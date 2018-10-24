Рианчо: «Мы с Каррерой разошлись во мнениях по поводу Глушакова и Ещенко. Я считаю, что эти игроки нужны команде»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, в чем они разошлись с Массимо Каррерой, бывшим руководителем красно-белых. Испанец хочет видеть в коллективе Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

«Мы с Каррерой разошлись во мнении. Я считаю, что Глушаков и Ещенко нужны клубу и способны приносить пользу», – сказал Рианчо в интервью RT.

Итальянец, будучи главным тренером, сослал указанных футболистов в молодежный состав.

Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно