Фернандеш не пожал руку Семину после замены в матче с «Порту»

«Локомотив» проиграл «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.

На 66-й минуте встречи при счете 1:3 в пользу португальской команды «Локомотив» заменил полузащитника Мануэля Фернандеша. Уходя с поля, игрок не пожал руку главному тренеру Юрию Семину. После этого Семин махнул в сторону футболиста.

Моменты, которые добили «Локомотив»

Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый