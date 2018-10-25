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    Какой вы футболист?

    «Боруссия» Дортмунд не проигрывает при Фавре в текущем сезоне

    Накануне состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

    «Боруссия» при нынешнем главном тренере Люсьене Фавра, который пришел в Дортмунд прошедшим летом, пока не потерпела ни одного поражения.

    На данный момент на счету немецкой команды 10 побед и 2 ничьих. «Боруссия» забила 37 голов и пропустила 8.

    Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:08

      Мощно катят.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 октября 2018, 10:32

      пока отлично,а дальше посмотрим....

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 25 октября 2018, 10:08

      Интересно,а в России,когда-нибудь,что-то подобное возможно?? В смысле,про тренера.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 октября 2018, 07:19

      Люсьен Фавр, как мавр знает своё дело с"Боруссией", они "душат" всех подряд... )))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 25 октября 2018, 07:31

      Скорее не душат,а рвут.Немцы молодцы никаких суперзвезд не покупают, а ставят командную игру,к счастью деньги в футбол не играют.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 25 октября 2018, 07:36

      Мавр душил Дездемону, а не рвал её на части... В первом посте игра слов применительно к пьесе Шекспира " Отелло".

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 25 октября 2018, 07:58

      Мавр сделал своё дело,это фраза не из Шекспира,а из Шиллера.И конец её ,мавр должен уйти.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 25 октября 2018, 08:15

      Знаю и это гуглить умею...

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