относишься?

      Во всех случаях это билет в один конец.
      Не достигли мы пока такого уровня развития, чтобы расширить своё жизненое пространство за пределы Земли

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      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:30

      На счет скафандров Да ,умели качественно делать. Чем то подобным и мы можем похвалится ,заглянув на "Красную площадь".

      6
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      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 17:33

      (с) ..войлочную палатку кочевников)..

      В пустыне "Невада" съёмочного павильона компании Hollywood

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      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:34

      (с) в пустыне невада

      да вы не обольщайтесь , с космосом вообще большие непонятки..
      с тех пор как туда типа слетали, ни разу нормального фото земли никто не видел

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      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:34

      Команды уже сейчас набираются. И есть люди готовые пожертвовать собой за идею.

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      Project Бабангида > zigbert 5 ноября 2018, 17:36

      (с).... заглянув на красную площадь

      ну их то фараоны все померли, а наш "жил, жив, и будет жить" ))

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      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:37

      Если выключить системы поддержания микроклимата современных саркофагов, то покойнички тут же протухнут, а вот у древних *6иптян без всяких технологий жмурики по 1000 лет отлежали в своих "макинтошах" ))

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      shinnik > zigbert 5 ноября 2018, 17:39

      Саш,привет,с возвращением!
      опять-же свежая струя...))

      а,блин,опять я за своё...))

      7
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      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 17:40

      Чистой воды PR-акция, для отсоса бабла. Человечество, погрязшее в стяжательстве потребительстве, пока к этому не готово !

      6
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      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:42

      Этого у них не отнять ,секреты изготовления мумий так и не раскрыты.

      6
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      MaxRnD > shinnik 5 ноября 2018, 17:43

      (с) ..опять-же свежая струя...))..

      Лёха, у нас струи - тоже мама не горюй. Всем струям струи !Уж мы то можем пожурчать ))

      8
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      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 17:43

      (с) свежая струя
      опять я за своё

      да это уже недержание ))

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 17:44

      Милан вчера выиграл на 97 минуте (0-1). представляю как там Андрюха Анпер подпрыгивал )))

      6
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      zigbert > shlomo 5 ноября 2018, 17:45

      Вечер добрый Анатолий. Ну если пошли пианисты ,будет классика.

      6
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      Project Бабангида > zigbert 5 ноября 2018, 17:46

      Саня, живо ты от наших мещанских проблем , тему в сторону космического масштаба развернул))

      7
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      shinnik > zigbert 5 ноября 2018, 17:47

      реселения на Марс. Как к этому относишься?
      -----
      Макс ещё думать будет..)

      Мы вот с Бабанычем сразу ломанёмся...)
      прикольно,типа,"Красная Планета."смотрели.видели,летим....)

      2000 г. "боевик, триллер. В середине 21 века Земля оказалась на грани экологической катастрофы. Население планеты стало очень большим и правительства разных стран приняли решение переселить все человечество на Марс."

      7
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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 17:48

      Рыжиков пока творит чудеса в матче УФА - КС

      Да, сегодня я в ударе, не иначе —
      Надрываются в восторге москвичи:
      Я спокойно прерываю передачи
      И вытаскиваю мёртвые мячи.

      7
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      zigbert > shinnik 5 ноября 2018, 17:49

      Привет Алексей. давно собирался с вами пообщаться ,все как то не получалось.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:50

      Я на просмотр ЧМ по штанге и посмотрел гандбол ЛЧ в повторе отвлёкся, а то второй тайм толком не видел. Тут смотрю Саша к нам присоединился. Саня, привет !

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      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 17:53

      (с) мы вот с бабанычем сразу ломанёмся

      без базару Лёха... топливо уже насушил!
      только спичку поднеси)

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      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 17:54

      (с) .. топливо уже насушил! ..

      Андрик, опять на мхе полетите ?!

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 17:56

      *цуко, сглазил Рыжикова. Ну кто ж за язык-то меня тянул ?! (((

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      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:57

      (с) опять на мхе полетите

      ничего лучше пока не придумали...
      остальное , либо химия, либо козий помёт.. а мыж с Лёшичем натуралы..***)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 17:58

      Сегодня у нас темы без мха не обходятся.))) Экологическое топливо и лёгкое, хошь заправляй, а хошь кури...

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      shinnik > Project Бабангида 5 ноября 2018, 17:58

      недержанье у меня
      ,как правило, словесное..)
      Если очень подожмёт ,то могу череслами...))

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      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 18:01

      Лёха, ничего в себе не держи - изливай..))

