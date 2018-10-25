Президент «Арсенала»: «Об уходе Кононова мне ничего не известно»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что ему ничего не известно о том, что главный тренер команды Олег Кононов может покинуть туляков.

Ранее появилась информация, что специалист в ближайшее время может возглавить «Спартак». Сегодня стало известно, что после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» Кононов и «Арсенал» начнут процедуру расторжения контракта.

«Об уходе Кононова мне ничего не известно. В настоящий момент Олег Георгиевич готовит «Арсенал» к игре с «Оренбургом», – сказал Аджоев.

Встреча «Арсенал» – «Оренбург» состоится в субботу, 27 октября.

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»