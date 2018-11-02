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    Самедов: «Жалко, что на домашний матч с «Анжи» пришло мало зрителей»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов подвел итог победе над «Анжи» (1:0) в Кубке России.

    «Победы всегда важны. Да, мы уже обыгрывали «Анжи», но с трудом, а они играли вдевятером. Сегодня тоже была тяжeлая победа, но главное — четвертьфинал. Мы довольны.

    Жалко, что пришло мало зрителей, хотелось бы, чтобы было больше. Не отвлекали ли заряды болельщиков? Мы думали только о футболе, о том, как обыграть «Анжи».

    Что касается бразильцев и Зе Луиша, то у них травмы. Думаю, в ближайшее время они присоединятся к нам.

    Бывает такое, что забиваем только один гол. В этом сезоне много забивать не удаeтся. «Анжи» плотно оборонялся, но самое главное, что мы выиграли. Двигаемся от игры к игре, главное сейчас — результат. Впереди матч с «Уралом», нужно набирать очки.

    О вылете «Зенита» из Кубка узнал после матча, но «Ростов» — тоже хорошая команда. Если говорить о наших шансах в Кубке России, то, судя по прошлому сезону, в этом турнире бывает всe», – сказал участник ЧМ-2018 в составе сборной России.

    По информации «Спорт-Экспресса», встречу с трибун «Открытие Арены» посмотрели 15848 человек. Вместимость объекта – 45360 мест.

    Источник: Чемпионат

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    02.11.2018 00:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 2 ноября 2018, 09:48

      Конечно мало зрителей, кому охота смотреть на ваши мучения: ни игры - ни голов.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 ноября 2018, 02:39

      Вот сейчас открыл архив с мая 2018 года - где был совет директоров Спартака.
      Что же сказал Федун? А сказал он следующее - Причины неудач вскрыты и проанализированы. Пилипчук покинул команду сам. Что будет с Глушаковым и Комбаровым, неясно.

      Кто-то ещё станет говорить, что Каррера отправил Глушака в дубль за лайки???
      Кто-то станет утверждать, что конфликт между Каррерой и Глушаком начался только сейчас???

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 01:21

      А придёт ещё меньше.Староверы думают, что Спартак - это они.Ошибочка вышла.Спартак - это те, кто всегда поддерживал команду и в снег и в слякоть и в жару и дождь.Поддерживал и дома и в гостях.А теперь посмотрим с удовольствием, а сколько этих староверов осталось.По моим прикидкам меньше чему Зенита и ЦСКА.Так что староверы могут и дальше подерживать иуд, а я жить ещё 16 лет без побед ни хочу, как и подавляющее большинство красно белых.Гниль надо вырезать хирургическим путём как и раковое образование.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > 22 raza chemp 2 ноября 2018, 02:17

      С волками жить - по волчьи выть.
      Ты, видимо не помнишь, как Федун ушёл из совета директоров в 2015 году, и кто повлиял на это.
      Так почему бы вновь не повлиять на клуб?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > 22 raza chemp 2 ноября 2018, 03:07

      Я как назаров не шёл против клуба и Карреры.Я как глушаков не мочил тех, кто привёл их к чемпионству из за контакта.Я из за трансферов как Измайлов не готов был продать свой клуб.Я вообще ни кто.Я просто болельщик.И как болельщик я голосую ногами.То есть идите вы староверы на куй с таким упралением.Понял ты, целующий в ...опу любого, кто возомнит себя начальством.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 00:54

      Самедов:
      «Жалко, что на домашний матч с «Анжи» пришло мало зрителей»
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      Не догадываешься, почему?

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