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      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:02

      Это как по Филатову баба яга генералу

      Спробуй заячий помет!
      Он - ядрёный. Он - проймёт!
      И куды целебней Мёду,
      Хоть по вкусу и не мёд.
      Он на вкус хотя и крут,
      И с него, бывает, мрут,
      Но какие выживают -
      Те до старости живут!..

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      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 18:03

      Вот так у меня было с другом. Уже 90-я минута или компенсированное время идёт мой счёт. И я лезу записывать в свои листочки, где всё было расписано, чтобы поставить счёт и сумму выигрыша. И тут бац, гол или пенальти и всё писец. Либо в нулях, либо я проиграл. И так довольно часто было. Я потом набирался терпения и до свистка не лез в записи.)))

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:03

      (с) хошь заправляй , хошь кури

      а Алик то в теме оказывается..))
      не хуже французского валидола ...топливо)

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      ...
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      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 18:06

      (с) он ядрёный. он проймёт

      сильные темы Филатов выдавал..
      про "стрельца" вроде..

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 5 ноября 2018, 18:07

      опять на мхе полетите ..
      ------------------------------------
      Кто на мхе,а кто на мху..
      Кто под мухой,с пауками..
      Лишь бы ясно ху из ху..
      ...------------------
      упс...тяжело пошлааааааааааа....(
      "Таймыры,Таймыры..Приём..Вы нас слышите...??"
      -----

      И всегда общаться с вами!!!)))
      Шутка.)

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:07

      Да.
      Саня убёг, видно замахался нашу ересь читать

      7
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 5 ноября 2018, 18:08

      Лёха, наши позывные: Соболь, Соболь я Песец ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:09

      Это не моё топливо. Я насмотрелся на таких поддатых, когда ещё начинал в медвытрезвителе. Привезли пацана очень толстого, весом где-то 150-160 кг. Посадили его в кресло в сторонке и хотели ремнём пристегнуть, фиг достал. Хорошо не буйный был. Дыхнул, спиртным не пахнет. Мы бумажный кулёчек свернули, дыхнул и такой знакомый запах гвоздики с корицей что ли. Ему оказалось 16 лет, а в медвытрезвитель только с 18 помещают. Вызвал я скорую, те с ним возились. тоже не хотели брать, но я настоял. И таких не мало привозили "пьяных".

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 18:15

      (с) соболь соболь я писец

      чуть подправлю
      - соболь , соболь.. всё ..пи...де.ц)

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:18

      Алик то в теме оказывается...
      -------------
      ты думал старый конь не портил ничего ,.кроме борозды?))))
      Ты проживи с его..)

      Или с моё?
      А,нет..(с моё-не надо,лучше с первой цифры..))
      Орррркееестр!
      Туш.!)))

      6
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      ...
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      zigbert > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:19

      Привет Олег. А как сейчас у вас дела с вытрезвителями? У нас уже давно нет. Не рентабелен.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:19

      (с) дыхнул , спиртным не пахнет

      это называется " в дым трезвый" ))

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      shinnik > MaxRnD 5 ноября 2018, 18:20

      нашу ересь..)))
      _-----------------
      Те же мысли....)))))Только сбоку...))

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      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 18:20

      Да не убег я никуда. На месте.

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      Project Бабангида > shinnik 5 ноября 2018, 18:22

      (с) проживи с его.. потом с моё..

      да мне бы своё прожить .. куда уж с ваше..))

      хотя.... попытка не пытка...но пп точно надорву)

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      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 18:23

      (с) ..А как сейчас у вас дела с вытрезвителями?..
      Их, если не ошибаюсь, в конце 90-х везде по стране убрали

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      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 18:23

      Так их уже нигде нет, Саша. Это было в 1983-1984г.г., когда я там работал,нервы изрядно там себе по портил.

      5
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:25

      раздраконили вы меня..(
      я на подзарядку ..)

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:25

      У нас одно время среди алкашей был популярен стеклоочиститель. Тоже самое ,никакого запаха ,но с отключением памяти.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:27

      Обкуренных часто привозили. Хорошо , что работали опытные уже женщины фельдшера. Привозили и битых с переломами челюсти, ребер, но на нашей смене это было не прохонже. А другие залетали с этим, особенно при ночных доставках. Кто ленился осматривать, потом успевали только отписываться.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 18:28

      Да чего только алкаши не пили из спиртосодержащих жидкостей.

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:31

      Вспомнил сейчас ДНД . В те времена мы получали разнарядки и иногда попадали дежурить в вытрезвитель. Картина скажу юмористическая , готовый сценарий для фильма.

