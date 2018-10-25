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    Какой вы футболист?

    Мусаев отстранен на две игры за оскорбление судей в матче с «Ахматом»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на два матча за оскорбление арбитров во встрече 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1). Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

    «Из технической зоны был удален старший тренер «Краснодара» Мусаев за нецензурные высказывания в адрес судейской бригады. Мы запросили рапорт делегата и рапорт всей судейской бригады.

    Мы получили письмо от «Краснодара», от Мусаева. Они объяснили, что Мусаев не сможет присутствовать на КДК, потому что находится в Бельгии на Лиге Европы. Он принес извинения, подчеркнул, что ему это несвойственно, что сыграли эмоции. Мы все рассмотрели и приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ», – сказал Григорьянц.

    В ближайших двух турах РПЛ «Краснодар» встретится с ЦСКА и «Ростовом».

    Источник: Р-Спорт

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    25.10.2018 15:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1236

      омск55 25 октября 2018, 18:42

      Кто то решил тормознуть Краснодар и Зенит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 25 октября 2018, 18:08

      Что в футболе, что в жизни - редкостные твари...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 25 октября 2018, 15:44

      Разок щелкнуть мало, засунуть свисток в з.......,чтобы и ночью свистел.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 15:35

      Футбольная Фемида в действии. Глаза завязаны, но рука за подаянием протянута.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 25 октября 2018, 15:34

      Поддерживаю Мусаева, помимо слов, судьям и щелкнуть разок полагалось

      5
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 25 октября 2018, 15:31

      Козлы вонючие- за что два матча дали? Одного было-бы достаточно!

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