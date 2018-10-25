Россия поднялась на 41-ю строчку в рейтинге ФИФА

Это уже не движение а скачек.
ФИФА опубликовала новую версию рейтинга для национальных сборных.
Список возглавила сборная Бельгии, опередившая чемпионов мира французов на один балл. Бразилия сохранила свои позиции и по-прежнему располагается на третьем месте.
Германия опустилась с 12-го на 14-е место.
Сборная России поднялась на пять позиций и теперь занимает 41-ю строчку. Соперники россиян по групповому раунду Лиги наций Швеция и Турция – 17-я и 38-я соответственно.
Рейтинг ФИФА от 25 октября.
1 (2). Бельгия – 1733 очков
2. (1). Франция – 1732
3. (3). Бразилия – 1669
4. (4). Хорватия – 1635
5. (6).Англия – 1619
6. (5).Уругвай – 1617
7. (7). Португалия – 1616
8. (8). Швейцария – 1598
9. (9). Испания – 1594
10. (10). Дания – 1584...
14. (12). Германия – 1555...
17. (15). Швеция – 1548...
38. (38). Турция – 1449…
41. (46). Россия – 1433.