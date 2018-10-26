Рассказов – лучший по отборам в третьем туре Лиги Европы, Петров – лучший по перехватам

Правый защитник «Спартака» Николай Рассказов стал футболистом, совершившим наибольшее количество отборов в третьем туре группового раунда Лиги Европы. Он девять раз отбирал мяч у игроков соперника.

Москвичи на выезде сыграли вничью с «Рейнджерс» (0:0). Рассказов провел на поле все 90 минут.

Лучшим по перехватам стал защитник «Краснодара» Сергей Петров (7). Южане на выезде уступили «Стандарду» (1:2).

После трех игр в активе у «Спартака» два очка. Красно-белые занимают последнее место в группе G. «Краснодар» набрал шесть очков и располагается на второй строчке в квартете J.