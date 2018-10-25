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    Лига чемпионов. «ПСЖ» вырвал ничью у «Наполи», «Ливерпуль» забил четыре гола «Црвене Звезде»

    «ПСЖ» сыграл вничью с «Наполи» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2. На 93-й минуте встрече при счете 1:2 в пользу гостей полузащитник парижан Анхель Ди Мария сравнял счет.

    В другом матче «Ливерпуль» разгромил «Црвену Звезду» со счетом 4:0.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 3-й тур

    ПСЖ (Франция) – Наполи (Италия) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Инсинье, 29; 1:1 – Руй (в свои ворота), 61; 1:2 – Мертенс, 77; 2:2 – Ди Мария, 90+3.

    Ливерпуль (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фирмино, 20; 2:0 – Салах, 45; 3:0 – Салах (с пенальти), 51; 4:0 – Мане, 80.

    Нереализованный пенальти: Мане, 77 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 00:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:36

      Наполи просто красавцы.

      3
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 25 октября 2018, 02:10

      Это была очень интересная игра. Ещё таких игр!!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 01:13

      Ливер - это Ливер!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 октября 2018, 00:55

      Не 7:0 конечно, но тоже кое-что.

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 25 октября 2018, 00:40

      Наполи молодчики !

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 октября 2018, 00:26

      Обидно "Наполи", что пропустили уже в компенсированное время и не смогли одержать победу в гостях.

      5
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 25 октября 2018, 00:17

      Наполи - Молодцы, в гостях показать игру!

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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 25 октября 2018, 00:06

      Наполи-молодцы!совсем немного не хватило,чтобы грохнуть этот мыльный парижский пузырь..но и этот результат для них крайне благоприятен.

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