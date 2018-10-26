Иванович: «Не самая лучшая игра «Зенита», но важные три очка и победа»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высоко оценил три набранных очка в матче с аутсайдером группы С в Лиге Европы «Бордо».

«Тяжелая игра у нас получилась. Сначала мы пытались контролировать игру, они стали играть на контратаках, забили гол. Потом мы проснулись и начали лучше играть, стало больше агрессии, больше давления.

Думаю, не самая лучшая наша игра, сказывалась усталость после матча с «Динамо», но важные три очка и важная победа. Сейчас готовимся к следующей игре», – сказал Иванович.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Бордо» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Россияне возглавляют группу С, набрав 7 очков. Французский клуб идет последним с нулем очков.

Дзюба не забил пенальти удивительному вратарю