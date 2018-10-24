Лига чемпионов. «Боруссия» Д разгромила «Атлетико», Витсель забил гол

Очень сильна в этом сезоне Боруссия. Вполне возможно что в Бундеслиге будет новый чемпион. В ЛЧ они тоже могут навести шороху.
«Боруссия» Д разгромила «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0.
Немецкий клуб набрал 9 очков и остался на первой строчке группе, «Атлетико» с 6-ю очками идет вторым.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. 3-й тур
Боруссия (Германия) – Атлетико (Испания) – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Витсель, 38; 2:0 – Геррерйро, 73; 3:0 – Санчо, 83; 4:0 – Геррейро, 89.