Фернандо: «Тяжело воспринял отставку Карреры»

Полузащитник «Спартака» Фернандо назвал нормальным результат матча Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Это был наш первый матч без Массимо. Конечно, я воспринял его отставку тяжело. Сейчас уже ничего не сделаешь, нужно продолжать работать и улучшать результаты.

Результат матча с «Рейнджерс» – нормальный. Всем нам было тяжело», – сказал Фернандо.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

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