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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рианчо: «Мы с Каррерой разошлись во мнениях по поводу Глушакова и Ещенко. Я считаю, что эти игроки нужны команде»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, в чем они разошлись с Массимо Каррерой, бывшим руководителем красно-белых. Испанец хочет видеть в коллективе Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

    «Мы с Каррерой разошлись во мнении. Я считаю, что Глушаков и Ещенко нужны клубу и способны приносить пользу», – сказал Рианчо в интервью RT.

    Итальянец, будучи главным тренером, сослал указанных футболистов в молодежный состав.

    Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно

    Источник: Твиттер RT

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    24.10.2018 16:10
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 24 октября 2018, 20:14

      вот кто стоял во главе сливной компании!!! первые матчи пока Рианчо не нашел с игроками Спартак выигрывал как только сговорился начались проигрыши. Спартака не стало хватать на весь матч. а теперь напомните мне кто с неданих пор тренер по физподготовке. Теперь в первую очередь надо убрать Рианчо а то он и следующего наставника сольет в чем я ничуть несомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 20:00

      Теперь понятно что у Карреры не было поддержки даже ближайших помощников.

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 октября 2018, 19:08

      Сольет "ромашка" этого Рианчо как только запахнет жаренным!!!

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 24 октября 2018, 18:13

      Ещё не начал тренировать а уже лижет, далеко пойдёт

      5
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      Рейтинг: +222

      ajax707 24 октября 2018, 17:50

      Тогда и ты не нужен команде, если считаешь что эти два бревна нужны команде, еще к ним человек 5 добавить

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 24 октября 2018, 17:07

      Вполне такое может быть,если бы у второго тренера было бы такое же мнение как у первого во всём,то нафиг он нужен.Сильный игрок ,лидер оказавшись в глухом запасе ,неизбежно начинает мутить воду,особенно если он настоящий спортсмен.А тут ещё череда поражений.Поэтому Каррера может быть ошибся лишив Глушака места в основе,но совершенно верно отправил его в молодёжку.Стандартная ситуация,не первая не последняя.А прав ли был тренер списав Глушака ,узнаем в ближайшие недели.В аренду слышал его брать никто не захотел,слишком большая зарплата.

      0
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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 24 октября 2018, 16:56

      просто боится, что ромашка его тоже выгонит

      12
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 октября 2018, 16:37

      А вот и "змея" из-под колоды показала свою головку!

      11
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      Рейтинг: +101295

      sv1969 24 октября 2018, 16:30

      Засланый "казачок"!

      10
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 16:27

      Слишком рано он начал озвучивать "свое" мнение.

      12
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      Рейтинг: +6913

      батог > Харченко 24 октября 2018, 17:04

      Даааас, ошибочка вышла......

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