Мануэль Фернандеш: «Я не увидел руку Семина. В этом нет ничего такого»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал момент после своей замены в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), когда он не пожал руку главному тренеру команды Юрию Семину.

«Я не увидел руку Семина. Это не первый раз, когда мне задают этот вопрос, но в этом эпизоде ничего такого.

У меня нет конфликтов с Семиным. У меня нет проблем с контрактом. Все, о чем я думаю, – о будущих играх», — сказал Фернандеш.

Контракт португальца со столичным клубом рассчитан до лета 2019 года.

Фернандеш не пожал руку Семину после замены в матче с «Порту»