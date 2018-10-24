Рианчо: «Мы с Каррерой разошлись во мнениях по поводу Глушакова и Ещенко. Я считаю, что эти игроки нужны команде»

вот кто стоял во главе сливной компании!!! первые матчи пока Рианчо не нашел с игроками Спартак выигрывал как только сговорился начались проигрыши. Спартака не стало хватать на весь матч. а теперь напомните мне кто с неданих пор тренер по физподготовке. Теперь в первую очередь надо убрать Рианчо а то он и следующего наставника сольет в чем я ничуть несомневаюсь
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, в чем они разошлись с Массимо Каррерой, бывшим руководителем красно-белых. Испанец хочет видеть в коллективе Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.
«Мы с Каррерой разошлись во мнении. Я считаю, что Глушаков и Ещенко нужны клубу и способны приносить пользу», – сказал Рианчо в интервью RT.
Итальянец, будучи главным тренером, сослал указанных футболистов в молодежный состав.
Глушаков был примером, а стал разочарованием. Обидно