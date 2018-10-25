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    Какой вы футболист?

    Мануэль Фернандеш: «Я не увидел руку Семина. В этом нет ничего такого»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал момент после своей замены в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), когда он не пожал руку главному тренеру команды Юрию Семину.

    «Я не увидел руку Семина. Это не первый раз, когда мне задают этот вопрос, но в этом эпизоде ничего такого.

    У меня нет конфликтов с Семиным. У меня нет проблем с контрактом. Все, о чем я думаю, – о будущих играх», — сказал Фернандеш.

    Контракт португальца со столичным клубом рассчитан до лета 2019 года.

    Фернандеш не пожал руку Семину после замены в матче с «Порту»

    Источник: Sport24

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    25.10.2018 09:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:49

      Не забывай Ману ,Семину было значительно хуже чем тебе. Такие выходки не делают чести всем игрокам.

      1
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      Рейтинг: +358

      Shak71 25 октября 2018, 13:49

      пиз да BALL

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 октября 2018, 12:05

      Ага, Муса тоже весной не увидел руку Гончаренко. Оборзел совсем Ману, устраивает личный фристайл на поле без пользы, да еще и стандарты ужасно исполняет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 25 октября 2018, 12:02

      Да видел он всё. Киздит теперь зас...сал и оправдывается.
      Видно как он демонстративно прошёл мимо Семина практически увернулся и стал ручкаться с первым же стоящим за Сёминым и всеми остальными.
      Был бы мужиком, сказал бы честно, что был на эмоциях и зол в тот момент, щас осознал и приносит извинения. Сссыт.

      4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 октября 2018, 11:46

      Слипой оказывается! Кто ему пенальти доверил бить

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      vsolon 25 октября 2018, 11:25

      зажрался ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 25 октября 2018, 11:01

      Да забейте вы, хватит высасывать. Это внутрикомандное дело, они там сами разберутся. Я хз, какие эмоции переполняют человека, когда он уходит с поля, раздосадованный и своей игрой, и поражением, и ранней заменой - в этой ситуации каких только глупостей можно не наделать.

      1
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 25 октября 2018, 10:37

      Откоряки нелепые. Не видел руки он.Ты сам,.удак,должен подойти и пожать руку уважаемому тренеру,который тебе в отцы годится !

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2018, 10:21

      Ко всему еще слепой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 25 октября 2018, 09:53

      Пи дабол, поумнее ничего не придумал?

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