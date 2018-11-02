Адиев: «У «Анжи» столько проблем, что для нас каждая игра – отдушина»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев считает, что его команда достойно выступила в кубковом матче против «Спартака».

«Матч разделился на два тайма. В первом тайме «Спартак» владел ощутимым преимуществом, прижимал нас к воротам.

Из ряда моментов они один забили, хотя это наша тактическая детская ошибка, в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону.

Во втором тайме начали агрессивнее играть, появились пространства и выходы. Мы могли забить, но, к сожалению, не удалось и мы выбыли из Кубка.

Была ли у нас задача на Кубок? Я и ребятам говорю, и сейчас повторяю: у нас в повседневной жизни столько проблем, на которые мы закрываем глаза, что для нас каждая игра – отдушина.

Игра со «Спартаком» на «Открытии» стоит особняком. Здесь царит футбольная атмосфера.

Один раз попав сюда, хочется сюда приезжать и приезжать. Хотелось достойно выступить на фоне «Спартака», и нам это удалось.

Что нас может подстегнуть? У нас предстоит архиважная игра с «Енисеем».

Игра со «Спартаком» – хороший десерт, который мы не до конца съели. Теперь нас ждут тяжелые будни. Многое будет зависеть от матча с «Енисеем», – сказал Адиев.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».