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 5 ноября 2018, 18:31

      ПП..))?
      Почки,Печень..
      Придатки,тьфу,ты,мать его ети..!))
      Простату...))))

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:33

      Из письма в газету:
      "У меня конфисковали самогонный аппарат. Могу ли я получить компенсацию в связи с потерей кормильца? "

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 18:34

      У нас тоже было ДНД, но в основном медики из поликлиники. А так мало кто ходил к нам. Мы писали в протокол дежурных свидетелей, соседей из частных домов. Где ночью кого найдёшь ?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 18:37

      По потери "кормильца" пенсию можно оформлять.))) Из чего только народ не гнал бодягу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:41

      Я работал на текстильном предприятии и участвовали в ДНД в свободное от работы время. С 18 до 21ч.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 5 ноября 2018, 18:47

      Что бы про Божовича не говорили ,все таки умеет работать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 18:53

      Все ходили кто работал. Я работал на металлургическом заводе и тоже ходили в ДНД. Уже точно не помню за 6 выходов или больше , 3 дня к отпуску давали дополнительно. Можно было брать отгулы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 18:53

      Толяныч, у меня джекпот ! Я уже мысленно попрощался ещё с двумя тыс, а тут Паша Яковлев ! А-а-а-а-а !!!!! Песня !!!! +4900 чистыми )))))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 18:55

      Он опытный, уже сколько команд у нас тренировал. При нём крылышки 3 игры выдали очень приличных. Непруха только было в тех играх.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 18:55

      (с) Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. - Блок
      (с) Подъезд. Кастет. Удар. Калека. - Маяковский ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 18:59

      То же самое было и у нас. Давали отгулы. Как давно это было.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 19:01

      Летит времечко, давно ли были молодым рысаками, теперь уже старые кони.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 19:07

      После вчерашнего поражения ,сегодня стало немного по легче.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 19:10

      Насчёт "старого Коня"..
      поаккуратней)
      Мы все болеем понемногу,хоть за кого..))
      А
      Он у нас Один.Сдаст щас свой склад,придёт и мало не покажется..)
      Копытом въедет,ляжем .как один...)

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      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 19:19

      Да, пошли они, чтобы из-за этих грёбаных миллионеров расстраиваться. У них голова не болит, за эти поражения. Нет премиальных, но по контракту капает не мало.

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      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 19:28

      В душе ещё молоды, а уже здоровье не то. От дочери иду и мой автобус немного раньше подошёл и стоит на светофоре. Я бегом ускорился, метров 100 пробежал и успел на остановке заскочить в него. А то ждать следующий 50 минут или троллейбус минут 20-30. Так я, блин, 2 остановки дыхание восстанавливал. У меня с этим и в молодости были проблемы с дыхалкой и скоростной выносливостью.

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      Рубик Докоян > shinnik 5 ноября 2018, 19:29

      А кто у нас за коней болеет, Андрей ? Я в медвытрезвителе чуть не отгрёб от одного молодого. Привезли хорошо пьяного, я недавно работаю, он раздеваться не хочет, фельдшеру не даёт себя осмотреть, из карманов ничего не вынимает и прёт буром. Я ему:" Что как петух прыгаешь" ? А он дважды судимый, баклан. Он на меня, ты что сказал. Тут я понял, что оговорился с этим. Извинился и пояснил ему, что имел в виду его задиристость.

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      zigbert > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 19:32

      Переживем конечно. Что не делается все к лучшему.

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      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 19:34

      Добро, давай. А я там по лайкаю потом. Новостей особо нет на на ленте.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 19:38

      Тоже самое, но уже без прежних переживаний как в молодости, ночь мог не спать. По ходу просмотра, шумлю, комментирую.)))

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 19:41

      (с) ..А у меня...такого слова еще не придумали....:((((..

      Ничё, Толик, жизнь - зёбра, будет и светлая полоса. Я вон в прошлом сезоне как не дёргался, всё не в коня корм был...

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 19:43

      (с) .. на ветку с клонами побороться, настроение хорошее, чарку выпил..

      Смотри не покалечь там этих "обмороков" ))

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      shinnik > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 19:45

      Пипец,теперь Андрей..
      А раньше был Василий..)
      Хотя,это наверно пунктуация...

      --Вообще Инсайдер мягко топит за коней...

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      Рубик Докоян > shinnik 5 ноября 2018, 19:48

      Лёха, я у тебя спросил, кто за коней болеет, Андрей ? ( уточню здесь Инсайдер ? )

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      Рубик Докоян > shinnik 5 ноября 2018, 19:49

      Кстати, он у меня отметился, завтра спрошу.)))

