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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рассказов – лучший по отборам в третьем туре Лиги Европы, Петров – лучший по перехватам

    Правый защитник «Спартака» Николай Рассказов стал футболистом, совершившим наибольшее количество отборов в третьем туре группового раунда Лиги Европы. Он девять раз отбирал мяч у игроков соперника.

    Москвичи на выезде сыграли вничью с «Рейнджерс» (0:0). Рассказов провел на поле все 90 минут.

    Лучшим по перехватам стал защитник «Краснодара» Сергей Петров (7). Южане на выезде уступили «Стандарду» (1:2).

    После трех игр в активе у «Спартака» два очка. Красно-белые занимают последнее место в группе G. «Краснодар» набрал шесть очков и располагается на второй строчке в квартете J.

    Источник: Whoscored

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    26.10.2018 15:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 27 октября 2018, 10:28

      Растет очень качественный защитник

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2018, 23:01

      Только не опускай планку, Коля!

      0
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 26 октября 2018, 19:16

      Пацан неплохой
      Результат.... не победили..
      Не убедили.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 18:42

      Если будет продолжать расти - его ждет большое будущее.

      4
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 октября 2018, 18:34

      Рассказов продолжает доказывать что не зря его ставят в основу. Молодец Коля!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 17:57

      Молодец Николя.Массимо знал кого в оборону ставить.

      2
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      Рейтинг: +307

      shpilman 26 октября 2018, 17:12

      поделись с комбаровым статистикой пополам)

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 26 октября 2018, 16:35

      Круто! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 26 октября 2018, 16:35

      хорошая работа молодцы, не хватает в командах Фабрегаса который сделал 152 передачи

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучший по отборам и худший по результату.

      -4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > prezent2017 26 октября 2018, 17:43

      не надо колоть постоянно другую команду лучше хвали и чмырь свою ведь тоже там проблем и гнилья хватает

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Полная Канистра 26 октября 2018, 20:45

      Таких персонажей зависть берет,не про их команду пишут....

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