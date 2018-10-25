Кононов: «На данный момент в другой клуб не перехожу»

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://ocn.pt/WW8V
Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал информацию, что он вскоре возглавит «Спартак». По словам специалиста, пока он никуда не переходит.
«Такие слухи ходят. Но я на данный момент тренер «Арсенала». Все мысли об очень важной игре против «Оренбурга». На данный момент никуда не перехожу», – сказал тренер.
«Арсенал» Кононова идет в РПЛ десятым.
Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»