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    Какой вы футболист?

    Россия поднялась на 41-ю строчку в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала новую версию рейтинга для национальных сборных.

    Список возглавила сборная Бельгии, опередившая чемпионов мира французов на один балл. Бразилия сохранила свои позиции и по-прежнему располагается на третьем месте.

    Германия опустилась с 12-го на 14-е место.

    Сборная России поднялась на пять позиций и теперь занимает 41-ю строчку. Соперники россиян по групповому раунду Лиги наций Швеция и Турция – 17-я и 38-я соответственно.

    Рейтинг ФИФА от 25 октября.

    1 (2). Бельгия – 1733 очков

    2. (1). Франция – 1732

    3. (3). Бразилия – 1669

    4. (4). Хорватия – 1635

    5. (6).Англия – 1619

    6. (5).Уругвай – 1617

    7. (7). Португалия – 1616

    8. (8). Швейцария – 1598

    9. (9). Испания – 1594

    10. (10). Дания – 1584...

    14. (12). Германия – 1555...

    17. (15). Швеция – 1548...

    38. (38). Турция – 1449…

    41. (46). Россия – 1433.

    Источник: ФИФА

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    25.10.2018 12:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 13:22

      Это уже не движение а скачек.

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 октября 2018, 19:10

      неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 25 октября 2018, 17:21

      Движемся потихонечку.
      Вперед!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 октября 2018, 14:58

      Трудно будет из ямы выбраться , года следущего не хватит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 25 октября 2018, 14:01

      Серьёзно?! Турция выше России?!??!

      1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 25 октября 2018, 13:33

      Швейцария и Уругвай сильнее Испании и Германии?))Ну-ну..

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 25 октября 2018, 12:49

      Весёлый рейтинг...смотрелись посильнее Турции и Швеции, а они намного выше...

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 25 октября 2018, 12:21

      Немцы давно так не падали

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