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    Фернандо: «Тяжело воспринял отставку Карреры»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо назвал нормальным результат матча Лиги Европы против «Рейнджерс».

    «Это был наш первый матч без Массимо. Конечно, я воспринял его отставку тяжело. Сейчас уже ничего не сделаешь, нужно продолжать работать и улучшать результаты.

    Результат матча с «Рейнджерс» – нормальный. Всем нам было тяжело», – сказал Фернандо.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Шотландский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G с 5 очками. Россияне идут последними, набрав два очка.

    «Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже

    Источник: Sport24

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    26.10.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 08:44

      А что же вы не бились за своего тренера ?

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