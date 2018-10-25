Защитник «Боруссии» Хакими отдал три результативных паса в матче с «Атлетико»

В минувшую среду состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

Защитник «Боруссии» Ашраф Хакими в этой встрече отдал три результативные передачи. 19-летний футболист сборной Марокко, который арендован у «Реала» до конца сезона, выдвинут на звание лучшего игрока третьего тура ЛЧ.

Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.