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    Какой вы футболист?

    Фернандеш не пожал руку Семину после замены в матче с «Порту»

    «Локомотив» проиграл «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.

    На 66-й минуте встречи при счете 1:3 в пользу португальской команды «Локомотив» заменил полузащитника Мануэля Фернандеша. Уходя с поля, игрок не пожал руку главному тренеру Юрию Семину. После этого Семин махнул в сторону футболиста.

    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 00:23
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:40

      Это плевок в сторону тренера. Не заслужил Семин такого.

      3
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 25 октября 2018, 20:17

      хвалёное чёрное дерево опять опозорилось

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      Рейтинг: +43

      Salahaddin 25 октября 2018, 10:29

      Он просто решил пойти по проверенному пути Мусы, а вы сразу - негатив ;-)

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 25 октября 2018, 09:49

      Ману, ну ведь не молодой пацан уже, себя так вести.... Я понимаю эмоции, выпал из игры, расстроился, но блин!!!! Тренер то тут причем???? Он все сделал для того чтоб раскрыть тебя, а ты вот так вот благодаришь?

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 25 октября 2018, 09:18

      Я был лучшего мнения о Фернандеше! Поступил просто как *удак! Ладно пенальти запорол (не забивают даже великие), так и на поле его вообще не было видно! Да и последние игры процент брака с его стороны просто зашкаливает, куча потерь, которые приводят к опасным контратакам на ворота Локомотива! Похоже все мысли только о контракте. Надеюсь в следующем матче Юрий Павлович усадит его на скамейку подумать о днях насущных. Ну а зимой Фернандешу нужно сказать спасибо за чемпионский сезон и отпустить.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 октября 2018, 08:21

      начало положено...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2018, 07:53

      Так не поступают это просто не уважение такое ощущение что теперь в каждом клубе крысы завелись все против тренеров пошли хаос в наступил окончательно

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 25 октября 2018, 07:46

      Ходит по полю,как на замену идёт.Пенал безответственно(а,может,договорился со своими?)исполнил.Явно вышедший в тираж(по годам)игрок,а гонору,больше,чем у мировых звёзд.Раз такой недовольный,-откажись от зарплаты в знак протеста.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 октября 2018, 07:32

      Как же раздражают эти высокомерные ********...

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 25 октября 2018, 07:24

      накосячил да ещё и Палыча проигнорировал...ппц звездунище...

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