Самедов: «Жалко, что на домашний матч с «Анжи» пришло мало зрителей»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итог победе над «Анжи» (1:0) в Кубке России.

«Победы всегда важны. Да, мы уже обыгрывали «Анжи», но с трудом, а они играли вдевятером. Сегодня тоже была тяжeлая победа, но главное — четвертьфинал. Мы довольны.

Жалко, что пришло мало зрителей, хотелось бы, чтобы было больше. Не отвлекали ли заряды болельщиков? Мы думали только о футболе, о том, как обыграть «Анжи».

Что касается бразильцев и Зе Луиша, то у них травмы. Думаю, в ближайшее время они присоединятся к нам.

Бывает такое, что забиваем только один гол. В этом сезоне много забивать не удаeтся. «Анжи» плотно оборонялся, но самое главное, что мы выиграли. Двигаемся от игры к игре, главное сейчас — результат. Впереди матч с «Уралом», нужно набирать очки.

О вылете «Зенита» из Кубка узнал после матча, но «Ростов» — тоже хорошая команда. Если говорить о наших шансах в Кубке России, то, судя по прошлому сезону, в этом турнире бывает всe», – сказал участник ЧМ-2018 в составе сборной России.

По информации «Спорт-Экспресса», встречу с трибун «Открытие Арены» посмотрели 15848 человек. Вместимость объекта – 45360 мест.