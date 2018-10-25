«Боруссия» Дортмунд не проигрывает при Фавре в текущем сезоне

Накануне состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 4:0.

«Боруссия» при нынешнем главном тренере Люсьене Фавра, который пришел в Дортмунд прошедшим летом, пока не потерпела ни одного поражения.

На данный момент на счету немецкой команды 10 побед и 2 ничьих. «Боруссия» забила 37 голов и пропустила 8.

Испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А, набрав шесть очков. Лидирует в этом квартете немецкий клуб, на счету которого девять очков.