Мусаев отстранен на две игры за оскорбление судей в матче с «Ахматом»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на два матча за оскорбление арбитров во встрече 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1). Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«Из технической зоны был удален старший тренер «Краснодара» Мусаев за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Мы запросили рапорт делегата и рапорт всей судейской бригады.

Мы получили письмо от «Краснодара», от Мусаева. Они объяснили, что Мусаев не сможет присутствовать на КДК, потому что находится в Бельгии на Лиге Европы. Он принес извинения, подчеркнул, что ему это несвойственно, что сыграли эмоции. Мы все рассмотрели и приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.

В ближайших двух турах РПЛ «Краснодар» встретится с ЦСКА и «Ростовом».