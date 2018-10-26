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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Капелло: «Каррера очень достойно представлял в России итальянскую тренерскую школу. Браво, Массимо!»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил работу Массимо Карреры в «Спартаке».

    Итальянский специалист возглавил красно-белых в августе 2016 года и в первый же сезон выиграл с ними чемпионский титул. Летом 2017 года Каррера принес москвичам первый в истории клуба Суперкубок России.

    22 октября руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку.

    «Тренерская доля такова, что ты в любой момент можешь лишиться работы. Это часть профессии, через это проходят все футбольные специалисты. Каррера очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со «Спартаком» чемпионство на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов.

    Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере», – сказал Капелло.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2018 18:21
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 22:57

      Я бы сказал : " Брависсимо Массимо" ! Кто этого не догоняет сейчас, тот не догонит и позже...

      3
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 26 октября 2018, 21:58

      Капелло: «Каррера очень достойно представлял в России итальянскую тренерскую школу. Браво, Массимо!» - А Капелло неплохо представлял денежный насос качающий бабло из РФС.

      1
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 26 октября 2018, 20:03

      Желаю ему удачи

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 19:49

      С тренером Спартаку повезло. Удачи Каррере в его дальнейшей работе.

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 октября 2018, 19:47

      1000% - за!!! Как тренер и как мужик!

      3
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      Рейтинг: +1292

      каа 26 октября 2018, 19:25

      Капелло: «Каррера очень достойно представлял в России итальянскую тренерскую школу. Браво, Массимо!»
      - да ...уж точно лучше чем ты...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > каа 26 октября 2018, 20:13

      Чем лучше ? Паоку отстойному проиграл? А Капелло Акинфеев слил на ровном месте.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 26 октября 2018, 19:23

      Браво!
      Как тренеру, наверное, ещё можно расти и расти. А мужик достойный.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 октября 2018, 19:03

      В России популярны макароны,
      но вопрошаю я,ядрёна мать!-
      Коль вы пугливы,как вороны,
      зачем идёте к нам тренировать???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 26 октября 2018, 18:48

      велики заслуга и почёт выиграть наш ЧР да кому он нужен если только таким Каррерам и Рианчам

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Garrincha58 26 октября 2018, 19:01

      То то вы уже который год на вершину рвётесь и миллионы на тренеров тратите.

      5
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Garrincha58 26 октября 2018, 19:26

      Кому-то, возможно, и заслуга велика, и за почет считают выиграть чемпионат России. А кто-то топчется вокруг да около, игроков и тренеров заморских за большие миллионы приобретают, для того, чтобы в Лиге чемпионов шороху навести, потому что чемпионат России это не для них, мелко. И только болельщики вроде тебя, пальцы веером раскидывают, каждый сезон, а воз и ныне там, ни чемпиона России, ни Лиги чемпионов, да и Лига Европы со скрипом продвигается, которую тоже зовут не престижной.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Т34 26 октября 2018, 20:16

      ЛЕ в престиже набирает,МЮ не побрезговал выиграть.

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