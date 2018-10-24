Рианчо: «Еще при Каррере многие игроки «Спартака» подходили ко мне с просьбой вернуть Глушакова и Ещенко»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в интервью RT рассказал, что игроки красно-белых просили его вернуть к работе с основным составом Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Их отстранил в свое время Массимо Каррера.

— Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?

— Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился с ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть.

«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно