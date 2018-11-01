Орлов: «Если «Спартак» так уж хочет Карпина или Кононова, пусть подождет до конца сезона»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение относительно будущего тренера «Спартака», на роль которого претендуют Олег Кононов из тульского «Арсенала» и Валерий Карпин из «Ростова».

– Кононов? Он работает в «Арсенале». Неизвестно, как у него сложится в «Спартаке». Ведь там могут и через полгода уволить… Никто сейчас не даст гарантий. Я бы понял, если бы позвали Венгера или, допустим, Раньери и дали бы им, наверное, год, а то и больше.

А российскому специалисту едва ли предоставят такой карт-бланш. Руководству надо определиться, кто нужен «Спартаку». Тренер на годы, или тот, кто даст результат сейчас – но такой найдется один из тысячи. Конечно, лучше уж брать специалиста с перспективой, чтобы серьезно выстраивать схему, подбирать футболистов.

Я, кстати, вообще удивлен, почему Карреру уволили сейчас. Думаю, могли дать ему еще время хотя бы до паузы на игры сборной. А то и до декабря. Ведь они сейчас сыграли с «Рейнджерс» при Рианчо. И что? Если я не ошибаюсь, в первом тайме вообще ни разу не ударили по чужим воротам.

– А Карпин, значит, поступит неправильно, если уйдет сейчас из «Ростова»?

– На мой взгляд, уходить сейчас из «Ростова» – это неприлично. Клуб ему доверился. Сколько людей ходит на матчи, команда играет. Это же такое живое дело, и бросать его…

То же самое и в ситуации с Кононовым. Если «Спартак» так уж хочет Карпина или Кононова, пусть подождет до конца сезона.