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    Какой вы футболист?

    Президент «Арсенала»: «Об уходе Кононова мне ничего не известно»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что ему ничего не известно о том, что главный тренер команды Олег Кононов может покинуть туляков.

    Ранее появилась информация, что специалист в ближайшее время может возглавить «Спартак». Сегодня стало известно, что после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» Кононов и «Арсенал» начнут процедуру расторжения контракта.

    «Об уходе Кононова мне ничего не известно. В настоящий момент Олег Георгиевич готовит «Арсенал» к игре с «Оренбургом», – сказал Аджоев.

    Встреча «Арсенал» – «Оренбург» состоится в субботу, 27 октября.

    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.10.2018 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 октября 2018, 17:04

      А Кононова не можешь спросить или он уже слинял?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 октября 2018, 16:42

      А я думаю он действительно не врёт.Если даже переговоры и были, Федун должен удостовериться, что Рианчо команду не потянет.А на это требуется время.Так что Кононов не может иметь чётких гарантий своего нового трудоустройства.Как то так.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 октября 2018, 16:41

      Раз дал интервью значит уже все известно, говорит что готовит к игре, значит после нее и Кононов и уйдет...

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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 октября 2018, 15:52

      Вот такой маленький штрих об устройстве российского футбольного хозяйства.

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