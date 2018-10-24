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    Лига чемпионов. «Боруссия» Д разгромила «Атлетико», Витсель забил гол

    «Боруссия» Д разгромила «Атлетико» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:0.

    Немецкий клуб набрал 9 очков и остался на первой строчке группе, «Атлетико» с 6-ю очками идет вторым.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

    Боруссия (Германия) – Атлетико (Испания) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Витсель, 38; 2:0 – Геррерйро, 73; 3:0 – Санчо, 83; 4:0 – Геррейро, 89.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2018 23:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 11:34

      Очень сильна в этом сезоне Боруссия. Вполне возможно что в Бундеслиге будет новый чемпион. В ЛЧ они тоже могут навести шороху.

      2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 25 октября 2018, 06:35

      С точки зрения расклада в группе,исход поединка мало что решил.Атлетико все равно выйдет из группы,теперь,правда,уже со второго места,скорее всего.но то,как Симеоне проиграл—это вызывает недоумение.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2018, 01:08

      Витсель - супер, поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 октября 2018, 00:22

      "Боруссия" просто жжёт в этом сезоне, а вот что с "Атлетико" творится не понятно.

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      Рейтинг: +1364

      МВС 25 октября 2018, 00:10

      Такой результат предугадать было совершенно невозможно.у Дортмунда дела идут превосходно пока.смена тренера пошла максимально на пользу.

      6
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 октября 2018, 00:03

      Что могу сказать? Очень рад за шмелей! Они сумели сделать то, чего не сумела сделать Бавария!

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 октября 2018, 00:01

      Красавцы Боруссия!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 октября 2018, 23:58

      гризманн походу очень рад что не перешел в барсу прям сильны перспективы атлетико в лч )))) боруссия д в этом сезоне очень сильны ! красавцы !

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