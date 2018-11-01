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    Орлов: «Если «Спартак» так уж хочет Карпина или Кононова, пусть подождет до конца сезона»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение относительно будущего тренера «Спартака», на роль которого претендуют Олег Кононов из тульского «Арсенала» и Валерий Карпин из «Ростова».

    – Кононов? Он работает в «Арсенале». Неизвестно, как у него сложится в «Спартаке». Ведь там могут и через полгода уволить… Никто сейчас не даст гарантий. Я бы понял, если бы позвали Венгера или, допустим, Раньери и дали бы им, наверное, год, а то и больше.

    А российскому специалисту едва ли предоставят такой карт-бланш. Руководству надо определиться, кто нужен «Спартаку». Тренер на годы, или тот, кто даст результат сейчас – но такой найдется один из тысячи. Конечно, лучше уж брать специалиста с перспективой, чтобы серьезно выстраивать схему, подбирать футболистов.

    Я, кстати, вообще удивлен, почему Карреру уволили сейчас. Думаю, могли дать ему еще время хотя бы до паузы на игры сборной. А то и до декабря. Ведь они сейчас сыграли с «Рейнджерс» при Рианчо. И что? Если я не ошибаюсь, в первом тайме вообще ни разу не ударили по чужим воротам.

    – А Карпин, значит, поступит неправильно, если уйдет сейчас из «Ростова»?

    – На мой взгляд, уходить сейчас из «Ростова» – это неприлично. Клуб ему доверился. Сколько людей ходит на матчи, команда играет. Это же такое живое дело, и бросать его…

    То же самое и в ситуации с Кононовым. Если «Спартак» так уж хочет Карпина или Кононова, пусть подождет до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2018 10:40
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3609

      александр п 2 ноября 2018, 09:43

      Всё должно прописываться в контракте.Если тренера могут выкинуть в любой момент,соответственно и он может уйти в любой момент.С выплатой соответствующей неустойки.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 ноября 2018, 21:13

      Правильное мнение, согласен с Орловым.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 1 ноября 2018, 14:02

      Техническое руководство Спартака зашло в тупик с принятием решения о новом тренере, Аликперову и Федуну сейчас не до Спартака. Вы что не видите , что Кремлем практически поставлен ультиматум нефтяным монстрам в связи с ростом цен на бензин, тут уже надо думать о сохранении своих сверхприбылей своих предприятий, которые построили их lдеды и отцы , Федуна и Аликперова , и государство первый раз потребовало сократить аппетиты при добыче и продаже природных ресурсов. Тут речь идет вообще о их бизнесе, да и о размерах финансирования Спартака. Да и стоимость контракта нового тренера будет заложена в цене на бензин внутри страны.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > zritelx 1 ноября 2018, 15:22

      Государству что бы снизить цены на бензин не надо ничего требовать.Достаточно дать команду Роснефти.Остальным деваться будет некуда.

      0
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 1 ноября 2018, 13:51

      "Венгер или, допустим, Раньери" и раньше вряд ли грезили о Спартаке, а теперь их и коврижкой не приманишь... да и нет у Федуна коврижек.

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 1 ноября 2018, 13:25

      А кто этого клована спрашивает ?

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 1 ноября 2018, 13:15

      Вот только не надо советов уважаемый Геннадий.

      8
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      Рейтинг: +3438

      violator20 1 ноября 2018, 13:05

      Спартак по любому не сможет обойтись без твоих советов.)

      4
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 1 ноября 2018, 13:01

      Неустойку Спартак оплатит, только довольны клубы будут.

      3
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 1 ноября 2018, 12:53

      Только Аленичев и Титов! Без вариантов!!!

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin > Bobafett 1 ноября 2018, 13:30

      Они уже рулили Спартаком, так себе был период, если честно, и дело не только в результатах

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 1 ноября 2018, 12:44

      Если Орлов хочет признание Зенита топ клубом хотя бы по российским меркам, то пусть играют своими воспитанниками и хотя бы 1-2 чел. Молодняка. То как на барахолке поскупал всех и сидит как старая бабка с тряпками

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