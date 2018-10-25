Фернандеш не пожал руку Семину после замены в матче с «Порту»

Это плевок в сторону тренера. Не заслужил Семин такого.
«Локомотив» проиграл «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3.
На 66-й минуте встречи при счете 1:3 в пользу португальской команды «Локомотив» заменил полузащитника Мануэля Фернандеша. Уходя с поля, игрок не пожал руку главному тренеру Юрию Семину. После этого Семин махнул в сторону футболиста.
Моменты, которые добили «Локомотив»
Победа «Порту» логична. «Локо» абсолютно мертвый
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— ZhuraWell (@TimZhur) 24 октября 2018 г.