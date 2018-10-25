Кононов и «Арсенал» начнут процедуру расторжения контракта после следующего тура РПЛ

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, тульский «Арсенал» начнет процедуру расторжения контракта с главным тренером Олегом Кононовым после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (суббота, 27 октября).

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Спартак».

«Уже после ближайшего тура в РПЛ «Арсенал» и Олег Кононов начнут процедуру по расторжению контракта. Тренер ещe на шаг ближе к «Спартаку», – написал Арустамян в телеграме.

Кононов возглавил «Арсенал» перед началом этого сезона. После 11-ти туров туляки занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»