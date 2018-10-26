Джеко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Босниец забил два гола в матче с ЦСКА

Конечно - такой команде вообще сложно забить, тем более дважды....
УЕФА подвел итоги голосования на звание лучшего футболиста третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Победу одержал нападающий «Ромы» Эдин Джеко, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с ЦСКА (3:0).
Босниец в голосовании обошел форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (два гола в ворота «Црвены Звезды»), полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильву (мяч в игре с донецким «Шахтером») и защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими.
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 октября 2018 г.