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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рианчо: «Еще при Каррере многие игроки «Спартака» подходили ко мне с просьбой вернуть Глушакова и Ещенко»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в интервью RT рассказал, что игроки красно-белых просили его вернуть к работе с основным составом Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Их отстранил в свое время Массимо Каррера.

    — Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?

    — Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился с ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть.

    «Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

    Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

    Источник: RT

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    24.10.2018 18:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5241

      Каратель 25 октября 2018, 02:24

      Раскизделся уже,не выиграв ни одного матча,реально поменяли тренера с яйцами на тренера с клитором

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 октября 2018, 00:18

      я не вижу смысла пороть горячку. Многие в интервью даже говорили что не стоило отправлять в дубль. Да и нормально что у Рианчо может быть свое мнение. Другое дело он же не лез в дела Карреры. А так как пока у руля он, у него другие виды на игроков. Надеюсь руководство не зря надеется на него и завтра сыграем хорошо.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 октября 2018, 21:33

      Можно вернуть назад всех этих позорников. Можно всё. Если тренера не интересует результат )

      0
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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > APchelov 24 октября 2018, 22:53

      А не переживай за Спартак.
      Не нужно.
      Вон, Зенит совсем сдулся.
      О нём переживай и строй версии, что и почему так случилось.

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 21:21

      К чему все это он сказал?

      3
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 24 октября 2018, 20:56

      С такими заявлениями можно и не начинать работать, толку не будет.
      Мог бы помолчать до первой игры. Но видимо хочет до Кононова успеть побыть главным тренером.))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 октября 2018, 20:40

      Со скотскими бродягами играть будут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 октября 2018, 20:25

      Зачитайте список, пожалуйста

      1
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      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 24 октября 2018, 20:10

      дешёвенький человек однако.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 24 октября 2018, 19:45

      Каррера не успел за порог , как этот недо тренер начал словесный понос

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2018, 19:31

      зачем он всё это болтает? врёт он всё имидж себе зарабатывает таким гнусным высказыванием .Совсем противоположный тип не подходит он быть тренером

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Полная Канистра 24 октября 2018, 19:42

      Без обид..
      -
      если друг оказался вдруг..
      и не друг ,и не враг...,а так..

      --
      Ты его не вини-гони..
      Потому-что Спартак.(

      4
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