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      Рубик Докоян > shinnik 5 ноября 2018, 19:50

      В каком плане мягко ? За какой-то же клуб болеет ?

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 20:05

      Толик, рано или поздно всё сделанное зло бумерангом возвращается автору, так что в итоге каждый своё получит !!
      Если неудачный закос под Ростовских - "Ноябрьский клон" дело рук Abbey Road, то для меня он как человек просто опустился ниже уровня грязи

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      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:11

      Анатолий. Хотел бы спросить из каких ты мест если не секрет?

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      MaxRnD > zigbert 5 ноября 2018, 20:15

      RnD - Ростовская-на-Дону обл ))

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 20:18

      Анжи 2-1 уже ТБ ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:19

      А точнее ... может Новочеркасск.)))

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 20:19

      Скорее всего Саня ещё не всех по именам знает, поэтому не понятно кого спросил )
      Я - MaxRnD - Максим
      Shlomo - Анатолий

      8
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      ...
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      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:21

      Спасибо. А я являюсь представителем славного города Вичуга Ивановской области. Родина виноградовского движения.

      7
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 20:21

      Нет Олег, не Новочек ! Если интересна точная география давай мыло

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      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:23

      Так два пенальти заработали и забили.

      5
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      ...
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      zigbert > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:24

      Максим. Прошу прощения. Теперь все заметано.

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 20:24

      Толяныч, не занимайся фигнёй. Если бы я тебя считал виноватым, то не общался бы с тобой ни в каком виде

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:24

      Да для меня не важно в принципе. Просто там теперь живет первая школьная любовь. )))

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      shinnik > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 20:25

      В каком плане мягко..
      ---------------
      ну,элегантно,что-ли..как-бы импозантно..,пикантно иногда,но дьявольски,мля,релевантно...)
      Да.Гуру топит за Армию.)В душе.)
      а душу он,как всем известно,никогда не вынет...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 5 ноября 2018, 20:27

      Ясно. Но насколько я понимаю сам к армии отношение не имел и не имеет, или я ошибаюсь.

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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 20:31

      Олег, учитывая тот цирк, который тут на сайте периодически происходит, лучше чтобы персональные данные в сеть не попадали ...

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 5 ноября 2018, 20:31

      Хотя.
      ..Смотря кому...))))

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 5 ноября 2018, 20:32

      1935год. В стране появляются герои труда. Такие как Алексей Стаханов. У нас же ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы установили всесоюзный рекорд по обслуживанию ткацких станков ,свыше 200штук. В городе 3 текстильных предприятия. Но одно уже закрыли. Ивановская область ,текстильный край . А Иваново город невест.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:33

      Да понятно. Тут дубов хватает, но ушлых в интернете. Толя скинул. Я ему напишу и обменяемся почтой. Я завтра с раннего утра постараюсь по листать свой каталог, а может немного и поздно вечером сегодня. И отметить тебе книги. Потом буду писать, но ничего современного, все из советской прозы. Могу потом и иностранную посмотреть того периода.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:35

      персональные данные в сеть не попадали ...
      --------------
      поздняк метаться,мы тут(трое) так наколобродили,что впору вешать при свечах...((

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      ...
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      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 20:38

      Надо нашего молодого Андрюху туда заслать, пусть по тамошним невестам пройдётся, на Кубани никак не выберет.))) Как я в своё время отшучивался, когда меня доставали женитьбой, что ещё не встретил эквивалент такой утончённой натуры как я... )))

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      zigbert > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 20:45

      Да его тут на руках женщины носить будут. Именно так мне призналась одна из них с условием если мужик умеет косить траву.

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      shinnik > zigbert 5 ноября 2018, 20:51

      ..на руках женщины носить будут
      ---------------------
      )))
      Чего он только не покосит....)

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      ...
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      zigbert > shlomo 5 ноября 2018, 20:51

      Спасибо ребята ,заканчиваю.Спокойной ночи.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 20:52

      Пусть он косит бабло, а на траву можно и мужичков нанять, знатных косарей. Я уже с этим сталкивался на одном сайте знакомств, подруга посоветовала. Так, блин, всем подавай работника в дом и на дачу. Чтобы с машиной был, заграницу возил отдыхать и т.д. И не только у молодых такие запросы, но и у пенсионерок. Я с двумя встретился, начали меня грузить своими проблемами. А сколько получаю, а как помогаю родителям и т.д. Я сказал, что мне не жена нужна , а подруга на выходные для физиологии. Будем ходить в театр, кино, кафе и т.д., проводить интересно время и только. И свалил от них и с этого сайта.

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      MaxRnD > shlomo 5 ноября 2018, 20:52

      Толик, в ситуации, которая касалась тебя, я разобрался сразу и понял что ты спросил просто из интереса, а вот в Стасике, как в человеке, я очень сильно ошибся и до последнего не верил в плохое, ибо после прихода в чат общался большей частью с вами двоими
      Толяныч, брось это всё и не заморачивайся !

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      zigbert > shinnik 5 ноября 2018, 20:53

      Если у него есть такие устремления то здесь он будет желанным гостем.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 20:53

      До завтра, Саша, отдыхай.

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      Рубик Докоян > zigbert 5 ноября 2018, 20:53

      Спросим как появится.)))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 20:53

      О-ей-ё-ё-ё- !!! Анжи живи !

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      Рубик Докоян > shlomo 5 ноября 2018, 20:54

      Спокойной ночи, Толя, до завтра .

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      Рубик Докоян > MaxRnD 5 ноября 2018, 20:56

      Вот так команда без бабла уже 4 победы одержала.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 5 ноября 2018, 20:56

      Саш,пацаны.. я тоже..пожалуй пойду...
      И по традиции ..чужими словами..)

      Удачи вам, любви и терпения. Все пока, пока..
      Пока.

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shinnik 5 ноября 2018, 21:01

      Давай, Лёха ! Спокойной ночи !
      И Толику вдогонку тоже спокойных снов !

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:12

      ну нифига себе отошёл на пол часика... а вы тут два тома "война и мир" настрочили)

      да пораньше сегодня пришлось... каникулы закончились(

      заглядываем тебе в рот, в ожидании базы)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 22:15

      Вот именно на полчасика, а вышло.))) Так нас же пятеро было вот и набежала писанина.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:18

      да капец...! пока в низ спускался, чуть не состарился))
      я не знаю как Андрес это всё завтра кубатурить будет..)
      а он будет...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 22:20

      Ничего прогуляется, если захочет. Он сегодня был и мне минуснул здесь. ))) Я так и не вычислил в каком посте.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:23

      да нет Олег... тыкнул он просто не туда, видно с телефона . онже никогда не минусует.
      я поэтому с телефона никогда сюда не захожу.... неудобно во всех смыслах

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 22:26

      Я так и понял. Думал сейчас напишет, что промахнулся, у меня так было несколько раз, но он только один раз ко мне зашёл и больше ни к кому. Может решил не тыкаться с телефона. Я вообще не догоняю как многие умудряются с него писать онлайн общаясь.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:29

      наверно!
      Ты что то на ветках не активничал сегодня. да там вообще сегодня тухло как то , спартачи не в духе...

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 ноября 2018, 22:33

      Особой инфы не было на новостной ленте. А горевать со спартаковскими болельщиками мне ни к чему. На некоторые ветки зашёл, посмотрел кто там отметился своей муйней и пошёл дальше. Да и отвлекался на просмотр спортивных передач и ходил в магазин и на рынок, потом отобедал.)))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:36

      прикольный у тебя распорядок! ты всегда был таким организованным ?

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 5 ноября 2018, 22:51

      всё Олег, я отрубаюсь..!
      когда я уже высплюсь..?

      всем приятного сна! тут вроде из живых Макс ещё шныряет..

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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 5 ноября 2018, 22:51

      (с) Андрес это всё завтра кубатурить будет..)

      Да, наскирдовали сегодня как в "лучших домах"

      Андрик, Олег, доброй ночи ! ))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 5 ноября 2018, 22:53

      Макс, в последний секунда тебя краем глаза заметил))
      до завтра!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 08:39

      Я самостоятельным был с детства. Тренировки в двух секциях, а в баскете в двух возрастных группах. Утром со своим возрастом, а вечером со старшими. Походы в магазин по записке мамы, что купить, а потом уже сам. Когда был холост, то тем более всё сам себе покупал, готовил и стирал. Да и когда женился свои вещи сам стирал: брюки, рубашки, футболки, майки, трусы, носки в ручную, как и сейчас. Как-то жена бросила в стиралку рубашку и та потрепала мне рукава и оторвала пуговицу. С тех пор сказал ей, чтобы мои вещи не брала стирать, я сам их стирать буду. А походы по магазинам и просмотр спортивных передач это святое, кто же за меня будет делать? Покупаю продукты себе и дочери подбрасываю.)))

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