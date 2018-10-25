Кононов: «На данный момент в другой клуб не перехожу»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал информацию, что он вскоре возглавит «Спартак». По словам специалиста, пока он никуда не переходит.

«Такие слухи ходят. Но я на данный момент тренер «Арсенала». Все мысли об очень важной игре против «Оренбурга». На данный момент никуда не перехожу», – сказал тренер.

«Арсенал» Кононова идет в РПЛ десятым.

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»