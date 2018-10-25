«Реал» хочет купить Шкриньяра в январе

«Реал» в январе хочет приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Президент мадридцев Флорентино Перес стремится усилить оборону команды и определил словака, как главную цель в зимнее трансферное окно. Миланцы хотят получить за 23-летнего футболиста 80 миллионов евро.

При этом главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги предпочел бы подписать Матейса де Лигта из «Аякса» следующим летом, но Перес стремится купить нового защитника уже зимой.

Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» в июле 2017 года. Его текущий контракт с миланским клубом рассчитан до 2022 года.