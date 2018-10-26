Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Капелло: «Зенит» не упустит чемпионство. Я верю в Семака»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло уверен, что в нынешнем розыгрыше РПЛ победу одержит «Зенит».

    Петербургская команда на данный момент возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    — Как вам в целом нынешний «Зенит», который возглавляет Сергей Семак, работавший с вами в сборной России?

    — Не только Семак, но и Симутенков, и Низелик были у меня в сборной. Полагаю, у них прекрасные шансы выиграть чемпионат России в этом сезоне. Команда заслуженно идет на первом месте, вряд ли она его упустит.

    — Но вот в прошлом сезоне «Зенит» упустил лидерство, когда все были уверены, что первое место уже в кармане…

    — Не думаю, что это повторится. По своему составу «Зенит» должен был выигрывать чемпионат России еще в прошлом году, а сейчас своего не упустит. Я верю в Семака! Это очень серьезный, ответственный и позитивный человек, который имеет за плечами огромную футбольную и жизненную школу. Когда мне говорили, что он, мол, слишком молод для работы в «Зените», я только отмахивался: молодость – вовсе не порок! Как игрок он прошел через все что можно, как ассистент успел поработать с разными сильными специалистами. В качестве главного тренера Семак сначала попробовал свои силы в среднем клубе, а потом шагнул дальше. Да Семак просто молодчина! И я желаю ему реализовать себя в роли серьезного тренера.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2018 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 октября 2018, 23:42

      не верил изначально и сейчас не верю!В прошлом сезоне сверху сказали отдать чемпионство дрезине,ЛЧ это доказала!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 23:25

      Игру, как и чемпионат выигрывают не по составу, а по игре, которую демонстрирует команда. Это аксиома для игровых видов спорта, но видно не для всех...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Рубик Докоян 27 октября 2018, 06:19

      По этому принципу Зенит уже бы лет 7 чемпионом был,
      А кто чемпионил никто не забыл.
      А после последнего тура...
      Чемпион - ДУРА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 26 октября 2018, 23:16

      И Мы верим в Семака и Команду!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 октября 2018, 22:39

      Семак :"Зенит"-посредственная команда".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx 26 октября 2018, 22:12

      Большое заблуждение про копание под Зенит , что вы смеетесь , c влиянием Газпрома на все институты в стране кто может сравнится.Гинер что-ли ,у которого больше половина бизнеса из-за известных событий на Украине ушла в небытие.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > zritelx 26 октября 2018, 22:38

      Гинер без "народных недр" уже заработал в этом сезоне 82 млн.евро.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Sergei26 26 октября 2018, 22:04

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 26 октября 2018, 21:02

      Зенит никак не может не упустить чемпионство, по той причине, что его у него нет. Он может не упустить лидерство в этом сезоне, но это тоже вопрос времени. Прошлый сезон для них начинался также.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 21:01

      Капелло прав. Морковские нищеброды пусть не рассчитывают на судей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > prezent2017 26 октября 2018, 21:05

      Вот, смотрю я на тебя, ты как клоп-бздюль, на каждой ветке воняешь. Неужели тебе это не надоедает?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Т34 26 октября 2018, 21:34

      Своё гавно малиной пахнет))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > gol_kak_sokol 26 октября 2018, 22:42

      После соккера, тут нормально. Вот там, вообще реки дерьма и негатива. За год соккер превратился в страну клонов и дебилов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 26 октября 2018, 20:52

      Совершенно не авторитетное мнение. Зенит играет на дрожащих ногах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8093

      nik55 26 октября 2018, 20:47

      Капелло-----мечтать не вредно

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11