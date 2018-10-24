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    Какой вы футболист?

    Покеттино: «Кампания в Лиге чемпионов для «Тоттенхэма» почти закончена»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ и ответил на вопрос о шансах на выход в 1/8 финала.

    «Кампания почти, почти закончена. Посмотрим, что случится с «Барселоной» и «Интером». С одним очком после трех игр это очень сложно.

    Сложно судить об игре. Многое случилось. Порой нужно понимать, что футбол таков. Если ты должен убить интригу, когда это возможно, но ты этого не делаешь, то винить надо себя», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» с одним очков занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: Goal

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    24.10.2018 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2018, 00:44

      Побеждай 3 матча, 2 из которых домашних и всё может быть, чего раньше времени нос вешать, с таким составом? В общем, это ещё не топ-тренер, как многие эксперты кричат.

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