Россия поднялась на 41-ю строчку в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новую версию рейтинга для национальных сборных.

Список возглавила сборная Бельгии, опередившая чемпионов мира французов на один балл. Бразилия сохранила свои позиции и по-прежнему располагается на третьем месте.

Германия опустилась с 12-го на 14-е место.

Сборная России поднялась на пять позиций и теперь занимает 41-ю строчку. Соперники россиян по групповому раунду Лиги наций Швеция и Турция – 17-я и 38-я соответственно.

Рейтинг ФИФА от 25 октября.

1 (2). Бельгия – 1733 очков

2. (1). Франция – 1732

3. (3). Бразилия – 1669

4. (4). Хорватия – 1635

5. (6).Англия – 1619

6. (5).Уругвай – 1617

7. (7). Португалия – 1616

8. (8). Швейцария – 1598

9. (9). Испания – 1594

10. (10). Дания – 1584...

14. (12). Германия – 1555...

17. (15). Швеция – 1548...

38. (38). Турция – 1449…

41. (46). Россия – 1433.