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    Акинфеев: «ЗМС за четвертьфинал чемпионата мира? У меня тоже нет ответа»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о награждении футболистов сборной России по итгам выступления на ЧМ-2018. Российская команда дошла до 1/4 финала турнира.

    «Заслуженного мастера спорта я получил за выигрыш Кубка УЕФА в 2005 году. Так же, как Серега Игнашевич, как братья Березуцкие и те люди, которые были причастны к этому.

    То, что дали за четвертьфинал сейчас…У меня тоже нет ответа. Много было уже сказано про это, добавлять масла в огонь мне неинтересно. Я получил заслуженно.

    Понимаю ли я, почему люди возмущаются? Конечно, понимаю. Но с другой стороны, у нас люди любят возмущаться, так же, как и все мы. Мы все люди, по какой-то причине мы все будем возмущаться рано или поздно», – сказал Акинфеев.

    Сборная России встретилась с Путиным. Шутки Дзюбы, мяч без слежки, злость Гамовой

    Источник: Ютуб-канал Gazlive

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    01.11.2018 01:27
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 ноября 2018, 06:40

      Игорёк, да ты не переживай. Американцы тоже победили во Второй Мировой. Да вот Берлин не взяли. Короче, ЗМС так ЗМС. Ура!

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 1 ноября 2018, 23:37

      прав игорь... а давать надо было выборочно, иные и мастера спорта не заслужили...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 ноября 2018, 13:23

      А я считаю, что прыгнули выше головы! И дошли до четвертьфинала, и сыграли с хорватами достойно! Пусть и уступили по пенальти. Давать за это ЗМС всем игрокам поголовно или нет, другой вопрос, а вот Черчесов звание Заслуженного тренера России точно заслужил!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Sergey Z 1 ноября 2018, 20:04

      Ничего подобного. Звание мастера спорта СССР присваивалось футболистам первой шестёрки команд высшей лиги союзного первенства по футболу, хотя команды с 4 по 6 места никаких медалей не имели. Только не всем футболистам, а отыгравшим 50 % и более игрового времени. Были критерии и по Кубку СССР, и по выступлениям на международном уровне. Но это касалось званий мастера спорта (МС) и мастера спорта международного класса (МСМК). Звание заслуженный мастер спорта СССР (ЗМС) присваивалось только индивидуально за особые заслуги.

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 1 ноября 2018, 10:03

      Высказался честно и объективно. Игорю - респект.

      8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2018, 09:11

      А если выиграть чемпионат мира, то что нужно давать-Героя России?

      5
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      ...
      Рейтинг: +2056

      almanev > vladimir-7 1 ноября 2018, 09:27

      Минимум, а еще можно Дзюбу в мавзолей вместо Ленина

      6
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > almanev 1 ноября 2018, 09:47

      Вместо Ленина КПРФ не разрешит, а вот рядом его и Черчесова,уложить можно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vladimir-7 1 ноября 2018, 17:05

      Причём прямо завтра.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > almanev 1 ноября 2018, 20:01

      Нужно и срочно !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 1 ноября 2018, 08:57

      Звание ЗМС дали ни за что

      4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 1 ноября 2018, 08:02

      нашим вообще надо давать змс за участие

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 1 ноября 2018, 06:34

      А МС и ЗМС - это только у нас в России?

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > woyser 1 ноября 2018, 09:25

      Да, ну и возможно в некоторых странах СНГ

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > woyser 1 ноября 2018, 11:05

      У них-деньгами и контрактами с фирмами.Только не пойму,почему,если МС и ЗМС-"ничтожные звания,не дающие ничего",все так возмущаются и обсуждают это??? Очевидно всё-таки,что нематериальные поощрения тоже важны,что,впрочем,доказано временем,и не только нашей историей.Почёт и уважение,как говориться.Поэтому и недоумеваем,где граница оценки.

      1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 1 ноября 2018, 06:19

      Молодец , Игорь , без словоблудства и корректно объяснил , что ЗМС нужно давать за ПОБЕДЫ !

      10
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      Рейтинг: +1484

      balam 1 ноября 2018, 06:13

      просто уровень мастерства некоторых змс явно не соответствуют этому высокому званию. так что как в песне про Насера. стало нормой разбрасываться званиями и наградами. ну вот вроде неплохие ребята, а что-уже достигли предела? или дважды змс давать будут? кто дебил?

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg > balam 1 ноября 2018, 09:34

      У нас много что чему его соответствует.

      1
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