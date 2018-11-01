Акинфеев: «ЗМС за четвертьфинал чемпионата мира? У меня тоже нет ответа»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о награждении футболистов сборной России по итгам выступления на ЧМ-2018. Российская команда дошла до 1/4 финала турнира.

«Заслуженного мастера спорта я получил за выигрыш Кубка УЕФА в 2005 году. Так же, как Серега Игнашевич, как братья Березуцкие и те люди, которые были причастны к этому.

То, что дали за четвертьфинал сейчас…У меня тоже нет ответа. Много было уже сказано про это, добавлять масла в огонь мне неинтересно. Я получил заслуженно.

Понимаю ли я, почему люди возмущаются? Конечно, понимаю. Но с другой стороны, у нас люди любят возмущаться, так же, как и все мы. Мы все люди, по какой-то причине мы все будем возмущаться рано или поздно», – сказал Акинфеев.

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