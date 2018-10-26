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    Какой вы футболист?

    Иванович: «Не самая лучшая игра «Зенита», но важные три очка и победа»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высоко оценил три набранных очка в матче с аутсайдером группы С в Лиге Европы «Бордо».

    «Тяжелая игра у нас получилась. Сначала мы пытались контролировать игру, они стали играть на контратаках, забили гол. Потом мы проснулись и начали лучше играть, стало больше агрессии, больше давления.

    Думаю, не самая лучшая наша игра, сказывалась усталость после матча с «Динамо», но важные три очка и важная победа. Сейчас готовимся к следующей игре», – сказал Иванович.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

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    Источник: ТАСС

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    26.10.2018 07:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:45

      Игра забудется - результат останется.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 октября 2018, 11:05

      Главная задача года-умереть, но разгромить Бордо-не выполнена. Сезон насмарку))

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 26 октября 2018, 10:54

      хорошо если все игроки это понимают

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2018, 10:44

      Удивляюсь Ивановичу, насколько он профессионал.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 октября 2018, 10:23

      Завязывать пора с ЛЕ, а то на ЧР сил не хватит и ЛЧ пролетит мимо в следующем году.

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 26 октября 2018, 09:02

      Сказал по делу

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      Рейтинг: +1236

      омск55 26 октября 2018, 08:40

      Игра была никакая Зенит чудом победил , спад продолжается , Семаку надо что то срочно менять , иначе чемпионства не видать и в Лиге Европы ничего не светит

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      Рейтинг: +718

      ДВС > омск55 26 октября 2018, 10:25

      Предыдущий матч со Славией был ещё хуже, но там тоже победили.

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 26 октября 2018, 08:35

      Нудная игра получилась.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 26 октября 2018, 08:02

      Ну да

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