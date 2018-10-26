Капелло: «Каррера очень достойно представлял в России итальянскую тренерскую школу. Браво, Массимо!»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил работу Массимо Карреры в «Спартаке».

Итальянский специалист возглавил красно-белых в августе 2016 года и в первый же сезон выиграл с ними чемпионский титул. Летом 2017 года Каррера принес москвичам первый в истории клуба Суперкубок России.

22 октября руководство «Спартака» отправило Карреру в отставку.

«Тренерская доля такова, что ты в любой момент можешь лишиться работы. Это часть профессии, через это проходят все футбольные специалисты. Каррера очень достойно представлял в России нашу тренерскую школу, он выиграл со «Спартаком» чемпионство на фоне того, что этот российский топ-клуб полтора десятка лет жил без титулов.

Браво, Массимо! Желаю ему дальнейших успехов в карьере», – сказал Капелло.