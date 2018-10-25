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    Какой вы футболист?

    Кононов и «Арсенал» начнут процедуру расторжения контракта после следующего тура РПЛ

    По информации комментатора Нобеля Арустамяна, тульский «Арсенал» начнет процедуру расторжения контракта с главным тренером Олегом Кононовым после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (суббота, 27 октября).

    Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Спартак».

    «Уже после ближайшего тура в РПЛ «Арсенал» и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер ещe на шаг ближе к «Спартаку», – написал Арустамян в телеграме.

    Кононов возглавил «Арсенал» перед началом этого сезона. После 11-ти туров туляки занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    25.10.2018 14:16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 25 октября 2018, 17:49

      Одумайся,дядя

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 25 октября 2018, 17:48

      Попробуй себя в СПАРТАКЕ, хороший вариант

      1
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      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > sidul1 25 октября 2018, 18:00

      Напоминает шутку 90х - А ты еще не снимался в клипе Лены Зосимовой???... А если переделать на новый манер - А ты еще не был тренером Спартака???...

      2
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      Рейтинг: +187

      zubr252 25 октября 2018, 17:13

      Кононов нулевой Спартак отправить ФНЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28751

      JTherry 25 октября 2018, 17:01

      сожрет Ромашка - и не подавится... потом скажут, не выполнил задач, поставленных Федуном на сезон

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 октября 2018, 17:01

      А я против.... либо тогда рокировка с компенсацией от Спартака....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 октября 2018, 16:53

      Марш сына Менделя вряд-ли уместен...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 16:38

      Я и сейчас не верю в эту информацию.
      Федун жмот и пока он не удостоверится, что Рианчо главного не потянет, ни кого назначать не будет на вакантное место.
      А Арустамян знатный литробол.По его инсайдерской информации в Спартаке давно Луан играет, не смотря на то, что Родионов привёз из страны диких обезьян, какого то Рошу.

      6
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 25 октября 2018, 16:17

      Что творится в нашем футболе! Дурдом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 октября 2018, 16:08

      Если это достоверная информация, то Кононов делает огромную ошибку. Ему идти
      в Спартак никак нельзя, это самоубийство.

      4
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      Рейтинг: +1236

      омск55 25 октября 2018, 15:22

      Если это правда , то Жаль Кононова сольют Глушак и ко

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