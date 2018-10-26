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    Какой вы футболист?

    Джеко признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Босниец забил два гола в матче с ЦСКА

    УЕФА подвел итоги голосования на звание лучшего футболиста третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Победу одержал нападающий «Ромы» Эдин Джеко, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с ЦСКА (3:0).

    Босниец в голосовании обошел форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (два гола в ворота «Црвены Звезды»), полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильву (мяч в игре с донецким «Шахтером») и защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    26.10.2018 14:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 1 ноября 2018, 18:51

      Конечно - такой команде вообще сложно забить, тем более дважды....

      0
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 26 октября 2018, 18:08

      ну почему все красавелы строятся на нашем убожестве...???

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 26 октября 2018, 14:35

      правильно джеко провел отличный матч

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