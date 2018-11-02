Адиев: «У «Анжи» столько проблем, что для нас каждая игра – отдушина»

У всех свои проблемы, и все их решают по разному. Мы их завтра будем решать по мере поступления новостей, обсуждая в своём кругу.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев считает, что его команда достойно выступила в кубковом матче против «Спартака».
«Матч разделился на два тайма. В первом тайме «Спартак» владел ощутимым преимуществом, прижимал нас к воротам.
Из ряда моментов они один забили, хотя это наша тактическая детская ошибка, в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону.
Во втором тайме начали агрессивнее играть, появились пространства и выходы. Мы могли забить, но, к сожалению, не удалось и мы выбыли из Кубка.
Была ли у нас задача на Кубок? Я и ребятам говорю, и сейчас повторяю: у нас в повседневной жизни столько проблем, на которые мы закрываем глаза, что для нас каждая игра – отдушина.
Игра со «Спартаком» на «Открытии» стоит особняком. Здесь царит футбольная атмосфера.
Один раз попав сюда, хочется сюда приезжать и приезжать. Хотелось достойно выступить на фоне «Спартака», и нам это удалось.
Что нас может подстегнуть? У нас предстоит архиважная игра с «Енисеем».
Игра со «Спартаком» – хороший десерт, который мы не до конца съели. Теперь нас ждут тяжелые будни. Многое будет зависеть от матча с «Енисеем», – сказал Адиев.
Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».