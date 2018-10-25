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    Какой вы футболист?

    Защитник «Боруссии» Хакими отдал три результативных паса в матче с «Атлетико»

    В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

    Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими в этой встрече отдал три результативные передачи. 19-летний футболист сборной Марокко, который арендован у «Реала» до конца сезона, выдвинут на звание лучшего игрока третьего тура ЛЧ.

    Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 25 октября 2018, 10:02

      Растет на замену Марсело.

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