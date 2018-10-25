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    Какой вы футболист?

    Кононов: «На данный момент в другой клуб не перехожу»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал информацию, что он вскоре возглавит «Спартак». По словам специалиста, пока он никуда не переходит.

    «Такие слухи ходят. Но я на данный момент тренер «Арсенала». Все мысли об очень важной игре против «Оренбурга». На данный момент никуда не перехожу», – сказал тренер.

    «Арсенал» Кононова идет в РПЛ десятым.

    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2018 21:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -22

      yuriybirkov 25 октября 2018, 22:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://ocn.pt/WW8V

      -4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 октября 2018, 22:10

      А на завтрашний момент уже в Москве???

      0
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 25 октября 2018, 21:53

      После игры все будет ясно

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 25 октября 2018, 21:42

      Очень обтекаемый ответ: "на данный момент", то есть на сегодня, а завтра... хз.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 21:32

      https://m.sports.ru/tribuna/blogs/richnutro/2222998.html?fbclid=IwAR2kJ0rAgk2JOWwi0aLA36arxO9CmkDB1DLnK8DJbglheEANRSFoa2KwVkk

      Читайте как сплавляли Карреру из клуба.

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Мары 25 октября 2018, 22:02

      Жесть конечно (

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      Рейтинг: +33530

      oyabun > Мары 25 октября 2018, 23:00

      Все беды Спартака – от неправильной политики руководства клуба https://www.sports.ru/tribuna/blogs/plushki/2223059.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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