Лига чемпионов. «ПСЖ» вырвал ничью у «Наполи», «Ливерпуль» забил четыре гола «Црвене Звезде»

«ПСЖ» сыграл вничью с «Наполи» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2. На 93-й минуте встрече при счете 1:2 в пользу гостей полузащитник парижан Анхель Ди Мария сравнял счет.



В другом матче «Ливерпуль» разгромил «Црвену Звезду» со счетом 4:0.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 3-й тур

ПСЖ (Франция) – Наполи (Италия) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Инсинье, 29; 1:1 – Руй (в свои ворота), 61; 1:2 – Мертенс, 77; 2:2 – Ди Мария, 90+3.

Ливерпуль (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фирмино, 20; 2:0 – Салах, 45; 3:0 – Салах (с пенальти), 51; 4:0 – Мане, 80.

Нереализованный пенальти: Мане, 77 – нет.

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